LEFKOŞA

Bugün... Sabah saat 06.10'da... Başbakan Bülent Ecevit'in, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'a indirme ve çıkarma hareketi başlamış bulunuyor... Allah, milletimize, bütün Kıbrıslılara ve insanlığa hayırlı etsin" dediği günün... 20 Temmuz 1974'ün yıldönümü.

Bugün... 52 yıl önce... Ana ile evladın... Anavatan ile yavru vatanın... Kucaklaştığı gün.

Bugün... Barış ve Özgürlük Bayramı.

Kutlu olsun.

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BAŞBUĞ DENKTAŞ

Rauf Denktaş... Kuzey Kıbrıs'ın başbuğu... "KKTC... Vatanım, bayrağım, Türkiyem diyerek can verenlerin ve kahramanların eseridir" demişti.

Granitten bir duvar olan Beşparmak Dağları'nı aşarken can veren kahraman Mehmetçiği... Kıbrıs uğruna şehit düşen ve Mehmetçik ile koyun koyuna yatan Kıbrıslı mücahitleri, sivilleri;

Rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz.

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DUYMAYAN KALMASIN

Oradaydım... 20 Temmuz 2024... Lefkoşa... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki:

"Kuzey Kıbrıs canımızın bir parçası... Yalnız değilsiniz."

Oradaydım... Lefkoşa... Cumhurbaşkanı seçilince Tufan Erhürman dedi ki:

"Türkiye, adanın tamamının garantörüdür... Türkiye ile istişare etmeden müzakere de, dış politikada hamle de, bugüne kadar yapılmadı, bundan sonra da yapılmayacak."

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TÜRKİYE KKTC'Yİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI

19 Ekim 2025'te Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman ile 20 Temmuz kutlamaları öncesi biraraya geldik. Önemli açıklamalar yaptı. Bir kısmını bugün yayınlıyorum:

Türkiye, tam 52 yıldır sadece KKTC'de değil tüm Kıbrıs'ta barışın ve güvenliğin teminatıdır.

Türk halkı bu Kıbrıs'ta hep vardır. Çözüm elbette istiyoruz. Ancak halkımız bu Ada'da görmezden gelinmeyi yok sayılmayı asla kabullenmeyecektir.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümünde talebimiz nettir. Kıbrıs'ta haklarımızdan, eşitlikten ve güvenlikten asla vazgeçilmeyecektir.

Hiçbir koşulda çocuklarımızın dünyadan izole edilmesini izin vermeyeceğiz. 1963'ten bu yana devam eden Kıbrıs meselesine Türk varlığının haklarını kabul eden adil, kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir çözüm istiyoruz.

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TÜRKİYE... AKDENİZ'İN SİGORTASI

Fazıl Küçük... Kıbrıs Türkleri ile Kıbrıs Rumlarının ortak kurduğu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin (1959) ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı.

Ömrünü Kıbrıs davasına adayan bir lider.

Lefkoşa'da anıt mezarı var.

Ve... Anıt mezarda... Dr. Fazıl Küçük'ten, mezara kazınmış sözler:

Türk, her şeye tahammül edebilir... Fakat milleti ve şerefine tecavüz edilmesine asla.

Türkiye, Akdeniz'in sigortasıdır.

Kıbrıs halkının ortak söylemi... Gece rahat uyuyoruz, zira biliyoruz ki Türkiye uyanık.

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KISKANANLAR ÇATLASIN

Ankara'da yapılan NATO zirvesi... ABD Başkanı Donald Trump'ın sözleri... Zirvenin devam eden rüzgârı;

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin moralini, DNA'sını, kimyasını bozdu.

Rum gazeteleri... Neler yazıyor neler?

Rum yöneticileri eleştiren eleştirene.

Örnek o kadar çok ki... Sadece birinden birkaç satır başı paylaşalım.

Gazete: Politis.

Yazar: Theano Kalavana.

Recep Tayyip Erdoğan, artık Moskova, Washington, Brüksel, Kiev ve Arap başkentleriyle aynı anda görüşen bir ülkenin lideri.

Türkiye artık sadece Batı'nın müttefiki değil... Herkesle pazarlık yapan özerk bir bölgesel güç kutbu haline geldi.

