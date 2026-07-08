Atatürk'ün modern Ankara'sında, ilk kez bu kadar büyük uluslararası toplantı yapılıyor.

Pek çok dünya lideri, Türkiye'nin savunma sanayii alanında önemli bir yere sahip olduğunu söylüyor.

Türkiye... Bölgeler ve uygarlıklar köprüsü.

NATO Zirvesi gibi dev bir organizasyonun başkent Ankara'da gerçekleşmesi, milletimiz için büyük gurur.

Dosta güven, düşmana korku salan, NATO'nun dördüncü büyük askeri gücü şanlı ordu.

Böylesine önemli bir günde, bugünleri borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı, çalışma arkadaşlarını ve bu ülke için şehit düşen kahramanları saygıyla, minnetle anıyoruz.

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İNGİLİZ RAPORU 1920

İstanbul işgal altında... Mustafa Kemal Paşa, Samsun'a çıkıyor... Sonra Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara... Kurtuluş Savaşı.

Ve... "İngiliz yıllık raporlarında Türkiye... 1920."

Batı... Türkiye'yi parçalamanın ve bölüşmenin derdinde.

İngiliz raporunda neler var neler?

Ali Satan'ın kitabından (Tarihçi Kitabevi... 2010):

"İstanbul'da... Tümü Yunanlıların milli emelleriyle sıkı sıkıya bağlantılı 6 günlük gazete çıkıyor."

4 Ermeni gazetesi yayınlanıyor... Genel yaklaşımı İngiliz yanlısı.

Fransızca yayın yapan gazete sayısı 4.

Birinin sahibi Yahudi... Gazete (Journal d'Orient) İtalya'nın çıkarlarını savunuyor.

İngiliz raporunda (Turkey Annual Report... 1920) dönemin bazı önemli isimleriyle ilgili bilgiler de veriliyor... Kimler mi?

Önce padişah... Vahideddin.

Sonra... Veliaht şehzade... Abdülmecid.

Tevfik Paşa.

Damat Ferit Paşa.

Mareşal İzzet Paşa.

Kazım Karabekir Paşa.

Ve... Mustafa Kemal Paşa.

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MUSTAFA KEMAL PAŞA

İngiliz raporu... Madde 179... "Orta hâlli bir ailenin çocuğu olarak Selanik'te dünyaya geldi" diye başlıyor.

Çalışkanlığına vurgu yapılıyor.

Raporun... Atamızla ilgili bölümü uzun... Birkaç alıntı:

İdari ve askeri yetenek ve kararlılığı hiç de azımsanmayacak ölçüde.

Konuşmalarını kendisi hazırlıyor... Kitleleri başarıyla yönlendirme yeteneğine sahip.

Aşırı vatansever ve dürüst... İyi teşkilatçı.

İngiltere... Türkiye'yi parçalamak için elinden geleni yapıyor.

Ama... Gerçeğin de farkında.

Samsun'dan doğan güneşin... Mustafa Kemal'in.

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İÇ CEPHE... BİRLİKTELİK... ZİRVE

Mustafa Kemal Paşa'nın, TBMM'nin gizli oturumunda yaptığı konuşmada öyle bir vurgu var ki...

Özellikle de içinde bulunduğumuz süreçte, altını kırmızı kalemle çizmemek olmaz:

"İç cephe... Birliktelik."

6 Mart 1922'deki oldukça uzun konuşmasında iç cephenin öneminden söz eden Başkomutan... "Dış cephe" diyerek devam ediyor:

"Türkiye'nin yok olması, kendi hayatları kadar önemli... Tek amaçları iç cepheyi yıkmaktır."

Türkiye, bugün 1922'nin Türkiye'si değil.

Atatürk'ün büyük ve güçlü Türkiye'si bugün, Avrupa'nın, Asya'nın, Ortadoğu'nun... Karadeniz ve Akdeniz kavşağının... Siyaseten önemli aktörü.

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KOMŞU PANİKTE

Amerikan Başkanı Donald Trump... Ve pek çok ülkenin lideri Ankara'da... Böylesine büyük bir zirvenin Türkiye'nin başkentinde yapılıyor olmasının önemi;

Yunanistan'daki panikten belli.

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GÖSTERGE

Uluslararası ilişkilerde... Öyle toplantılar vardır ki, sonuçları bütün dünyayı ilgilendirir... Ve yıllarca konuşulur.

Ankara'da gerçekleşen... Ve... Dünyanın en güçlü askeri ittifakının liderlerini buluşturan zirve... İşte o toplantılardan biri.

Böylesine büyük ve önemli bir organizasyona Ankara'nın ev sahipliği yapması da... Türkiye'nin, uluslararası sistemdeki ağırlığının somut göstergesi.

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MARK RUTTE SÖYLEMESEYDİ...

Eğer... NATO Genel Sekreteri Mark Rutte söylemeseydi... "NATO coğrafyasının tamamında 3 bin Türk savunma sanayii şirketinin var olduğunu" çok kişi bilmeyecekti.

Gücümüzü görmek, bilmek için ille de bir yabancının bunları söylemesi mi gerekiyor?

Pek çok kentimizin Organize Sanayi Bölgesi'nde... İstanbul, Kocaeli, Ankara, Konya, Kayseri'de... Destan yazılıyor.

Ama... Kısır siyasi çekişme öylesine yoğun ki...

Destanı çok kişi ya görmüyor ya da gözlerini kapatıyor... Görmek istemiyor.

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NEREDEN NEREYE?

Ankara'daki tarihi zirveyi izlerken... Dünden... Kurtuluş Savaşı döneminden... Atatürk'ten söz etmemek olmaz.

6 Mart 1922... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gizli oturum yapılıyor.

Kürsüde... Başkomutan Mustafa Kemal Paşa.

Askeri durum hakkında bilgi veriyor.

"Arkadaşlar! Bu akşam cepheye hareket edeceğim" diye başlayan tarihi konuşmadan satırbaşları:

Düşmana, özellikle İngilizler çok fazla yardım göndermeye devam ediyor.

Düşmanların Türkiye üzerinde sonu gelmeyen istekleri var.

Eğer kuvvetli bir Türkiye var olsaydı, İngiltere'nin bugünkü politikası olmayacaktı.

Türkiye'nin ortadan kaldırılmasında çıkarı olanlar birleşmişlerdir.

Hangi bağımsızlık vardır ki, yabancıların planları ile yükselir.

Bugün... Bağımsız ve her geçen gün daha da güçlenen bir Türkiye var.

Dünü unutmayalım... Ve bugün uluslararası istikrarda, barışta, bölgesinin güvenliğinde söz sahibi olan Türkiye ile gurur duyalım.

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ZİRVEDEN DE ÖTESİ

Türkiye... Enerji hatlarının kesiştiği noktada.

Göç hareketlerinin merkezinde yer alan üç kıtanın kavşağında.

Stratejik önemi her geçen gün daha da artan bir ülke.

NATO Zirvesi, bu gerçeği bilene bilmeyene, dünya kamuoyuna gösteriyor... Hatırlatıyor.

İçimizdeki çekişmeler, Türkiye'nin yükselen uluslararası itibarını görmemizi engellemesin.