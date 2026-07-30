Çocuk oyunlarını bilirsiniz... Körebe...

Evcilik... Doktorculuk... Saklambaç... Sobe... Köşe kapmaca... Beş taş... İstop... Oyun çok.

Gençlik oyunları... Çok.

Yetişkinlerin oynadıkları oyunlar... Çok. Bir ay önce... 21 Mayıs'ta... Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi "butlan" kararı verince... Türkiye'nin pek çok yerinde... Butlan oyunları başladı. Hem canlı hem heyecanlı... Renkli... Bazen de kavgalı. CHP... İstifalar... Yeni Parti... Tartışmalar...

Bir süre sonra sular durulacak... Ama... Butlan oyunları akıllarda kalacak... Unutulmayacak.

Bugün... Değişik illerden birkaç örnek ister misiniz?

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Afyonkarahisar



Faruk Duha Erhan... CHP İl Başkanı'ydı... 19 Ekim 2025 il kongresi... Rakibi Hasan Karadeniz seçimi kazandı. Bu süreçte... Afyonkarahisar'ın CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal da... Hasan Karadeniz'i destekledi.

Sonra... Burcu Köksal, CHP'den ayrıldı... AK Parti'ye geçti.

CHP il örgütü, belediye önünde gösteriler yaptı.

Ankara'dan milletvekilleri geldi... Ali Mahir Başarır... Cemal Enginyurt... Murat Emir... Protesto... Yuhalama.

Bu sırada parti içinde çatlak oluştu... CHP Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak protestolara katılmadı.

Genel merkez boş durmadı... Murat Albayrak görevden alındı.

Bölünme... Belediye Meclisi'ne de yansıdı.

Ve... Butlan kararı... Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan... İlk iş... Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz ve ekibi görevden alındı.

Fakat... Yerlerine atama yapılmadı.

Bu süreçte... İl başkanı makam odası boşaltıldı... CHP'li bir iş insanının, birkaç ay önce hediye ettiği mobilyalar çıkarıldı... Yerine, depodaki eski mobilyalar konuldu.

Bina... CHP'nin mülkü... Görevden alınan yönetim, kapıları kilitledi, gitti... "Polis gelirse direnmeyiz... Anahtarları veririz."

Geçen hafta... Afyonkarahisar'daydım... Dumlupınar Mahallesi'ndeki CHP il binasının duvarında eski genel başkanların fotoğrafları vardı... Ama Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının üstü kapatılmıştı... Yanında ise Özgür Özel'in fotoğrafı vardı... Büyükçe.

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Manisa



İlksen Özalper... CHP İl Başkanı'ydı... Butlan... KemalKılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı olunca...

İlksen Özalper görevden alındı.

Engin Uzun, İl Başkanı yapıldı.

İlksen Hanım ve ekibi... İl Başkanlığı'nı terk etmediler... Nöbet tuttular... 5 gün. Taraftarları İlksen Hanım'ı ata bindirdiler... Gezdirdiler... Folklor...

Türküler... Harmandalı.

Bu süre içinde... TV... Klima... Masa ve sandalye... İl Başkanlığı boşaltıldı. Görevden alınan yönetim, "Yeni yönetim, polisle gelsin...Anahtarı polise verelim" dedi.

Ama... Yeni İl Başkanı Engin Uzun, polise gitmedi... Sabırla bekledi.

Sonra... Oyun bitti... Özgür Özel'ci İlksen Özalper gitti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun atadığı Engin Uzun geldi. Unutmadan... Manisa'da konuşulan:

- İlk kurultayda, İlksen Özalper Parti Meclisi'ne girebilir... Hatta Genel Başkan Yardımcısı olabilir... Ve ilk seçimde milletvekili seçilir.

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Batman

Butlan kararı... Yönetim değişikliği... İl Başkanlığı boşaltıldı.

Kavga, gürültü, direniş, eylem yok. Sadece... Duvar yazıları var... Ve bazı eşyalar tahrip edilmiş... O kadar.

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Çerkezköy



Sedat Çolak... Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçe Başkanı'ydı.

Kayyum geldi... Sedat Çolak görevden alındı.

Yerine... Mehmet ŞahinYılmaz atandı.

Ancak... Parti binası kiralıktı... Kira kontratı da görevden alınan Sedat Çolak'ın üzerineydi.

Sedat Çolak... Partinin tabelasını söktü... Partiye ait eşyaları topladı... Yeni yönetime yolladı.

Bu arada... Mülk sahibi de bir açıklama yaptı:

"Binayı CHP'nin kullanımına vermeyeceğim."

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İzmir

Büyük dağın dumanı (sis) da büyük olur.

Kayyum... İl Başkanı Çağatay Güç görevden alındı.

Yerine atama... Utku Gümrükçü.

İkisinin de taraftarı var.

İl binasında karşılaştılar.

İtiş kakış... Arbede... Kırılan kapılar... Havada uçuşan küfürler.

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Malatya

Kayyum... Aynı hikâye... Eski yönetim... Yeni yönetim... Çekişme.

Gençlik Kolları yöneticileri, CHP binasının dış cephesine Kemal Kılçdaroğlu'nun fotoğrafını astılar... Üzerine de çarpı işareti koyup "Hain" yazdılar.

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Eskişehir

Aynı manzara... Kayyum... Ve görevden alınan İl Başkanı... Talat Yalaz.





Görevden alınanlar... İl Seçim Kurulu'na yürüdüler...

Ve partinin anahtarlarını, Seçim Kurulu kapısına bıraktılar.

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Yeni Parti kuruldu... Oyun bitti

Samsun olayı var... Düzce olayı var... Say say bitmez.

Ama... Özgür Özel ve arkadaşları Yeni Parti'yi kurunca...

"Parti binası benim... Hayır benim... Çıkmam... Çıkacaksın... Polis... Arbede... Kavga... Küfür... Kapı, pencere" olayı bitti.

Geriye... Kayyum hikâyeleri... Kayyum oyunları kaldı.