Süleyman Demirel, "Türkiye'nin Florida'sı" derdi... Bereketli topraklar... Parfüm kokulu coğrafya... Adana... Mersin... Tarsus... Erdemli... Silifke... Kozan... Ceyhan.

Gündem nedir? Sokaktaki insan ne diyor? Kırsal kesim ne durumda?

Halkın nabzını tuttuk... Çukurova Bölge Temsilcimiz Ersin Ramoğlu ile birlikte.

En çok konuşulan konular... Belediye operasyonları... Fon şeytanlığı... Mustafa Sarıgül vakası... İl olacak ilçeler... Ne olacak emeklilerin hâli? Sıkıntıdaki üretici.

Terörsüz Türkiye'yi de sorduk/konuştuk elbette.

O konuda sorun yok... Maya tutmuş... Destek yüksek.

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BELEDİYELER... ROMAN GİBİ

Adana'da ve Mersin'de büyükşehir belediyelerine operasyon yapıldı... Ve bazı ilçe belediyelerine.

Adana Büyükşehir... Zeydan Karalar... Yargılandı... Ceza aldı... Şu anda serbest.

Mersin Büyükşehir... Vahap Seçer... Tutuklu.

Adana Çukurova... Başkan Emrah Kozay tutuklu... Eski Başkan Soner Çetin de tutuklu.

Adana Seyhan... Başkan Oya Tekin... Tutuklu.

Mersin Yenişehir... Abdullah Özyiğit... Tutuklu.

Mersin Mezitli... Ahmet Serkan Tuncer... Tutuklu.

Mersin Silifke... Mustafa Turgut... Tutuklu.

Bölgede anlatılan belediye hikâyeleri... Roman olur... Ciltlere sığmaz.

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SOKAK FOTOĞRAFI

Mersin... Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklu ama... Hizmette pek sorun görmedik.

Şehir temiz.

Adana için aynı şeyi söylemek zor... Yurt Mahallesi... 71329. Sokak... Saat 15.30... Çöpler toplanmamış.

Halk tepkili... Derdini kime anlatacak?

"Ersin Bey'e anlatın" dedim... Ramoğlu bir saat dert dinledi.

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MELEK GİRMEZ ÇARŞISI

Adana'nın en kalabalık yerlerinden... Bütün gün canlı... Yüzlerce işyeri... Esnafın çoğu Mardinli, Niğdeli, Malatyalı, Kayserili, Muşlu, Bingöllü, Elazığlı.

Terörsüz Türkiye anketi yapılsa... Yüzde 85-90 destek çıkar.

Belediye operasyonlarını konuşuyorduk... Malatyalı bir esnaf dedi ki:

- Düne kadar kuruşu olmayanlar, servet içinde yüzmeye başladılar.

Sonra... Niğdeli bir esnaf söze girdi:

- Türkiye'de rüşvetle zengin olan, parayı Kıbrıs'ta aklıyor.

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1987'DEN BUGÜNE

Mustafa Erdoğan... Tarsuslu gazeteci... Tarsus'ta il olmak için toplanan 80 bin imzayı Ankara'ya getirirken kaza geçirmişti... 21 gün hastanede yatmıştı.

Bahçeli'nin, "19 yeni il" sözleri üzerine... Tarsus Ekspres Gazetesi'ndeki yazısının başlığı:

"1987-2026."

Tarsus'un il olması için kimler söz vermedi ki? Tarsuslular... Kimlerin kapısını çalmadılar ki?

Turgut Özal... Süleyman Demirel... Necmettin Erbakan... Yıldırım Akbulut... Mesut Yılmaz.

Mustafa Erdoğan, "İnşallah" diyor:

"40 yıllık özlemimiz bu dönem giderilecek."

***

TARSUS-KOZAN HATTI

Mersin'in 360 bin nüfuslu ilçesi Tarsus'ta... Ve Adana'nın 135 bin nüfuslu ilçesi Kozan'da gündem il olma beklentisi.

Devlet Bahçeli, "İl sayısı 100 olsun" diye konuşunca...

Ve... İl olacak 19 ilçeyi sayınca...

Listede adı geçen Tarsus ile Kozan'da, öteki gündemler askıda.

