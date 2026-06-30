Yerel yönetimler... Siyasetin fidanlığıdır.

Siyasi partiler... Yerel yönetimde sergiledikleri başarıyla milletvekili seçimlerinde oylarını artırırlar... İktidara tırmanırlar.

Refah Partisi/Profesör Necmettin Erbakan, 1995 seçimlerinde birinci parti olduysa... 1994 yılında kazanılan belediyelerde sergilenen performans sayesinde.

O tarihte, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı.

Sözü Manisa'ya getireceğiz.

CHP'li belediyeler, partiyi iktidara taşıyacak lokomotif görüntüsü vermiyorlar.

***

İŞTE GERÇEK

Manisa... CHP, ilk kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı.

17 ilçe var... 14'ünü CHP aldı.

Bu pazar yerel seçim olsa... İki kere ikinin dört ettiği kadar kesin:

1. CHP... Yer gök birleşse 14 ilçede belediye başkanlığını alamaz.

2. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gelince... CHP kimi aday gösterirse göstersin, 31 Mart 2024'te rahmetli Ferdi Zeyrek'in aldığı oyu alamaz.

***

BYD... VE SONRASI

Manisa, dört gözle Çinliyi bekliyordu... Otomotiv devi BYD'yi.

BYD... Bu yılın sonunda üretime geçecekti. 5 bin işçi çalışacaktı.

Ancak... BYD, karar değiştirdi... Gelmiyor... Manisa'da hayal kırıklığı.

Şimdi... BYD'den doğan boşluğu, savuma sanayii yatırımlarının dolduracağı konuşuluyor.

Kiminle konuştuysak aynı sözleri dinledik:

- Ah! Keşke... Düğün, bayram yaparız.

***

TARIM... VE SANAYİ

Hüseyin İçer... İş insanı... Tarımda da var, sanayide de.

"Tarım çok iyi" dedi:

Türkiye, bu yıl 24 milyon ton buğday bekliyor... Devletin tahmini bu... Ben ise 28 milyon tonu buluruz diyorum.

Kuru üzüm... Geçen yıl 18 bin tondu... Bu yıl 350 bin ton olur.

Kuru üzümü devletin alması lazım... Yoksa üretici sıkıntıya girer.

Tarımda girdiler pahalı... Fakat devlet desteği var... Çok iyi.

Hüseyin İçer'e sordum:

- Sanayi ne durumda? Organize Sanayi Bölgesi nasıl?

- Bazı firmalarda daralma/işten çıkarma var... Ama çok ilginçtir, iş arayan da yok.

- Nasıl oluyor?

- İşten ayrılıyor... Devletten 28 bin lira işsizlik maaşı alıyor... Ben 35-40 bin lira maaş vereceğim... Gelmiyor... İş beğenmiyor.

***

SEMT PAZARI

Laleli Pazarı... Sebze, meyve... Süt ürünleri... Giyim kuşam... Çanta, ayakkabı. Pazar tertemiz. Ürünlerin üzerinde mutlaka etiket var.

Pazarı... Pazarcılar Odası denetliyor... Başkan Destan Bulgay.

Kiraz 100 lira... Erik çeşit çeşit 50 lira... Kayısı 50 lira... Domates 30 lira.

Nane... Maydanoz... Dereotu... Demeti 5 lira.

Pazar kalabalık mı kalabalık.

Metropol ilçe Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca ile pazarda karşılaştık.

Esnafla sohbet... Dillerde, "Allah, devlete, millete zeval vermesin... Allah, bugünleri aratmasın" sözleri. Bu sırada... Pazarcı Cenk, bir poşet uzattı... Biraz kiraz... Birkaç tane de kayısı.

- Zahmet ettiniz... Buraya kadar geldiniz... Kabul etmezseniz üzülürüm.

Teşekkürler Cenk.

***

ACI AMA GERÇEK

Cemil Çiçek ile birlikte zaman zaman Ankara'da çarşı, pazar dolaşırız... Siteler... Osmanlı Çarşısı... OSTİM... Semt pazarı.

Hüseyin Yayman ile de dolaşıyoruz... Ankara'da... Hatay'da... Adana'da... Çarşı... Semt pazarı.

1. İnsanlar bir siyasetçiyi/devlet adamını aralarında görmek istiyorlar.

