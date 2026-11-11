Tarihi zirve... C0P... İklim değişikliği ile mücadele organizasyonu... 6 kıtadan 196 ülke... Liderler... Hükümet başkanları... Uluslararası kuruluş temsilcileri... Olağanüstü önlemler... Turizmin başkenti Antalya, dünyayı ağırlıyor.

Antalya... Türkiye'nin misafir odası... Ama;

Antalya, Antalya olalı, bu kadar misafiri bir arada görmemişti.

Türkiye için... Antalya için büyük başarı.

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ANTALYA-ALANYA OTOYOLU

Güvenlik... Aman nazar değmesin, tam puan.

27 bin 957 emniyet mensubu... Jandarma... Sahil güvenlik personeli.

Oteller dolu... Turizm sezonunun sonuna doğru Antalya ekonomisine can suyu.

Uçaktan indik... Havalimanından yarım saatte zor çıkabildik.

İstikamet Alanya... 122 kilometre.

2 saatte zor gidebildik.

Bu mevsimde bile trafik yoğun... Bir de yaz sezonunu düşünün.

Telefon... Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'i aradım... Dedi ki:

- Antalya-Alanya otoyol inşaatı devam ediyor... Yüzde 40 düzeyinde tamamlandı... 16 viyadük... 5 tünel... 2028'de hizmete girecek.

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GÜCÜ GÜCÜ YETENE

Akdeniz iklimi... Ürün çeşidi zengin... Portakal, mandalina, limon... Muz... Tropikal meyveler... Avokado... Mango... Papaya... Ejder meyvesi... Yıldız meyvesi...

Uçaktan aşağılara bakıyorsunuz... Sera denizi.

Domates... Salatalık... Patlıcan... Biber... Kabak... Taze fasulye...

Serik... Alanya... Gazipaşa... Üreticilere kulak verdik.

Adana'da, Tarsus'ta, Mersin'e neler dinlediysek... Kelimesi kelimesine aynı sözleri dinledik.

Tarla, bahçe ve sera ile market arasında inanılmaz bir fiyat uçurumu var.

"Gücü gücü yetene."

Ezilen... Asıl eziyeti çeken... Üretici.

Ezen ise... Aradakiler.

Zincirin, üretici ile tüketici arasındaki halkaları.

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Hüseyin Yayman... Hatay Milletvekili... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı... Onunla birlikteyiz.

Alanya'da... Bir medya etkinliği var... Küresel Gazeteciler Konseyi'nin Küresel Medya Buluşması.

34 ülkeden ve Türkiye'nin 81 ilinden 350 gazeteci.

Pazartesi-Salı... İki gün boyunca Yayman'a özellikle 2 soru soruldu... Birincisi, terörsüz Türkiye.

Meclis'te bu amaçla kurulan komisyonun üyesi olan ve İmralı'ya giden heyette bulunan Hüseyin Yayman dedi ki:

Bu bir devlet projesi.

Süreç 2.5 yıldır yol kazasına uğramadan bu noktaya geldi.

Şehit cenazeleri gelmiyor... Anneler ağlamıyor... Toplumsal destek büyük... Süreç olumlu şekilde işliyor... Yükselen değer birlik, beraberlik, kardeşlik ve kucaklaşma.

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FON... KIRMIZI ÇİZGİ

Hüseyin Yayman'a sorulan ikinci soru... Fon soygunu.

Gazeteciler sordular... Sokaktaki insanlar sordular... Uçakta bile soranlar oldu. Yayman'ın yanıtı:

- Kırmızı çizgi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sözleri... Kim bulaşmışsa cezasını çekecek... Ucu nereye kadar uzanırsa uzansın, kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak... Yanlış yapanla, haramı helalle karıştıranlarla yolumuz ayrılacak.

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CİN ŞİŞEDEN ÇIKMIŞ

Alanya... Nüfus 372 bin... Yerleşik yabancılar da var... Rus... Alman... İskandinav ülkelerinden.

Antalya'ya 122, Mersin'e 350, Konya'ya 262 kilometre.

Üç büyükşehir arasında... Milli geliri Türkiye ortalamasının üstünde olan bir büyük ilçe.

Havaya girmiş... İlle de il olacak.

Tarsus'ta da aynı havayı gözlemiştim.

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SORUNLAR YUMAĞI

Küresel Gazeteciler Konseyi... 2026... Buluşması.

Sempozyum... Oturum... Panel. Sosyal medya... Anadolu medyasının sorunları... Dijitalleşme... Dezenformasyon... Basın meslek ilkeleri...

Ekonomik sorunlar... Merdiven altı gazetecilik... Medyada şiddetin kullanımı... Meslek birliği yasası... Medyada adil rekabet... Telif hakları... Editoryal bağımsızlık... Basın özgürlüğü... Çalışma şartları... Ve daha pek çok konu.

Gözlem... Medyada sorun çok.

Anadolu... Yerel medya... Hayatta kalma mücadelesi veriyor... Ankara'nın ilgisini bekliyor.

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AKDENİZ SAHİL YOLU

Bölge canlı... Bölge kıpır kıpır... Turizm sezonu, düşük yoğunlukla da olsa devam ediyor.

Sahil bandında trafik yoğun... Günün 24 saatinde trafik sorunu yaşanıyor.

Acil ihtiyaç... Beklenti... Mersin-Antalya sahil yolu. Telefon... Söz, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'de:

440 kilometrelik bir proje... İnşaat devam ediyor.

35 tünel... 22'si bitti.

72 viyadük ve köprü... 65'i tamamlandı.

Akdeniz sahil yolu etap etap trafiğe açılıyor.

Proje tamamlandığında 9.5 saat süren yolu, 2.5 saatte geçebileceksiniz.

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KANAYAN YARA

Emekliler... Nereye gitsek dert dinliyoruz.

Yılları sorunu... Sosyal güvenlik sistemi sorunu.

Birikti, birikti... Baraj kapağını zorluyor.

Emekli... Hani ne derler? "Hacı yolu gözler gibi" yılbaşını bekliyor... Yüzde kaç zam olacak? Refah payı ne kadar olacak?

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ÖDÜL GECESİ

Gazetecilik ödülü... Vefa ödülü... Onur ödülü... Küresel Medya Buluşması'nda ödül yağmuru.

Kosova eski Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani... Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damla... Fatih Terim... Hüseyin Yayman... Coşun Aral... Yazgülü Aldoğan... Ve Anadolu medyasından 50 yıllık gazeteciler Ahmet Coşkunaydın, Yavuz Nufel ile Necati Günay'a ödül.

Fatih Terim... Ve Hüseyin Yayman'a ödülü ben verdim... Tebrikler.

Alanya'da muhteşem bir medya organizasyonuydu... Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim ve yönetim kurulu üyelerini kutluyoruz.