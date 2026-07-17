Demokrasi ve Milli Birlik Günü... Önceki gün... Programlar düzenlendi... Nutuklar çekildi... Darbeler ve darbeciler lanetlendi.

Acaba... Konuşanların, demeç verenlerin, bildiri yayınlayanların ne kadarı samimi?

Eğri oturalım, doğru konuşalım...

15 Temmuz hain darbe girişimini özde kınayanların yanında sözde kınayanlar da yok mu?

Darbeye aslanlar gibi karşı çıkanlar, yaralananlar, şehit düşenler olduğu gibi... "Tiyatro" diyenler... "Kontrollü darbe" diyenler de olmadı mı?

Ve... Bunlar bugün de içimizde değil mi? "Hayır" diyen parmağını kaldırsın.

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KÖTÜ TOHUM

Darbe... Darbe girişimi... Muhtıra... Demokrasi fidanlığına atılan kötü tohumlardır. 27 Mayıs 1960... İlk kötü tohum... Demokrasi treninin raydan çıkarıldığı darbe.

Bir döneme adını veren Başbakan Adnan Menderes ve iki bakanın idam edildiği, siyasetin, demokrasinin DNA'sı ile oynandığı, siyasete kan bulaştığı, devletin halkın elinden alındığı... Ülkeye yapılan büyük kötülük.

Siyaset ve siyasetçi düşmanlığına giden yola taşlar, işte o darbeyle döşenmeye başladı.

Bugün... Acı gerçek... Devam ediyor.

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HEPSİ GERÇEK

Darbe girişimi gecesi Ankara'da, devletin simge kurumlarına bomba atan F-16'nın pilotu, Sincan'daki darbe mahkemesinde yargılanırken dedi ki:

"Darbeden 6 ay önce Fetullah Gülen ile görüştük."

Görüşenler... 3 pilot. Pilotlardan biri... 2015 ve 2016'da... ABD'de, Gülen'i 2 kez ziyaret etmiş.

Hepsi gerçek. İtiraflar, mahkeme tutanaklarında. Gazetelerde haber oldu... Sadece bir örnek: Milliyet-31 Ocak 2017.

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KUKLALAR

Darbeciler... Muhtıracılar... Hepsi de birer kukla. İpleri yabancıların elinde.

8 Ocak 2017... Antalya... AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısı... Kürsüde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu... Söyledikleri, kelimesi kelimesine:

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a giden uçağının koordinatları ABD'den verildi.

Biz, neyin ne olduğunu, koordinatları kimlerin verdiğini, nasıl ve ne şekilde hangi sonuçları arzu ettiklerini biliyoruz.

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KİM KİMDİR?

Siyasete ve demokrasiye saplanan ilk hançerden... 27 Mayıs 1960 darbesinden bir yıl sonra... ABD Dışişleri Bakanlığı bir rapor yayınladı.

Raporda... Kim kimdir, isim isim yazıldı. İsimler... 27 Mayıs 1960 darbesinin lider kadrosu. Liste uzun... Birkaç isim ister misiniz?

Cemal Madanoğlu: Sağlam bir ABD yanlısı.

Fahri Özdilek: ABD yanlısı ve Batı yanlısı.

Osman Köksal: ABD Üstün Hizmet Madalyası sahibi.

Sami Küçük: ABD yanlısı olduğu saklanamaz.

Suphi Gürsoytrak: Fort Leavenworth'daki kurmay koleji mezunu.

27 Mayıs 1960'tan... Son darbe girişimi 15 Temmuz 2016'ya kadar... Askeriyle, siviliyle, destekçisiyle... Kim kimdir? Hepsi de aynı:

Batı'nın uşakları.

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HA GAYRET AKIN GÜRLEK

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek.

TBMM'deki, Darbeleri Araştırma Komisyonu raporunu isteseniz... Uzmanlarınıza inceletseniz... Göreceksiniz, ne pislikler çıkacak.

Göreceksiniz... Darbeler, muhtıralar ve son hain darbe girişimi kimlere... Nerelere kadar uzanacak.

Darbeye darbe, kediye kedi, haine hain demekten kimse çekinmemeli.

15 Temmuz 2016'da Ankara'ya bomba yağdıranların gizli işbirlikçileri... Destekçileri... Yandaşları... Akıl hocaları sadece yargılananlar mı?

Sadece yurtdışına kaçanlar mı? Sadece arananlar mı? Ya diğerleri... Uzantıları... Hâlâ içimizde dolaşanlar... Onlar ne zaman teker teker açıklanacak?

"Yaparsa Akın Gürlek yapar" diyoruz... Bekliyoruz... Ha gayret Sayın Bakan.

Kirli şöhretlerin maskelerini indirmenin tam zamanı.

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TOZLU RAFTAKİ RAPOR

Şerefini, onurunu F serisi 1 dolara satanların marifeti olan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Meclis'te komisyon kuruldu: "TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu."

Komisyon aylarca çalıştı. Sonunda ortaya bir rapor çıktı... Kasım 2012.

Rapor 2 cilt... Ve tam 1420 sayfa. Birinci cilt... Sayfa 653... Konu: ABD'nin darbedeki rolü.

Sadece ilk cümleleri paylaşalım:

ABD'nin 12 Eylül 1980'de gerçekleşen darbenin neresinde olduğu bilmecesi, darbenin tartışıldığı her platformda tekrarlanan soru listesinin en üst sıralarında yer almaktadır.

ABD'nin 12 Eylül darbesinin arkasında olduğu tezinin bir diğer önemli dayanağı, darbe ve sonrasında izlenen politikalarla Amerikan çıkarları arasında gözlemlenen uyumdur.

Raporda... Ne ararsanız var. Bu rapor... TBMM'nin tozlu raflarında. Kaç kişi okudu acaba?

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BÜYÜK FOTOĞRAF

Amerika'da... Çoğu başkent Washington'da... Ve değişik eyaletlerde... California, Florida, Illinois, Pennsylvania, Texas, Virginia... Vakıflar var... Enstitüler var... Birlikler var... İrili ufaklı dernekler var.

Akademisyenlerle, gazetecilerle, bürokratlarla, ABD'nin bazı siyasetçileriyle, iş çevreleriyle bağlantıları var. Hepsi de FETÖ... Cemaat kuruluşları.

Alabama... Barış Vadisi Vakfı. Arizona... Papatya Eğitim Kurumu. California... Eğitim Araştırmaları Uyum Enstitüsü. Arkansas... Yağmur Damlası Türk Evi.

Devam edelim mi? Onlarca.

Bunları dostumuz, müttefikimiz ABD bilmiyor mu? Bal gibi biliyor... Koruyor... Kolluyor... Destekliyor.

Var mı itiraz eden? "Hayır" diyen?

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NOKTAYI KOYARKEN

Pazartesi-cuma... 5 gündür... 15 Temmuz hain darbe girişimini yazıyoruz. Darbelerden... Muhtıralardan söz ediyoruz.

Bugün... Noktayı koyarken, bazı şeylerin altını kırmızı kalemle çizmek şart.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın... "Geçmişle... Makûs talihle... Menderes'in idamını hatırlatarak'' tehdit edildiğini unutmayalım.

"Ordu göreve" pankartının açıldığı gösterileri unutmayalım.

Yağmur duasına çıkanlardan daha fazla "darbe duası" edenlerin hâlâ içimizde olduğunu unutmayalım.