MERSİN

Hatay... Adana... Tarsus... Mersin... Silifke... Antalya'ya kadar uzanan yeşil kuşak... Türkiye'nin narenciye üretim merkezi.

Limon, mandalina, portakal... Ürün bol... Ama para etmiyor.

Durmuş Ali Akbaş... Mersin'e 10 kilometre mesafedeki Işıktepe Köyü'nün eski muhtarı... Üretici.

Mandalinayı kamyona yükledi... Mersin Hali'ne getirdi.

Komisyoncuya sattı... Kilogramı 10 liradan.

Durmuş'un eline kaç lira geçti? İşte yanıtı:

- Kilo başına işçilik ve nakliye 7 lira... Komisyoncu aldı 2 lira... Bana da bir kilo mandalinada, bir lira kalıyor.

Bu koşullarda Durmuş'un ayakta kalması zor.

Kuvayı Milliye Caddesi'nde... Kaldırımda... Mandalina satıyor... 5 kilogramı 100 lira... Ekmek parasını çıkarmaya çalışıyor.

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ACI GERÇEK

Mersin limanı çok canlı... İhracat... İthalat... Bölgede trafik yoğun.

Limana yakın bölgede, narenciye bahçeleri yok oluyor.

Özellikle de Limonlu bölgesinde.

Eski köy... Şimdi mahalle... Bekirde... Yalınayak... Karaduvar... Karacailyas... Çay... Portakal, limon, mandalina ağaçları sökülüyor... TIR parkı oluyor... Depo yapılıyor.

Yazık oluyor... Ama hayatın gerçeği bu.

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HAL YASASI GÜNDEMDE

Sırası gelmişken hatırlatayım. Berat Albayrak bakanlığı döneminde sık sık gündeme getirmişti.

Gıda güvenliği ve enflasyon açısından Hal Yasası çok önemli.

Üreticiyi koruyan ve aracıları devreden çıkaran bir yasa. Halkın sofrasına ucuz gıdayı getirmeyi amaçlayan Hal Yasası Meclis'te.

Çok olumlu gelişme.

Daha fazla geç kalmadan.

Muhalefetin de desteği ile hızlı bir şekilde çıkması ülke menfaatine olacak.

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OTOYOL... İLAÇ GİBİ

Mersin ile Taşucu arasında yüzlerce site var... Yazlık... Bir kısmında kışları da oturan çok.

Yazları... Güneydoğu'dan gelen çok... Bölgede evleri var.

Trafik... Anlatılacak gibi değil.

Çare... Otobanı uzatmak.

Otoban... Kızkalesi... Narlıkuyu'ya kadar uzatıldı... 18 dakikada gittik.

Mersin'e eski yoldan döndük;

Narlıkuyu... Kızkalesi... Ayaş... Limonlu... Kocahasanlı... Erdemli... Gömük... Kargıpınarı... Mezitli... Ve Mersin... 1.5 saat.

Yaz mevsiminde... 3 saat.

Otoyolun uzatılması bölgeye ilaç gibi gelmiş.

Otoyol... Daha da uzayacak... Taşucu'na kadar... Beklenti, yatırıma hız verilmesi... Bir an önce bitmesi.

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YAZIK... ÇOK YAZIK

Bazen... Partilerin, siyasetçilerin işlerine akıl ermiyor.

Mezitli... Mersin'in arka bahçesi... 235 bin nüfus... Deniz, kum, güneş... Cennetten bir köşe.

Neşet Tarhan... CHP... Belediye Başkanı'ydı... Çalışkandı... Halk memnundu. İlçenin hayırsever babasıydı.

CHP... Hangi akla hizmet... 2024'te onu aday yapmadı.

Seçim oldu... Yine CHP kazandı... Ama; CHP'li belediye başkanı şimdi cezaevinde.

Neşet Tarhan'ı tanırız... Yazık oldu.

Mezitli'ye de yazık oldu... Hem de çok.

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ÖFKE VE ÖZLEM

Çukurova Bölge Temsilcimiz Ersin Ramoğlu ile birlikte kahveye giriyoruz, soru yağmuru.

Çarşıda geziyoruz, soru yağmuru.

Herkes, "Bu fon işinin içinde kimler var?" diye soruyor:

- Siz bilirsiniz... Siyasetçi... Yüksek bürokrat... İş insanı... Kimler?

Biz bilmiyoruz.

Ama insanlar kafalarına göre isim saymaya başlıyorlar... Doğru mu, yanlış mı? Umurlarında değil.

Fon soygununda gözaltılar oluyor.

Veya... Tutuklamalar... Örneğin bir eski bakan.

Halk seviniyor.

Evet... Rüşvetten... Yolsuzluktan... Fon olayından bir kişi tutuklanınca... Millet neredeyse bayram yapacak.

Kirliliğe öfke ve nefret... Temizliğe özlem tavan yapmış.

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"ARTIK YETER"

Mehmet Murat Erkoç... Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı... Mimar... "Artık yeter" diyerek söze başladı:

Tarsus... Türkiye'nin 26 ilinden daha büyük.

Ülkemizin en büyük üçüncü ilçesiyiz.

Binlerce yıllık bir tarih... Roma Yolu... Kleopatra Kapısı... Eshab-ı Kehf Mağarası... Saint Paulo Kuyusu... Hazreti Danyal Peygamber'in Kabri, Kırk Kaşık Bedesteni, Tarihi Ulu Cami, Eski Cami... Türkiye'de ilk elektrik üretilen yer Tarsus.

Ekonomi canlı... Toprak bereketli... Milli gelirde Türkiye ortalamasının üzerindeyiz.

İl olmayı hak etmedik mi? Artık yeter... Tarsus'a il olmak yakışır. Gazete... Manşeti atmış... Tam sayfa... "Tarsus artık il olmalı."

Tarsuslu günlerdir yatıyor kalkıyor, aynı konuyu konuşuyor... Tarsus havaya girmiş... Plakasını bile belirlemiş... 82.

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DÜŞMAN KARDEŞLER

Cumhuriyet Halk Partisi... Yeni Parti... İki partinin tabanları arasındaki ilişkiler... Çukurova'da hava nasıl?

Birkaç gözlem:

Yeni Parti daha diri... Destekleyeni daha çok.

CHP'ye gelince... Önemli marka... 6 ok, yılların alışkanlığı... CHP eridi demek yanıltıcı.

CHP'liler ile Yeni Partililer arasındaki ilişki soğuk, gergin, selam sabah yok gibi... Sanırsınız düşman kardeşler.

Dededen, babadan CHP'li olan, fanatizmden uzak sade partili birleşme, uzlaşma, aynı çatı altında buluşma yanlısı... Ama bu imkânsız... İki Partide de yukarıdakiler arasında makas çok açılmış... Fanatikler arasındaki makas da.