2. Maalesef... Acı gerçek... Siyasetçilerin çoğu halktan kopuk.

Bir zamanlar... Maliye Bakanı İsmet Sezgin ile Ankara-Aşağı Ayrancı Pazarı'na çok gittik.

Sonra... İsmet Sezgin, İçişleri Bakanı oldu... Yine pazara giderdi.

Yine bir zamanlar... Maliye Bakanı Adnan Kahveci ile de o pazar senin, bu çarşı benim, dolaşırdık.

Şimdilerde ise... Çarşıda, pazarda... Bir devlet büyüğü ile... Belediye başkanıyla... Bakanla karşılaşmadığımı söylemeliyim.

***

TEVAZU... İNSANIN SÜSÜ

Manisa... Laleli Pazarı... İki kadın alışveriş ediyorlar... Evin ihtiyacı... Sebze, meyve.

Biri Didem Özel... Özgür Özel'in eşi.

Diğeri Serap Balaban... Metropol ilçe Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın eşi.

Ne koruma var... Ne de, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" havası... Sıfır kibir.

***

KİTABIN ORTASINDAN

Semt pazarını... Ve fiyat etiketlerini gördükten sonra... Zincir marketlere de göz atmak istedik.

Gördüklerimizi uzun uzun anlatmaya gerek yok. Hüseyin İçer dostumuzun bir sözünü paylaşalım yeter: "Zincir marketlerdeki fiyatlar üreticiye yansısa, çiftçi parayı koyacak yer bulamaz."

***

UMUT FAKİRİN EKMEĞİ

Çarşıda, pazarda... Emekli çok. Kimi... Emeklilik sonrası çalışıyor. Kimi de dolaşıyor... Evin alışverişini yapıyor.

Emekliler... Temmuzu bekliyorlar... Maaş zammını.

Herkesin umudu yüksek zam... "Umut fakirin ekmeği... Ye Memet ye."

Sosyal Güvenlik Kurumumuz/sistemimiz... Kara delik... Yama tutmuyor... Kanayan yara.

Temmuz zammı... Yaraya ne kadar merhem olabilir ki?

Sistem seneler önce bozuldu... 40-50 yıl önce... Düzelt düzeltebilirsen.

***

KONUT SEKTÖRÜ... AĞIR YARALI

Konut inşaatı çok... Dağ, taş inşaat... Ama satışlar durgun.

İsa Özdemir ile konuştum... İnşaat sektöründe... Manisa Futbol Kulübü Başkanı... Dedi ki:

Çin otomotiv devi BYD gelecek diye konut üretimi arttı... Ama BYD gelmeyince... Saat durdu.

Buna bir de ABD ile İsrail'in, İran'la yaptığı savaşı ekleyin... Konut piyasası altüst oldu.

Maliyetler arttı... Konutu, geçen yıla göre, yüzde 30 daha yüksek fiyata satmamız gerekiyor... Ama... Geçen yılki fiyata bile müşteri yok.

***

MHP... İKİ LOKOMOTİF

Siyasetle de ilgilendik... AK Parti, kendi rutininde... Hedef, seçimde birinciliği korumak... Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yapmak.

CHP... Çarşı, pazarda, sokakta, lokantada, kahvede... Herkesin dilinde... "Ne olacak CHP'nin hâli?"

En hareketli parti ise... MHP... Neden mi?

MHP il başkanı görevden alınmış... Yerine gelen Nurullah Savaş... Eski Selendi ilçesi Belediye Başkanı.

İl yönetimi değişmiş... Yeni yönetimdeki isimler: Zeki Kayda-Eski Salihli Belediye Başkanı... Turgay Şirin-Eski Turgutlu Belediye Başkanı... Hüseyin Tosun-Eski Kula Belediye Başkanı... Necati Selçuk-Eski Sarıgöl Belediye Başkanı.

MHP... Düne göre hareketli... Canlı.

Operasyonda iki isim öne çıkıyor... Manisa-MHP'nin iki lokomotifi... Cengiz Ergün ile Ali Uçak.

***

NOKTA

Akhisar, Alaşehir, Salihli, Turgutlu bırakmıyor ama... Veda zamanı.

Söz verdik... En kısa zamanda yine geleceğiz.

Allah'a ısmarladık şehzadeler şehri.