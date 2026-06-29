Şehzadeler şehrindeyim... Özgür Özel'in memleketindeyim... Hemşerileri ile sohbetteyim... Konuştuklarım, Özgür Bey'in tanıdığı isimler.

Ertuğrul Aytaç'la başlayalım.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nin 37 yıl başkanlığını yaptı.

Manisaspor'un eski Başkanı.

Sordum:

"Hemşeriniz ne yapsın?"

Ertuğrul'un yanıtı:

Şu anda CHP Genel Başkanı değil ama... Oy verenlerin gönlünde hâlâ lider.

Yeni bir parti kursun... Başka çaresi yok.

Ekrem İmamoğlu ile birliktelik ona bir şey kazandırmaz.

Uzatmasın... Temmuz ayında bu işi bitirsin... Demir, tavında dövülür.

***

BAYRAM ALİ BAYLAN

Kuyumcular Caddesi'nde... 46 yıllık kuyumcu... Kaldırımda sohbet... Konu aynı.

Bayram Ali, "Özgür Bey, vefalı insan... Eşim ölünce baş sağlığına geldi... Sağ olsun" diyerek söze başladı:

Parti çok... Bu ülke yeni partiyi kaldırmaz.

Özgür Bey, yeni parti kurmasın... CHP'ye sahip çıksın.

Ben MHP'liyim... Ama Özgür Bey hemşehrimizdir, severim... Genç sayılır... Acele etmesin... Mücadele etsin.

***

AŞÇI BAHATTİN'İN OĞLU

Aşçı Bahattin... 80 yıllık esnaf lokantası... Şehir merkezinde... Hatuniye Camii'nin karşısında.

Mustafa Perkmen... Rahmetli Aşçı Bahattin'in oğlu.

Soru aynı... Özgür Özel ne yapsın?

Yanıta gelince:

Genel Başkan seçilmeden önce gelirdi, yemeğimizi yerdi.

Ramazan Bayramı'nda... Kurban'da... Bayram namazını birlikte kıldık.

Danışmanlarını değiştirsin... İstişare ettiği insanları değiştirsin.

Yepyeni bir parti kursun.

***

HAYRULLAH SOLMAZ

Manisa'ya her gelişte konuşuruz... "Olmazsa olmaz, Hayrullah Solmaz."

AK Parti'nin Kurucu İl Başkanı.

İl Genel Meclisi Başkanlığı yaptı.

"Ben hiçbir zaman CHP'li olmadım... Ailemde CHP'ye oy veren yok" dedi:

Fakat... Manisa'dan bir genel başkan çıkması beni mutlu etti.

Meşhur bir söz var... Evvel refik, badel tarik.

Refik, arkadaş demek... Özgür Bey önce arkadaşlarını, çevresini değiştirsin.

Tarik, yol demek... Kendisine yol haritası çizsin... Bence CHP'de kalsın.

Kavgacı üslubu bıraksın... Nerede hata yaptık diye düşünsün.

CHP tabanı ona ikinci bir şans verir... Ama beklemesi gerekir.

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TARKAN KAYHAN

Şehir merkezindeki Ulupark'ın işletmecisi... İş insanı... Çay sohbeti.

Ve... Kayhan'ın sözleri:

Manisa'dan bir Genel Başkan çıkması önemliydi... Herkes sevindi.

Özgür Bey'in önünde iki yol var... Gecikmeden kararını versin.

Birinci yol... Mücadeleye devam... CHP'yi yeniden almaya çalışsın.

İkinci yol... Mevcut partilerden biriyle ittifak yapsın... Yeni parti kurmak kolay değil.

***

ÇETİN USTA

Aşçı Bahattin'in diğer oğlu... Çetin Perkmen.

"Özgür Bey, hiç zaman kaybetmeden... Sıfırdan... Yeni bir parti kursun... Ama bir şeye dikkat etsin" dedi:

Partide muhafazakâr kesimden de kurucular olsun... Partisi, muhafazakarları da bağrına bassın.

