ÇUKURKUYU

Niğde'nin Bor ilçesinin Çukurkuyu beldesindeyim. Milli egemenlik uğruna can vermeyi vatan borcu, namus borcu, vicdan borcu bilen şehit Ömer Halisdemir'in beldesindeyim.

Kahramanın ağabeyi Doğan Halisdemir ve akrabası olan Çukurkuyu Belediye Başkanı Ahmet Halisdemir ile birlikteyim.

Peygamberimizin komşusu aziz şehidim... Mezarında rahat uyu.

Milyonların kalbinde yaşamaya devam ediyorsun.

***



Şehidin kabri

Şehidin mezarı demir parmaklıkla/ kafesle çevrilmişti.

Ziyarete gelen çok kişi, parmaklığın üzerinden atlıyor, şehidin mezar taşına yüz sürüyordu.



Aile karar almış... Şehidin eşi Hatice Hanım... Kızı Elif Nur... Oğlu Doğan Ertuğrul:

"Demir kafes kaldırılsın... Ziyarete gelen şehitle kucaklaşsın."

Yurdun her yerinden gelenler... Mezar taşına sarılıyorlar... Kadın, erkek.

Ömer Halisdemir'in ruhuna Fatiha'lar yolluyorlar.

Gözlerde yaşlar.

***



Anne ve oğul... Mezarlıkta komşu

Allah, kimseye evlat acısı göstermesin.

15 Temmuz şehidi Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in annesi, evlat acısına dayanamadı.

Evladının yanına gitti... 31 Mart 2017.

Anne ile oğul, Çukurkuyu'da mezar komşusu.

Ziyaretçiler... Ömer Halisdemir'in mezarında Fatiha okuduktan sonra, annesi Fadimana Halisdemir'in mezarını ziyaret etmeden, Fatiha göndermeden ayrılmıyorlar.

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Midyat-Çukurkuyu hattı

Meydanda... Muhteşem bir Atatürk heykeli... Geçen yıl yoktu.

Yine meydanda... Saat kulesi... Geçen yıl yoktu.

Yeni yapılmış... Gören hayran kalıyor.

Mardin'in Midyat ilçesi Belediye Başkanı Veysi Şahin'in hediyesi.

Midyat ile Çukurkuyu'nun arası... 812 kilometre.

Veysi Şahin'i aradım... Konuştum... Kutladım.

Telefonun sesini açtım... Herkes dinledi.

Belde halkı... Şehit Ömer Halisdemir'i ziyarete gelenler... Herkes sesini yükseltti:

- Veysi Başkan... Veysi Baba... Teşekkürler... Allah, senden razı olsun.

***



Torun ve dede



Elif Nur Halisdemir... Tabip teğmen... Diş hekimi.

Babası Ömer Halisdemir gibi o da bordo bereli. Görev yeri... Babasının görev yaptığı... Şehit düştüğü yer... Özel Kuvvetler Komutanlığı.

Elif Nur teğmen çocukken... Dedesine dermiş ki:



"Dedeciğim... Büyüyünce diş hekimi olacağım... Senin dişlerini yapacağım."

Dede Hasan Hüseyin Halisdemir... Torununun sözü söz... Dişlerini yapacak.

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Baba



Hasan Hüseyin Halisdemir... Yiğidin/ şehidin babası.

Önceki yıl... Toprakla uğraşıyordu... Bahçeyle, bostanla.

Geçen yıl... Yorgundu... Ekecek, dikecek mecali yoktu.

Bu yıl... Kalp sorunu... İki kez anjiyo olmuş.

Geçmiş olsun... Acil şifalar diliyoruz.

***



Gel de duygulanma

Temmuz... Yaz tatili...

Avrupa'dan araçla gelen gurbetçi çok... Almanya'dan... Belçika'dan, Hollanda'dan.

Kimi Adana'ya gidiyor... Kimi Gaziantep'e, Osmaniye'ye Kahramanmaraş'a, Mersin'e.

Araçlarında birer torba toprak... Avrupa'dan getirmişler.

Şehit Ömer Halisdemir'in mezarına serpiyorlar.

Ey yiğit! Ey şehit!

Türkiye seni unutmuyor.

Berlin'de yaşayan da... Azerbaycan'da, Mısır'da yaşayan da.

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Konukevi

Çukurkuyu'nun fahri hemşerisiyim. Vefalı Çukurkuyu insanı... Şehitliğe giden sokağa adımı verdi... Teşekkürler.

Doğan Halisdemir... Ahmet Halisdemir... Belde halkı... Bırakmak istemediler, geceyi Çukurkuyu 'da geçirmemizi istediler.

İyi de... Nerede konaklayacağız?

Herkesin yanıtı aynı:



"Bizim evde." Türkiye'nin büyükşehir sayısı 30.

Nerelere para harcamıyorlar ki?

Ama hiçbirinin aklına, Ömer Halisdemir'in beldesi Çukurkuyu'ya iki odalık bir konukevi yapıvermek gelmiyor.

Almanya'dan gelen... İzmir'den, Erzurum'dan gelen... Ve şehidin coğrafyasında bir gece geçirmek isteyen o kadar çok ki.

***



Teşekkür

Önceki yıl... Geçen yıl... Çukurkuyu halkının bir isteği vardı... Yazmıştım:

Doğalgaz.

Belediye Başkanı Ahmet Halisdemir rica etti:

- Karar verildi... Altyapı çalışmaları başladı... Doğalgaz geliyor... 2027'de... Büyüklerimize teşekkür ediyoruz... Yazarsanız seviniriz.

***



Ölümsüzleşen isim

Ömer Halisdemir... Tarihin akışını değiştiren kahraman.

Adı ölümsüzleşti.

Türkiye'nin her yerinde Şehit Ömer Halisdemir adını taşıyan anıtlar, okullar, caddeler, spor salonları, kültür merkezleri var.

Niğde'de... Ömer Halisdemir Üniversitesi.

Ankara, İstanbul, Batman, Diyarbakır, Kayseri, Şanlıurfa, Kütahya, Bursa'da... Ömer Halisdemir Lisesi.



Bulvarlar... Caddeler... O kadar çok ki... Ankara'da... İstanbul, Konya, Karaman, Çanakkale, Sivas, Tokat, Samsun, Nevşehir, Düzce, Kütahya, Bursa'da.

Camiler de var... Spor tesisleri de.

Park... Saymakla bitmez... Niğde... Ankara... İstanbul... Manisa... Burdur... Antalya... Samsun... Adıyaman... Şanlıurfa... İzmir... Afyonkarahisar... Erzincan... Kütahya... Kocaeli.

Ömer Halisdemir adı verilen çocukları yazmaya kalksak... Yerimiz yetmez.

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Kültür merkezi

Çukurkuyu'ya gelip de... Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'ne uğramayan yok.

Şehidin kişisel eşyaları... Elbiseleri... Fotoğrafları.

Darbe girişimi günlerinin gazeteleri.

Öğrencilerin... Şehit için yazdıkları mektuplar... Şiirler.

Anı defterleri... Binlerce isim... Binlerce imza.

Ve duvarda İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'dan iki mısra:

"Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor,

Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor."