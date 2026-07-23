Kuzey Kıbrıslı siyasetçi... KKTC'deki gazeteci... Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde oy kullanan seçmen... Belki 40 kişi aynı soruyu sordu:

"CHP'de neler oluyor? Neden uzlaşamadılar? Özgür Özel'in kuracağı parti ne yapar?"

Gördüm ki;

Kıbrıs Türkü, CHP'deki gelişmeler ile yakından ilgili.

Sokaktaki insan düşüncesini açık açık söylüyor.

Bakan... Milletvekili... Parti yöneticisi konumundaki Kıbrıs Türkü ise... Konuşuyor ama yazılmamak kaydıyla.

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KILIÇDAROĞLU'NUN MEKTUBU

Semra Dinçer... Ankara Milletvekili... KemalKılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı... Şimdi Genel Başkan Yardımcısı.

20 Temmuz... Pazartesi akşamı... KKTC Cumhurbaşkanı TufanErhürman'ın ev sahipliğinde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü Barış ve Özgürlük Bayramı resepsiyonu... Semra Dinçer, tebriklerini sundu.

Ve... Erhürman'a bir zarf uzattı:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun tebrik mektubu."

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"ÇARŞI KARIŞIK"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'in resepsiyonunda... 19 Temmuz Pazar... Resmi geçit töreninde... 20 Temmuz...

Ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın resepsiyonunda... Bize soranlar oldu:

"Özgür Özel cephesinden neden kimse gelmedi?"

Dayanamadım...Telefonu çevirdim... Özgür Özel yanlısı bir CHP yöneticisini aradım.

Telefonun sesini de açtım... Dinleyenler arasında Orhan Erdem, Hüseyin Yayman, Şamil Ayrım gibi milletvekilleri de vardı.

Aldığım yanıt:

- Abi, hiç sorma... Çarşı karışık.

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ÖZGÜR ÖZEL'DEN BEKLENTİ

Unutmadan... 28 Mayıs 2023... Cumhurbaşkanlığı ikinci tur... KKTC, seçim sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan... 35 bin 455 oy... Yüzde 42.18.

Kemal Kılıçdaroğlu... 48 bin 602 oy... Yüzde 57.82.

Ve bugün... Gözlem/ yorum;

KKTC'de, butlan karşıtı olan... Özgür Özel'den yana tavır koyan CHP'li sayısı... Kılıçdaroğlu yanlılarından hayli fazla... Açık ara.

Özgür Özel, çok meşgul... İşi başından aşkın... Son iki yıldır Kuzey Kıbrıs'a gelmişti... Bayramı kutlamıştı... Bu defa gelememesi normal... Ama... Bir temsilcisini... Özellikle de eski büyükelçi Namık Tan'ı gönderebilirdi.

Bu konu çok konuşuldu.

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TURİZM

Türkiye'den KKTC'ye uçak çok. Sadece saat 14.55'ten, saat 18.05'e kadar... Yaklaşık 3 saat içinde gelen uçak sayısı 10.

Hafta sonları... Hava trafiği daha da yoğun.

Kimi tatile geliyor... Deniz, kum güneş... Tarih... Kültür...

Kimi alışverişe... Marka ürünler... İçki, sigara... Türkiye'den ucuz.

Kimi de... Biliyorsunuz... Varsa yoksa kumar.

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SEÇİM

Milletvekili seçimi... Yerel seçim... İkisi birlikte... Yıl sonu... Aralık ayında.

Seçim... En çok konuşulan konulardan. KKTC havası gibi siyaset havası da oldukça sıcak... Eylül'den itibaren seçim kampanyası tam gaz.

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MEDYA DÜNYASI

Güney Kıbrıs... Gazete çok... Birkaçı... Politis... Philenews... Kahhimerini... Fileleftheros... Alithia... Haravgi... Simerini.... Televizyon da çok... Sigma... Omega... ANT1... CyBC... Alpha.

Rum medyasında... Rum lider Nikos Hristodulidis'i eleştiren çok. Türk savunma sanayii... Ankara'daki NATO zirvesi... Erdoğan ile dünya liderleri arasındaki samimi diyalog... Güçlenen Türkiye... Rum medyasının kapsamaalanı içinde. Ve... KKTC medyası... Gazete de çok, TV de.

Kıbrıs Postası... Kıbrıs... Gündem Kıbrıs... Yeni Düzen... Haber Kıbrıs... Halkın Sesi... Gıynık... Güneş... Havadis... BRT... Kıbrıs TV... Kanal T... Genç TV... Ada TV... TV 2020... SİM TV... Üniversitelerin televizyonları.

Bizim medyada... Cumhurbaşkanı Erhürman eleştirisi... Yok.

Ana gündem konuları... Türkiye'nin desteği... Bayram coşkusu... Anavatan-yavru vatan doğalgaz hattı... Güçlenen Türkiye.

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UZUN SÖZÜN KISASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 20 Temmuz günü yaptığı Barış ve Özgürlük Bayramı konuşması... Hala gündemde. Türk medyasında... Rum medyasında... Yorum çok. Lefkoşa'da Ertan Birinci ile konuştum... Genç TV... First FM sahibi. Girne'de... Sefa Karahasan ve Alihan Pehlivan'la konuştum... İkisi de yılların gazetecisi.

Dediler ki:

- Ankara'daki NATO zirvesi de... Sayın Cevdet Yılmaz'ın yaptığı konuşma da... Yıl sonuna kadar konuşulur... Hem bizde hem de Rum Kesimi'nde... Dengeler değişiyor... İki devletli çözüm... Egemen eşitlik... Türkiye'nin kırmızı çizgisi kalınlaştı.

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BUDUR

Ersin Tatar... Önceki Cumhurbaşkanı. 19 Temmuz Pazar... Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'in resepsiyonundaydı.

Resepsiyonun sonuna kadar da ayrılmadı.

20 Temmuz Pazartesi... Dr. Fazıl Küçük Bulvarı... Muhteşem geçit töreni... Ersin Tatar oradaydı. Budur... Siyaset de budur... Devlet adamlığı da. Kutladık. Unutmadan... Sezar'ın hakkı Sezar'a.

Mehmet Ali Talat... KKTC İkinci Cumhurbaşkanı... Kıbrıs'ta ne zaman bir törene, resepsiyona katıldıysam... Geçen yıl... Önceki yıl... Hep Mehmet Ali Talat ile karşılaştım. Bu defa... Yanında eşi Oya Hanım... Yine her yerdeydi... Törenlerde... Resepsiyonlarda.

Elbette kucaklaştık... Elbette kutladım.

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ALGI... VE OLGU

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman konuşuyor... 20 Temmuz'da... Geçit töreninde. Konuşmanın en çok... Uzun uzun alkışlanan sözlerinden biri:

- Tarih, algılar üzerine değil, olgular üzerine yazılacaktır... Tarih de gerçek de şudur... Kıbrıs Türk halkı, iki kurucu devletten biridir... Hiçbir zaman azınlık olmamıştır... Ve dünya durdukça da olmayacaktır.