Ulupark... Şehirde yaşayanların nabzının attığı yerlerden... Kalabalık... Hele de akşamları... Kadın, erkek... Boş masa bulamazsınız... Gece yarısına kadar.

Yazımızda adı geçenlerin tamamı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in yakından tanıdığı isimler.

Adını yazmadığımız birkaç kişi var... Onlar da düşüncelerini söylediler... Ama isimlerinin yazılmasını istemediler.

Manisalı... Şehirlerinden ilk kez bir siyasi parti genel başkanı çıktığı için... Memnun... Özgür Özel'e selam gönderdiler.

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HASSAS KONU

Sordum... Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Yanıt... Sessizlik.

Yan masalardan sohbete katılanlar oldu... Soruyu onlar da duydular.

Yanıt... Yine sessizlik.

Sordum: Niçin konuşmuyorsunuz? Neden/kimden çekiniyorsunuz?

Hiçbirinin korkusu yok... Kimseden de çekinmiyorlar. "Konuşuruz ama... Adımızı yazmayın" diyorlar. Söyledikleri, özetle şu:

- Hassas bir konu... İşin doğrusu Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayı olması... Fakat... Başka bekleyenler de var... Şimdi bu konu dillendirilecek olursa, arıza çıkarırlar.

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ÇAPALA MEHMET

Mehmet Ardıç... Ama herkes onu "Çapala Mehmet" diye tanır... Kime sorsanız bilir.

Özgür Özel'in CHP'den istifa ettiği gün... Daha Özel, istifa konuşmasını yaparken... İnternet üzerinden, CHP'den istifa eden bir isim.

"Kızımın nişan yüzüğünü Özgür Bey takmıştı" dedi.

Sonra... Bir cenazeden söz etti... Kimin cenazesi olduğunu da söyledi... Ama not etmedik... Unuttum.

"Cenaze namazında Özgür Bey ile birlikteydik" dedi.

Dua ederlerken birlikte çekilen fotoğrafı gösterdi.

Geçen dönem belediye meclisi üyesi imiş... CHP'den.

- Konuş bakalım Çapala Mehmet... Ne diyorsun?

Konuştu... Masadakiler dinlediler... Yan masalarda oturanlar da kulak misafiri oldular.

Çapala Mehmet dedi ki:

- Mecbur kalmasa Özgür Bey, CHP'den istifa etmezdi... Mecbur bıraktılar... Yolu uzun... Allah yardımcısı olsun.

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KEBAPÇI İBRAHİM

Kuyumcular Çarşısı... Tarihi Yeni Han... Mekânın adı Kebapçı Ali.

İbrahim Onaylı... Kebapçı Ali'nin oğlu. 1927'den bugüne Manisa kebabı lokantası.

İbrahim Onaylı, "Özgür Bey devamlı müşterimizdi" diyerek, söze başladı:

Manisa'ya her gelişinde uğrardı... Hatırımızı sorardı... Kebabımızı severdi... 1.5 porsiyon yerdi.

Genel başkan olduktan sonra çok meşgul... Görüşemedik.

Hemşerimiz... Severiz... Hayırlı olsun.

Yıllarca milletvekilliğini... Sonra genel başkanlığını yaptığı partiden kopmasını istemezdik... Ama Çapala Mehmet Abi'nin dediği gibi... Mecbur bıraktılar.

Hayırlısı ne ise öyle olsun... Yolu açık olsun.

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TARKAN KAYHAN

Manisa'nın merkezindeki Ulupark'ın yıllarca işletmeciliğini yaptı.

Geçen yıl... İki ortağı oldu... İşletmeyi büyüttüler... Modern bir mekân haline getirdiler... Tavla salonu... Nargile salonu... Çocuk oyun bahçesi.

İşleri... Ekonomik krize rağmen çok iyi.

Saat 23.00... Kalabalık mı kalabalık.

- Tarkan... Söz sende... Ne diyorsun?

"Fazla söze gerek yok" dedi:

Bir şehirden, bir siyasi partinin genel başkanı çıkıyorsa, hemşerisi olarak memnun olmamak imkânsız.