İl olmak... Yılların özlemi.

Geçmişte... Kampanyalar, mitingler yapılmıştı... On binlerce imza toplanmıştı... Ankara'ya heyetler gelmişti.

Şimdi... Tarsus ve Kozan... Tam havaya girmiş.

Beklenti... Tavan yapmış.

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FON... AĞZI OLAN KONUŞUYOR

Adana'da, Mersin'de... Tarsus'ta, Ceyhan'da... Çukurova'da nereye gittiysek, fon olayı milletin dilinde.

Sorduk:

- Buralarda... Fonda parası olan... Parası yanan kimse var mı?

İstisnasız herkesin yanıtı:

- Çok... Ama utancından kimse söyleyemiyor.

Halk... Fon olayına tepkili.

Sokakta... İsimler havada uçuşuyor... Siyasetçi... Yüksek bürokrat... Vali... İş dünyasından isimler.

Hangisi doğru? Bilemiyorsunuz.

Ama milletin ağzı torba değil ki büzesin... Ağzı olan konuşuyor.

1. Millet... Listeyi merak ediyor... Devletin elindeki listeyi... İsim isim kimler bulaşmış?

2. İlahlar kurban istiyor... Öyle birkaç kişinin gözaltına alınması, tutuklanması toplumu tatmin etmiyor.

3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi... "Kime ve nereye uzanıyorsa..." Halk uzantıları merak ediyor... Cezalandırılmasını istiyor.

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GELİR DAĞILIMI... KANAYAN YARA

Adana... En önemli sorun trafik. Mersin... Bir numaralı sorun trafik.

İlçelerde... Durum aynı... Trafik büyük dert... Arapsaçı.

Ankara-Çukurova otoyolu... Trafik yoğun.

Çukurova Uluslararası Havalimanı... İç hatlar... Dış hatlar... Kalabalık.

Yollardaki araçlara dikkat ettim... Öyle 10-15 yaşında araç ara ki bulasın.

Yepyeni araçlar... Marka marka... Otellerin, lokantaların önü lüks araç galerisi gibi.

İki kere ikinin dört ettiği kadar kesin ki... Türkiye'de, nüfusun belirli bir kesimi...

"Lüküs hayat, lüküs hayat,

Bak keyfine yan gel de yat,

Ne ömür şey oh ne rahat,

Yoktur eşin lüküs hayat."

1. Üst kattakiler için sorun yok... Oteller dolu... Pahalı lokantalar da... Hafta sonları Kıbrıs.

2. Alt kattakiler için sıkıntı büyük... Çoğu emekli... Ek işte çalışmıyorsa hâli duman.

3. Orta direk kavramını siyaset sözlüğüne Turgut Özal sokmuştu... Bugün, orta direk bel veriyor.

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İKİ BAKAN

İsmi lazım değil, yasadışı örgüt çok... Çete... Mafya... Haraç... İşyeri kurşunlama... Bölgeyi dolaşın çok şey dinlersiniz.

Ve iki isimden söz edeceğiz... Çukurova'da çok kişinin dilinden düşmeyen iki isim:

Biri... İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi.

Diğeri... Adalet Bakanı Akın Gürlek.

Bölgede sık sık operasyon düzenleniyor... Suç örgütlerine.

İki bakanın suç örgütleriyle, kara para aklayanlarla, işyeri kurşunlayanlarla, haraç çeteleriyle mücadelesi en çok konuşulan konular arasında.

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SIĞINMACILAR

Suriyeli sığınmacılar... Bölgede her yerdeydi... Her sektördeydi.

Lokantalarda... Sanayi sitelerinde... Tarımda. Sığınmacı sayısında önemli bir azalma var. Kimi... Memleket hasreti... Geri dönüyor. Kimi... Suriye daha ucuz... O nedenle gidiyor. Ama... İşyeri açan... Çocuğu okuyan... Kalmaya devam ediyor.

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ÜRETİCİ... DERT KÜPÜ

Çukurova notları bitmedi... Narenciye üreticisi öylesine dertli ki.

Pazartesi devam edeceğiz.

Bölgenin değişen çehresi... Kentsel dönüşüm... Modern siteler... Ama alıcı nerede?

Hepsini anlatacağız.