Türkiye'nin stratejik değeri önemli ölçüde arttı.

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BAYRAK

Dolaşıyorum... Dereboyu... Büyük Han... Selimiye Camii... Lokmacı Sınır Kapısı.

Her yerde... Dağlarda, tepelerde... Evlerde, işyerlerinde;

"Mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü... Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü... Şanlı iki bayrak... Türk bayrağı... KKTC bayrağı."

Yorgunluk... Bir mekâna giriyorum... Çay molası.

Duvarda... Yine iki bayrak.

Ve... Bir şiir... Ozan Arif'ten:

"Bu garip gönlümde sevdası vardır,

Kıbrıs benim için namustur, ardır,

Namusuma göz dikmişler duyarım,

Göz dikenin gözlerini oyarım."

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TARİHİ KONUŞMA

Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Ankara'ya gelmişti... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmuştu... Ayakta alkışlanmıştı... 15 Temmuz 1999.

Uzun bir konuşma... Son sözleri şunlardı:

Anadolu'nun mert insanlarına, yüce Meclis'in kürsüsünden en içten duygularla sesleniyorum.

Siz var oldukça bizim yüzümüz gülecektir.

Siz var oldukça, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır.

Tanrı canımız, gözbebeğimiz gibi sevdiğimiz anavatanımız Türkiye'ye zeval vermesin.

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AH KEŞKE...

Cumhurbaşkanlığı sona ermişti... Süleyman Demirel, Star televizyonunda "Kırmızı Koltuk" programında konuşmuştu.

Uzun uzun Kıbrıs'tan söz etmişti.

Ertesi gün... Kutlayanlar oldu... "Sizi büyük bir zevkle izledik" diyenler.

Süleyman Demirel, kendisini tebrik edenlere, aynen şunları söylemişti:

- Keşke Kıbrıs'ın tamamını alsaydık...Şimdi gelip bize yalvarsalardı... "Ne olur, biraz toprak verin" diye.

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KIRMIZI ÇİZGİ

Recep Tayyip Erdoğan... 2002... AK Parti Genel Başkanı... Ama milletvekili değil...TBMM, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu:

"Kıbrıslı kardeşlerimizin var oluş davasını koruyan bir çözümden yanayız!"

18 Mart 2003... Erdoğan Başbakan... TBMM... 59. Cumhuriyet Hükümeti'nin programını okuyor.

Sayfa 47... Konu Kıbrıs:

"Türk varlığını tehlikeye düşürecek hiçbir girişime müsaade edilmeyecektir."

31 Ağustos 2007... Başbakan Erdoğan, ikinci kez kurduğu hükümetin (60. Hükümet) programını okuyor... Meclis'te.

Sayfa... 59... 60... 61... Kuzey Kıbrıs.

Temmuz 2008... Erdoğan... Ulusa Sesleniş:

"İki kesimlilik... Siyasi eşitlik... Anavatan Türkiye'nin etkin garantörlüğü."

3 Ekim 2009... AK Parti 3. Olağan Büyük Kongresi... Erdoğan kürsüde:

"Kıbrıs Türkü, Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002'den bu yana Kuzey Kıbrıs konusunda söylediği sözler... Türkiye'nin kırmızı çizgisi.

20 Temmuz 2024... Erdoğan'ın, KKTC'de, Barış ve Özgürlük Bayramı'nda söylediği sözler, afiş oldu, Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt'ta, işyerlerinin ve evlerin duvarlarında:

"Türkler, adanın kaim ve asli unsurudur... Türkiye, 20 Temmuz 1974'te, Kıbrıs Türkü'nün yalnız olmadığını ve asla yalnız bırakılmayacağını bütün dünyaya göstermiştir."

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BAYRAM SEVİNCİ

Yavru vatan Kuzey Kıbrıs'ın bayramını kutlarken... 20 Temmuz 1974'teki barış harekâtında şehit olan 498 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubuna... Kıbrıslı mücahitlerin... Ve sivillerin ruhlarına Fatiha'lar gönderiyoruz.

KKTC... Bayram sevinci... Türkiye, iktidarı ve muhalefetiyle... Bütün siyasi renkleriyle burada... Kıbrıs Türkü'nün yanında.

Kuzey Kıbrıs... Her zaman kalbimizdesin.