Milli iradeye, demokrasiye, ülkenin sembol kurumlarına hain saldırı... Devlete karşı yapılan alçak darbe girişimi... Türkiye Cumhuriyeti var oldukça nefretle kınanmaya devam edilecek.

Darbeciler, nefretle kınanacak.

Darbe gecesi can veren 253 şehidimiz, kadir kıymet bilen milletimizin kalbinde yaşıyor.

O karanlık gecede, 24'ü muharip olmak üzere devletin 35 jet uçağını, 74'ü tank 247 zırhlı aracını, 3 gemisini, 3 bin 992 silahını kullanan hainler...

Ya hapisteler.

Ya hizmetinde oldukları ülkelerde kaçak yaşıyorlar.

Ya da saçlarını boyatarak, kılık kıyafet değiştirerek, köşe bucakta, sandıkta, samanlıkta saklanıyorlar.

Ama... Ne yaparlarsa yapsınlar... Yakalanacaklar... Yargılanacaklar.

İhanetlerinin bedelini ödeyecekler.

***

KARANLIKTAKİ GÖLGELER

Adalet Bakanı Akın Gürlek, anlaşıldı ki, derin sondajı seviyor.

Kazdıkça... Derine indikçe... Neler çıkıyor, neler?

Pislikler... Gizlenen gerçekler... Faili meçhul cinayetler.

Sayın Bakan... Demokrasiye gönül veren milyonların sizden çok önemli bir isteği, beklentisi var:

15 Temmuz 2016 hain darbe girişimiyle ilgili olarak da derin bir sondaja başlar mısınız?

Darbe girişimine bulaşan ama... Kendini gizlemeyi başaranları... Adı, sanı, konumu, görevi, makamı ne olursa olsun, kulaklarından tutup milletin önüne çıkarır mısınız?

Kamuoyu... Aradan geçen 10 yıla rağmen o gecenin karanlıkta kalan yönleri, isimleri ve uzantıları olduğu inancında.

Lütfen... Karanlığa bir projektör tutar mısınız?

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KELİMESİ KELİMESİNE

Reşat Petek... Hukukçu... Eski başsavcı... Burdur milletvekilliği yaptı... Kariyerinde TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekilliği de var.

15 Temmuz darbe girişinden sonra kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun Başkanı'ydı.

Siyasete veda... Köşesine çekilmeyi bildi... Sağlıklı bir ömür diliyoruz.

Reşat Petek, 2017'de bir kitap yazdı... 295 sayfa.

"İhanet ve Direniş."

Sayfa 170... İhanetin fotoğrafı gibi:

- FETÖ, Amerika'nın CIA, İsrail'in MOSSAD ve diğer ülkelerin istihbarat organlarına ajan borsası oluşturmuş, kendi istekleriyle CIA tarafından "walk in" diye tabir edilen sistemle "gönüllü ajanlık" görevini ifa etmiştir.

Ajan... Hem de gönüllü ajan... Söylenecek başka söz var mı?

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'REFERANS'

Amerika'ya vize almak... Aylarca, yıllarca Amerika'da kalmak kolay mı?

Millet, ABD vizesi alabilmek için randevu istiyor... Bir yıl sonrasına veriliyor.

Ama... Amerika ile öyle veya böyle bir bağlantın varsa... Derin ilişkilerin varsa... Güçlü, sözü geçen, etkili referansların varsa...

Anında vize veriliyor.

Amerika, "Buyur gel... Kalabildiğin kadar kal" diyor.

Yıl 1999.

Fetullah Gülen Amerika'ya gitmek istiyor.

Referansları kimler? Birkaçını söyleyelim yeter:

Graham Fuller... CIA ajanı... CIA Türkiye İstasyon Şefi.

Morton Abramowitz... 1989-1991, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi... Gülen'i, Papa İkinci John Paul ile buluşturan isim.

George Fidas... CIA ajanı... Balkanlar ve Yunanistan Uzmanı.

