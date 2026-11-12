Dinler ve diller diyarı... Turizmin yükselen yıldızı... Binlerce yıllık tarih ve uygarlıklar mirası... Geçen hafta iki önemli konuğunu ağırladı:

Adalet Bakanı Akın Gürlek... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan.

Belediye Başkanı Veysi Şahin, konuklarını, "Midyat ilimize hoş geldiniz" afişiyle karşıladı.

Afiş... 125 bin Midyatlının... Biraz daha ileri gidelim, dünya genelinde 500 bin Midyatlının duygusunu, özlemini yansıtıyor.

Midyat... İl olmak istiyor.

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BAŞ NEREYE, AYAK ORAYA

Meşhur sözlerdir... Ön teker nereye giderse arka teker de oraya gider... Baş nereye giderse ayak da oraya gider... At binicisine göre kişner.

Midyat... Hizmette kendisiyle yarışıyor.

Kentsel dönüşüm... İlçe merkezinde 96 işyeri yıkılmış, Estel Kent Meydanı yapılıyor.

Kimse mağdur olmuyor, esnaf yeni işyerine kavuşuyor.

3 bin yıllık, 60 mağara... Birbirine bağlı... 9 bin 347 metre yürüyüş mesafesi. Dünyanın en eski ve en büyük yeraltı şehri.

Bulvarlar... Caddeler... Parklar... Millet bahçeleri.

Belediye yönetimi çalışıyor... Ne sabaha karşı operasyon var, ne gözaltı, ne mahkeme, ne tutuklama.

Belediye... Borç batağında değil.

"Baştaki" işinin delisi... İnşaat Mühendisi... Veysi Şahin.

Liderlik yapıyor, proje üretiyor, hedef gösteriyor... Halk da peşinden gidiyor... Midyat kazanıyor.

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DOĞAL FİLM PLATOSU

Midyat... Film platosu gibi bir yer.

Burada... Uzak Şehir dizisinin çekimi devam ediyor.

Şurada... Hükümet Kadın çekilmiş.

Orası... TRT'nin Filistin halkının özgürlük mücadelesi temalı Sumud dizisinin çekildiği yer.

Nereye baksanız bir TV dizisini görür gibi oluyorsunuz... Berivan... Sıla... Aşka Sürgün... Hercai... Aşk Bir Hayal... Adını Kalbime Yazdım... Bir Bulut Olsam...

Midyat'ta birkaç gün kalsanız... Mutlaka bir TV dizisinin, bir sahnesinde yer alırsınız.

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İŞTE BÖYLE BİR YER

Türk... Arap... Kürt... Süryani... Zaza... Ezidi... Müslüman... Hıristiyan... Aynı mezarlıkta... Gülgöze Mezarlığı.

Cami... Kilise... Yanyana.

İmam ile papaz... İki samimi arkadaş.

Caminin duvarı yapılıyor... Papaz, inşaatta çalışıyor... İmamla, cemaatle birlikte... Görmesek inanmazdık.

Midyat... İşte böyle bir yer.

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TEŞEKKÜRLER

Büyük bir park... Piknik alanı... Bakımlı... Tertemiz.

Ortada... Koca bir kütüphane... İçinde çalışma odaları var.

Öğrenciler... Tez hazırlayan akademisyenler... Öğretmenler... Her kesimden insan... Kadın... Erkek.

Benim için sürpriz oldu.

Kütüphanenin üzerindeki yazıyı okuyunca inanamadım... Dondum kaldım.

Teşekkürler Midyat... Teşekkürler Belediye Başkanı Veysi Şahin.

Kaymakam Mehmet Kaya, Başkan Veysi Şahin... Ve Midyatlılar... Kütüphanede sohbet ettik... Çay içtik.

Midyat'ta ayrılma zamanı geldi... Vazgeçtik... Geceyi burada geçirmeye karar verdik... Midyat, ikinci evimiz gibi.