Siyaset saygın ve önemli bir kurum... Siyasetçi de öyle... Demokrasi varsa partiler de olacak, siyasetçiler de.

Kim ister yıllarca milletvekili olduğu partiden ayrılmayı? Ama şartlar öyle getirdi... Kopmak zorunda kaldı... Yeni bir parti kurdu... Hayırlı olsun.

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ERTUĞRUL AYTAÇ

Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yaptı... 37 yıl... Dile kolay.

Manisaspor eski Başkanı.

2023'te bana söylemişti... "Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse, CHP'nin başına Özgür Özel geçer" diye.

Haziran'ın son haftasında Manisa'da beraberdik... Şunları söylemişti... Yazmıştım... 29 Haziran 2026:

Şu anda CHP Genel Başkanı değil ama... Oy verenlerin gönlünde hala lider.

Yeni bir parti kursun... Başka çaresi yok.

Ekrem İmamoğlu ile birliktelik ona bir şey kazandırmaz.

Uzatmasın... Temmuz ayında bu işi bitirsin... Demir, tavında dövülür.

Ertuğrul'un dediği oldu... Özgür Özel, Temmuz bitmeden parti kurdu.

Ve... Ulupark'ta sohbet... Gece yarısı... Ertuğrul Aytaç dedi ki:

- Özgür Bey ile seneler önce tanıştık... Tenis kortunda... Bizi Neşet Can tanıştırmıştı... Eczacılıkta Özgür Bey'in ustası, abisi sayılır... CHP'den kopmak ve yani bir parti kurmak zorundaydı... Başka çıkar yol kalmamıştı... Hemşerimizdir... Severiz, sayarız... Allah yolunu açık etsin.

Unutmadan; Ertuğrul Aytaç sıkı Demirelciydi... Sümer Oral'ın yakın dostudur... İki ay önce eşini kaybetti... Başsağlığına binlerce Manisalı gelmişti.

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VE... HAYRULLAH SOLMAZ

Manisa'ya gelip de konuşmamak olmaz... Şehirde slogandır; "Olmazsa olmaz, Hayrullah Solmaz."

Her gelişte buluşuruz... Konuşuruz... Yazarız.

Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa Kurucu İl Başkanı. Yıllarca... İl Özel İdaresi Başkanlığı yaptı.

Sordum... Özgür Özel... Yeni Parti Genel Başkanı... Manisalı ne diyor? Sen ne diyorsun?

Hayrullah Solmaz, "Birkaç farklı pencereden bakmak gerekiyor" diyerek söze başladı:

Özgür Özel... Manisa'nın evladı... Şehrimizden bir genel başkan çıkması gurur verici bir olay.

Manisa'dan TBMM Başkanı çıktı, Bülent Arınç... Bakanlar çıktı; Sümer Oral, Önol Şakar, Rıza Akçalı, Ekrem Pakdemirli... Şimdi de genel başkanı çıktı.

Fakat... Şunu da söylemem şart... Dün aynı partinin rozetini taşıyıp kol kola gezen, birlikte siyaset yapan insanların bugün yumruk yumruğa kavga edercesine karşı karşıya gelmeleri... Birbirlerine çok ağır sözler söylemeleri... Ülkem adına hiç de hoş bir görüntü değil... Yakışmıyor.

Burada en önemli konu... Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra kim Cumhurbaşkanı olacak?'

Bizde bir söz var... "Elek elek eski elek... Yenisi ya sık olur ya da seyrek." İşin özeti, Reis ile yola devam edilir... Erdoğan'ın siyaseten bir rakibi yok... Tek rakibi var, ekonomi.

***

YARIN... SEMT PAZARI

Zaman su gibi aktı... Ve Gökhan Aytaç kulağıma eğildi:

- Abi... Yeni güne girdik... Saat 01.30... Sabaha erken kalkacaksınız...

Semt pazarını dolaşacaksınız.

Öyleyse... Sohbete nokta.

Allah'a ısmarladık Ulupark.

Dostlar... Dediler ki: Sabah yine birlikte olacağız... Sebze, meyve pazarında nabız tutacağız.