Kurucular arasında Ekrem İmamoğlu olmasın... İnsanlara itici geliyor.

Hemşerimizdir... Çok yemeğimizi yedi... Onunla gurur duyuyoruz.

***

İBRAHİM ONAYLI

Tarihi Yenihan... Ve tarihi mekânda, tarihi Manisa Kebapçısı... Kebapçı Ali.

İbrahim Onaylı... Patron... Rahmetli Kebapçı Ali'nin oğlu.

Özgür Özel ne yapsın?

İbrahim, "Özgür Bey müşterimizdir... Dostumuzdur" dedi:

Ben AK Partiliyim... Özgür Bey'e oy vermedim... Ama onu severim.

Ne zaman Ankara'ya gitsem uğrarım... Çayını, kahvesini içerim.

CHP'ye küsmesin... CHP köklü parti... Yuvayı terk etmesin.

Fakat... Ben CHP'nin içini ve dengelerini bilmem... Özgür Bey, CHP'de bir istikbal görmüyorsa... Kendi göbeğini kendisi kessin... Kararını versin.

Bir de üslup sorunu var... Kimse kimseye hain demesin... Ayıp oluyor... Hepimiz kardeşiz.

***

SADULLAH BULGURLU

Manisa'nın merkezinde... İzmir Caddesi'nde... Sadullah Bakkal.

83 yaşında... Bütün gün dükkânda, işinin başında.

Dükkânda... Yok yok... Hele de sebze, meyve... Ve, Akhisar kirazı... Müşteri kuyrukta.

Ben... "Ne yapsın?" dedim.

Sadullah Bulgurlu'nun ilk sözü:

"Özgür Bey'i severim... Çok iyi tanırım... O da beni iyi tanır... Ailece gelirler... Alışveriş ederler."

Sonra... Sorumuza yanıt verdi:

Barışmak... Uzlaşmak... Bir araya gelsinler... Çekişmeyi bıraksınlar.

Kavga iyi bir şey değil... Belki kavgayı körükleyenler var... Ama millet kavgayı sevmiyor.

Ben böyle diyorum ama... Karar kendisinin... Kendisi daha iyi bilir.

***

AHMET KANCA

Emekli öğretmen... Kurs merkezi var... İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kurs veriyor.

Siyaset konuşmak istemiyor.

"Özgür Özel, Manisa'nın evladı" diyor:

Siyasetten kopmasın.

Ne yapacağını en iyi kendisi bilir.

Manisa'ya gelsin... Başka şehirlere gitsin... Kendi anketini kendisi yapsın... Halka sorsun... Kararını ondan sonra versin.

***

ÖZETLE

Esnaf lokantasında oturduk... Gelip geçen uğradı... Dinledik.

Öğle vakti camiden çıkanlarla sohbet ettik.

Caddede yürüdük... Sağa, sola selam verdik... Soru sorduk.

Yorulduğumuz zaman... Kahveye girdik... Çay bahane... Kamuoyu yoklaması şahane.

Seçimi... Hele de erken seçimi konuşan yok.

Halk... Seçimde oy verdiği insanların zaman zaman gelmesini, çarşıyı, pazarı gezmesini, milletin arasına girmesini istiyor.

Siyasette yüksek gerilim... Kavgada bile söylenmeyecek sözler... Tepki görüyor... Toplum rahatsız oluyor.

Rüşvet... Yolsuzluk... Uyuşturucu kullanan şöhretler... Rol model olması gereken insanların evlilik dışı ilişkileri... Sokaktaki insan, böyle şeylere çok tepkili.

***

YARIN... ADIM ADIM MANİSA

Alaşehir... Kırkağaç... Salihli... Akhisar... Nabız nasıl atıyor?

Organize Sanayi Bölgesi... İşten çıkarmalar var... Sanayici ne alemde?

Toprak verimli... Ürün bol... Üretici ne diyor?

Ve... Semt pazarları... Fiyat etiketleri... Zincir marketler ile aradaki uçurum.

Hepsini anlatacağız.

İsimli ve de fotoğraflı.

Yarın.