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EKONOMİ

Çarşı, pazar... Midyat, Mardin'e göre daha canlı... Komşu illerden ve ilçelerden de farklı... Daha canlı... Hareketli. Turizm bereketi.

Konut fiyatları... İl merkezi olan Mardin'den 2 kat, 3 kat fazla.

Apartman dairelerine bakacak olduk... Biri 10 milyon istedi, diğeri 15 milyon.

Çarşıda iki dükkân... Kuyumculuk için ideal yer.

Biri... 1 milyon Euro... Diğeri... 1.5 milyon Euro.

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DEVLET BAHÇELİ "FAHRİ HEMŞERİ"

Belediye Meclisi toplandı... Başkan Veysi Şahin, "Bir teklifim var" diyerek, söze başladı:

· Milletvekili iken Midyat'ın il olması için kanun teklifi vermiştim... 26 yıl önce... Maalesef kısmet olmadı.

· Rahmetli Adnan Menderes, 'Bana bir balkon hazırlayın... Orada Midyat'ın il olduğunu açıklayacağım' demişti... Balkon hazırlandı... Darbe oldu... Menderes, demokrasi şehidi... O balkonda şimdi TV dizisi çekiliyor.

· Midyat'ın Osmanlı döneminde il olduğuna dair tarihi belgeyi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Talip Erdoğan'a sundum... 2019'da... Bana, 'Veysi... Zamanı geldiğinde' demişti.

· Şimdi... Sayın Devlet Bahçeli, 'Midyat'ın il olması gerektiğini' söyledi... Teşekkür ediyorum.

· Ve Sayın Bahçeli'ye fahri hemşerilik beratı verilmesini öneriyorum.

Oylama yapıldı... Kabul edenler? Kabul etmeyenler?

Oybirliği ile kabul.

Belediye Meclisi'nin 2026/102 sayılı kararı... Karar defterine yazıldı.

Başkan Veysi Şahin... Ve divan kâtipleri Sertaç Algaç ile Muazzez Acar tarafından imzalandı.

Sayın Bahçeli... Midyat fahri hemşeriliğiniz kutlu olsun.

Midyatlılar... Sizi bekliyorlar.

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HEYKEL

Şehir merkezinde... Herkesin gözünün önünde... Atatürk heykeli.

Heykelin kaidesindeki yazı:

"Tek millet... Tek bayrak... Tek vatan... Tek devlet."

Heykelin önünde fotoğraf çektiren o kadar çok ki.

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MİDYAT... NARİN'İ UNUTMADI

Narin Güran... 8 yaşındaydı... Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe mahallesinde kayboldu... 21 Ağustos 2024.

Günlerce, bütün Türkiye onu konuştu. Cansız bedeni, 19 gün sonra dere kenarında bulundu... Bir çuvalın içinde.

Ülkeyi sarsan bir olay.

Midyat... Minicik yavru Narin'i unutmadı.

Millet Bahçesi içinde kültür merkezi var... Kültür merkezinde de modern bir salon.

Konferanslar veriliyor... Toplantılar yapılıyor.

Salonun kapısındaki tabela:

TC. Midyat Belediyesi... Narin Konferans Salonu.

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GELİN ARACI

Belediye Başkanı Veysi Şahin, makam otomobili kullanmıyor. Şahsi aracına biniyor. Makam otomobili ise... Yeni evlilere tahsis ediliyor.

Gelin otomobili olarak.

Uygulama... Herkesin hoşuna gidiyor.

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ADALET SARAYI

Muhteşem bir bina... Saray... Adalet kurumuna yakışan bir eser. Açılışı... Geçen hafta, Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapıldı. Gezdik... Beğenmemek mümkün değil. Hayırlı olsun. Bölgede başka yerde, böyle bir adalet sarayı olmadığının altını çizmeliyiz. Midyat'a yakışmış.

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SİYASET... VE ANKET

Sorunlar... Beklentiler... Yerli ve yabancı turistler... Bölgede siyasetin nabzı. Anlatmaya devam edeceğiz... Yarın.