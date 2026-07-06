Uluslararası toplantı... NATO zirvesi... NATO üyesi 32 ülkenin lideri gelecek... Bir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel olarak davet ettikleri var... Toplamda 44 ülke devlet veya hükümet başkanı.

Başkent Ankara, ilk kez böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak.

Türkiye için... Ankara için... Büyük onur... Büyük gurur.

Misafir liderler... Heyetleriyle gelecekler.

44 ülkenin lideri demek... Ankara'ya 100'den fazla özel uçağın inmesi demek.

Hazırlıklar yapıldı.

Gereken önlemler alındı.

Misafirlerimizi bekliyoruz.

Varılacak anlaşmaların, atılacak imzaların ülkemiz için... Dünya için... Hayırlı olmasını diliyoruz.

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ÜÇ HAVAALANI

Esenboğa Havalimanı... Oldukça büyük... Fakat NATO zirvesi ile ilgili organizasyon, çok daha büyük.

İkinci bir havaalanı daha gerekliydi... Yapıldı.

Etimesgut Havaalanı büyütüldü... Başkent yeni ve modern bir esere kavuştu:

Ankara Havaalanı.

Yine de yetmiyor... Liderler gelecek... Makam araçları gelecek... Bürokratik kadrolar gelecek... Binlerce gazeteci gelecek.

Üçüncü bir havaalanı daha şart.

Gereği düşünüldü... Akıncı (eski Mürted) Hava Üssü de tarihi zirve için hizmete hazır.

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GURUR ABİDESİ

Atatürk'ün modern Türkiye'sinin prestij projesi.

En büyük uçak bile inebilir.

160 bin metrekare apron.

Devlet konukevi... 4 bin 800 metrekare kapalı alan.

Ve ne kadar gurur duysak yeridir... Bu iş, 9 ayda başarıldı.

Hem de son 66 yılın en yağışlı döneminde.

Türk mühendisi, mimarı, işçisi 53 gün yağış altında çalıştı.

Kar yağarken... Branda altında inşaat yapıldı.

Gezdim... Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Enes Çakmak ile birlikte.

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TÜRKİYE'NİN RENKLERİ

Selçuklu mimarisi... Duvarlar, sergi salonu gibi.

Türkiye'nin her yerinden tablolar... Saymakla bitmez.

Ankara... Hacı Bayram Veli Camii.

İkinci TBMM binası.

Cenab-ı Ahmet Paşa Camii.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Camii ve Kütüphanesi.

Tuz Gölü.

Trabzon... Sümela Manastırı.

İstanbul... Ayasofya Camii.

Yerebatan Sarnıcı.

Sivas... Divriği... Ulu Cami.

İzmir... Selçuk... Efes Antik Kenti.

Edirne... Selimiye Camii.

Ağrı... Doğubayazıt... İshak Paşa Sarayı.

Öneriyoruz... NATO zirvesi sonrası... Ankara Havaalanı halka açılmalı... Görmeyen kalmasın.

Okullar açılınca... Öğrenciler gelip gezmeliler.

Unutmadan... Sani Şener'i (Sera Yapı) aradım, kutladım.

Ankara Havaalanı devlet konukevi... Onun ekibinin başarısı.

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İKRAM... HEM DE NE İKRAM

Dünyanın değişik yerlerinden, NATO zirvesi için gelecek 44 VİP misafirden 15'inin uçağı Ankara Havaalanı'na inecek.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın uçağı da.

Uçaktan inen liderler... Konukevinde bir süre kalacaklar.

Şeref salonunda ağırlanacaklar.

Heyetler için de... Medya mensupları için de... Farklı salonlar var.

Liderlerin basın açıklaması yapacağı salon da.

Ve... Misafirlerin, Ankara Havaalanı'nda ağırlandıkları süre içinde... Sınırsız ikram... Hem de ne ikram;

Afyonkarahisar'dan gelecek olan lokum ustası... Herkesin gözü önünde, kaymaklı lokum yapacak.

Ankara simidi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sevdiği, memleketi Rize'nin simidi.

Lahmacun... Gözleme... Evet, misafirler nasıl yapıldığını görecekler... Yanında yayık ayranı.

Ve elbette Osmanlı şerbeti.

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YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI GİBİ

Liderler... Heyetleri... Binlerce gazeteci... Elbette hediyelerle uğurlanacaklar.

Hediyeler... Yöresel ürünler.

Örneğin... Trabzon'dan tereyağı.

Gaziantep'ten baklava.

Malatya'dan kayısı... Gün kurusu.

Çorum'dan leblebi.

Manisa'dan kuru üzüm...

Özetleyecek olursak;

Misafirlerin gelişi sırasında... Unutulmaz bir şov olacak.

Yolcu edilişleri... Bir başka şov.

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KURBAN

Adettendir... Temel atılırken kurban kesilir.

İnşaat bitince de.

DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak, "İnşaat başlarken kurban kestik Elhamdülillah" dedi:

"NATO zirvesi bitince... İnşallah... Yine kurban keseceğiz."

Takıldım:

- Kısa süre içinde dev bir yatırım... Kurban için ya büyükbaş hayvan kesin... Ya da... Bulabilirseniz... Bir deve.

Mühendisler... Mimarlar... Görevliler... Kahkahayı bastılar.

***

TEBRİK... VE GEÇMİŞ OLSUN

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Enes Çakmak'ı kutladım.

Ve "Geçmiş olsun" dedim.

9 ay içinde;

Apron büyütülecek... Pist uzatılacak... Devlet konukevi ve şeref salonu inşa edilecek... Ve daha neler neler.

Yapılan iş... 87 futbol stadyumu büyüklüğünde.

Yapılan iş... 2 bin 200 daire inşa etmek demek.

Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek...

Mühendislik ve mimarlık fakültelerinde, ders olarak okutulacak bir olay.

Evet... Enes Çakmak'a, "Geçmiş olsun" dedim... Niçin mi?

Ankara Havaalanı inşaatı sürecinde, by-pass olduğu... 5 damarına stent takıldığı için.

Duygulandı... Ve dedi ki:

"9 ay boyunca hep şu duayı ettim; Ya Rabbim! Ne olur, Ankara Havaalanı hizmete açılmadan canımı alma."

***

"AŞKINAN ÇALIŞAN YORULMAZ"

Temmuz... Turizm sezonu... NATO zirvesi de... Dünya liderlerinin ve heyetlerinin karşılanıp uğurlanması da;

Türkiye'nin tanıtımı için önemli bir olay.

Hele de... Başkentin merkezi Kızılay'a 17 kilometre mesafedeki Ankara Havaalanı... 9 ayda yapılan eser... Gurur duyulacak olay.

Veda ederken... Havaalanı inşaatında emeği geçenlere sordum:

- Yoruldunuz mu?

Aldığım yanıtı unutabilmem mümkün değil:

"Aşkınan çalışan yorulmaz."