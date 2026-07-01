Şehzadeler şehri Manisa'dan sonra, salihler (iyiler/iyilikler) şehri Aksaray'dayız.

Tarih, kültür, turizm, tarım, hayvancılık ve sanayi şehri.

Kapadokya'nın başlangıç noktası.

Şehir girişindeki yazı: "Türkiye'nin kalbi Aksaray'a hoş geldiniz."

Hoş bulduk... Ve gelir gelmez halkın arasına girdik... Nabız tuttuk... İşte gündem:

Erken seçim isteyen yok.

Çarşı kalabalık... Ama alışveriş zayıf... Geçim sıkıntısı.

Beklenti... Avrupa'daki gurbetçilerin yaz tatiline gelmesi... Ekonomiye can suyu.

Özgür Özel, CHP'de kalacak mı? Yoksa parti mi kuracak?

Emekli maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak?

Terörsüz Türkiye... Beklenti yüksek.

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BEYAZ SARAY

Seyahatname... Evliya Çelebi'nin ünlü kitabı... Aksaray'ı anlatıyor.

Selçuklu Sultanı 2. Kılıçarslan, büyük bir saray yaptırıyor. Bembeyaz, muhteşem bir yapı. Ve... Taht merkezi olan şehre Aksaray adı veriliyor. Şehir tarihi eserlerle dolu... Hanlar... Kervansaraylar.

Elbette Kılıçarslan'ın heykeli de var.

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OSB... ŞEHİR GİBİ

Organize Sanayi Bölgesi... Elbette gezdik.

Türkiye'deki OSB sayısı... 420.

Vali Murat Duru dedi ki:

Aksaray OSB, büyüklük bakımından 11. sırada.

İstihdamda... 22. sırada.

Mercedes kamyon fabrikası burada... Brissa lastik burada... Sütaş'ın en büyük fabrikası burada.

Tekstil fabrikası o kadar çok ki.

Aksaray OSB... Bir dev... Dünyanın her yerine ihracat var.

Ama... Yazmazsak olmaz... Bazı tekstil fabrikaları kapanmış... Yatırım, Mısır'a taşınmış... Maliyet daha ucuz diye.

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KAPALIÇARŞI

Oldukça kalabalık... Gezen çok... Ama alışveriş durgun.

Hacı Coşkun... İki mağazası var... Kadın giyim.

"Gurbetçileri bekliyoruz" dedi.

Avrupa'da 200 binin üzerinde Aksaraylı var. Hazirandan itibaren gelmeye başlıyorlar ama... Bu yıl henüz gelen yok gibi... Umut temmuz-ağustosta.

Hacı Coşkun'u dinledik:

- Savaş... Altın fiyatı indi, çıktı... Petrol zammı... Ekonomi dört dörtlük değil... Parası olan harcamıyor... Bankaya yatırıyor... Faize.

Sorduk... Siyaset... Çarşı esnafı ne diyor?

Yanıt:

Esnaf da emekli de tepkili... Fakat kime oy verecek? Siyaset ağacının dalı budağı kırık.

Muhalefet erken seçim istiyor... Fakat erken seçim demek, kriz demek... Piyasa tamamen durur.

Çarşıda CHP'yi konuşan çok... Özgür Özel ya CHP'de devam edecek ya da yeni parti kuracak.

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KIRSALDA HAYAT VAR

Vali Murat Duru, çarşıda, pazarda, halkın arasında. Dert dinliyor... Yetimin başını okşuyor.

Bağımlılıkla mücadele için kolları sıvamış... Konferanslar... Toplantılar... Anne ve babalarla görüşmeler yapıyor.

Kırsal kalkınma öncelikli projesi. Köylüye kredi... Yeter ki köyünü terk etme... Hayvancılık yap. Kırsalda hayat var... Mahsul bol... Beklenti, ürünün iyi para etmesi.

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EMEKLİLER

Belediyenin hizmeti... Şehir merkezinde emekliler dinlenme evi... Çay bahçesi.

Bahçe tıklım tıklım... Yüzlerce emekli. Sabahları... Bedava çorba var.

Doğan Yıldız... Ramazan Çetinkaya... Mustafa Aslan... Nasih Çalışkan... Ramazan Duru... Derviş Ali Bellikli... Hidayet Göktan.

20-25 bin lira emekli maaşı alan çok. Daha yukarısı da var... 30 bin, 40 bin lira alan.