Alexander Karloutsos... ABD-Rum Kilisesi Başpiskopos Yardımcısı.

Loye Ashton... Tougallo College Dini Araştırmalar Merkezi Başkanı.

John Espesito... CIA... İslam Uzmanı.

Thomas Michael... Misyonerlik faaliyetlerinin ünlü ismi... Katolik Kilisesi İslam Uzmanı.

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İÇİMİZDEKİ HAİNLER

Geçmişte de vardı... 15 Temmuz hain darbe girişimi, içimizdeki dışarıdan güdümlü hainlerin marifeti.

Bugün... Hainlerin kuyrukları... Uzantıları her yerde.

Kurtuluş Savaşı dönemi... İçimizde yine hainler vardı.

Düşmanla işbirliği yapanlar.

Atatürk... Büyük Nutuk'ta... Onlar için neler diyor? Hatırlayalım:

"Hain... Alçak... Ebleh... Hayvan..."

Atam... Az bile söylemişsin... Hâlâ aramızdalar.

***

KANLARIYLA DESTAN YAZANLAR

Tarihimizde destan çok... Hangi birini sayalım? Son destanlar; Çanakkale destanı... Kurtuluş Savaşı destanı.

Ve 15 Temmuz... Dirilişin, yeniden doğuşun destanı.

Ömer Halisdemir... Demet Sezen... Beytullah Yeşilay... Sait Ertürk... Volkan Canöz... Zeynep Sağır... Abdullah Tayyip Olçok... Ayşe Aykaç... Ramazan Konuş... Ali Alıtkan... Gülşah Güler... Mustafa Koçak... Sadece birkaçı.

Kimi ev kadını... Kimi imam... Kimi kurye.

Kimi... Polis... Futbolcu... Gazeteci... Komiser yardımcısı... Eczacı... İnşaat işçisi... Veteriner.

Çukurkuyu'da... Şehit Ömer Halisdemir'in memleketinde... Kültür Merkezi'nde... Bir afiş dikkatimi çekmişti.

Hain darbe girişimini protesto edenlerin mitingindeki afiş:

"Unutursak kalbimiz kurusun."

10 yıl geçti aradan... 100 yıl da geçse, kanlarıyla destan yazanlar unutulmayacak.

Çanakkale destanını, Kurtuluş Savaşı destanını yazanların unutulmadığı gibi.

***

ORADAYDIM

Bugün... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü.

10 yıl önce yaşananlar, daha dün gibi aklımızda.

Darbecilerin yargılandığı mahkeme... Oradaydım.

Darbe gecesi, Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Dairesi Başkanlığı'na bomba atan... 42 polisimizin şehit olmasında başrolü oynayan darbeci pilot, savunma yapıyordu:

- O gece Yenikent üzerinde uçtum... Gölbaşı'na hiç gitmedim.

Mahkeme başkanı soruyor:

- Kayıtlar Gölbaşı üzerinde uçtuğunu gösteriyor... Buna ne diyorsun?

Yanıt... Kem... Küm... Bilmiyorum... Sessizlik.

***

YALANCILAR

Ankara... Sincan... Darbecilerin yargılandığı mahkeme.

Tarih 6 Haziran 2017.

Genelkurmay çatı davası.

Darbeci sanıklar savunma yapıyor... Fotokopi gibi:

"Haberim yok... Duymadım... Ben yapmadım... Bir şey görmedim."

Mahkeme başkanı dayanamıyor:

- NATO değil... O değil... Bu değil... Ne yani, biz mi yaptık bu darbeyi?

***

FOTOĞRAF

Mahkeme başkanı, darbeci subaya sordu:

- Darbe gecesi karargâha neden gittin?

- Gitmedim... Evimdeydim... Hiç çıkmadım.

- Ya bu fotoğraftaki kim?

- Ben olabilirim de, olmayabilirim de.

- Darbe gecesine ait görüntülerin var... Karargâha gitmişsin... Buna ne diyeceksin?

- Avukatımla konuştuktan sonra cevap vereceğim.