Herkes, bana temmuz zammını soruyor... Yüzde kaç olacak? Ama... Yanıtı da kendileri veriyorlar. Biri, "Yüzde 18" diyor.

Gözlemimiz: Emekli maaşına yüzde 25 de zam yapılsa... Emeklinin çilesi sona erecek gibi değil.

Manisa'da da aynı gözlemi edinmiştik.

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"+ 65"

Emeklilerden bir yakınma dinledik... Yazmamı istediler... Haklılar... Yazmazsak olmaz.

Toplu taşıma... Özel halk otobüsü... 65 yaş üstüne bedava.

Devlet... Sektörü desteklemiyor... 65 yaş üstünden para alınmaması için.

Emeklilerin yakınmalarına gelince:

- Otobüsçü emekliyi hor görüyor... Otobüse almak istemiyor... Bize kötü muamele ediyor.

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BORSA... EKONOMİ... SİYASET

Hamit Özkök... Ticaret Borsası Başkanı.

Çarşıyı, pazarı, üreticiyi de konuştuk... Siyaseti de.

"Hububat çok... Fakat fiyat düşük" dedi. Sonra sözü sanayiciye getirdi: "Sanayici, yüzde 60 faizle bankalardan kredi alıyor... Bu krediyi borcunu kapatmak için harcıyor... Sanayici sıkıntıda... 2002'den sonra finansa ulaşmak kolaylaşmıştı... Şimdi ise zor."

Siyaseti anlatmasını istedik... CHP'nin hâli... Seçim... Cumhurbaşkanlığı seçimi...

Hamit Özkök dedi ki:

Özgür Özel, siyasete CHP'de devam etse çok daha iyi.

Ama şartlar onu yeni bir parti kurmaya zorluyor... İş oraya doğru gidiyor.

CHP'deki bu dağınıklığın doğal sonucu şu... Bir dönem daha AK Parti iktidarı... Bir dönem daha Erdoğan Cumhurbaşkanı.

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ANADOLU EKSPRES

Yorgunluk kahvesini Anadolu Ekspres Gazetesi'nde içtik... 26 yıllık yayın organı.

Harun Atalay... Ve arkadaşlarıyla sohbet ettik. Konu CHP'ye gelince... Harun dedi ki:

Aksaray CHP örgütü, Özgür Özel'ci... Yüzde yüz.

Aksaray'ın 8 kurultay delegesi var... Hepsi de Özgür Özel'e oy verdi... 8-0.

Konuşulan şu... Kurultayın toplanması zaman alacak... Uzayacak... Bu durumda Özgür Özel'in CHP'de kalması zor.

Yeni bir parti kuracak... Aksaray örgütü onunla beraber.

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KAMUOYU

Celil Acar... Orta Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı. Aksaray'a gelip de onunla konuşmamak olmaz.

Siyaseti... Anketleri... Kamuoyu yoklamalarını... CHP'yi... Seçimi sorduk... Dedi ki:

Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinden sonra CHP'nin oylarında artış olmuştu... Şimdi ise CHP'nin oy yüzdesinde gerileme var.

Parti içi çekişme çok sert... Bu saatten sonra bir araya gelmeleri zor görünüyor.

Aksaray CHP örgütünün Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çalışması mümkün değil.

Savunma sanayii yatırımları halkın çok konuştuğu bir konu... Aksamadan devam etmesi bekleniyor... Güçlü savunma sanayii, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hanesine artı puan olarak yazılıyor.

Erken seçimi konuşan yok... AK Parti'nin bir seçim daha devam edeceği konuşuluyor.

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YARIN... TARİHİ ŞEHİRDEN GÜNCEL NOTLAR

Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'u fethettikten sonra... Anadolu'ya açıldı.

Tarih 1470... Vezir İshak Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Aksaray ve çevresini fethetti.

Fatih... İstanbul'a, Anadolu mührünü vurmak istedi.

Ve... Anadolu'nun ortasından... Aksaray'dan İstanbul'a... Nüfus transferi başladı.

İstanbul'da... Aksaray'ı kuranlar... İşte yüzyıllar öncesi Aksaray'dan gidenler.

Laleli... Aksaray'dan İstanbul'a akanların eseri.

Bugün Aksaray'da Laleli Mahallesi var.

Yarın... Tarihi şehirden güncel notlara devam.