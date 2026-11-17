LEFKOŞA/KKTC

Antalya... COP31 İklim Zirvesi... Rüzgârı hâlâ devam ediyor... 15 Kasım... KKTC Cumhuriyet Bayramı heyecanı... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmaları... Muhteşem geçit töreni.

Kıbrıs Türk kamuoyunda moral yüksek... Ortalık yıkılıyor... Bayram havası.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi... Sıfır moral... Yüksek tansiyon... Öfke... Depresyon... Ruhsal çöküntü... Çıldırıyorlar.

İşte... Yeşil adada son durum.

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'SONSUZA KADAR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz... KKTC'ye, Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdi... Alkış... Alkış... Alkış.

Cevdet Yılmaz'ın vurgusu: "Anavatan ve garantör ülke Türkiye'nin kaderi, kalbi ve ümitleri, sonsuza kadar Kıbrıs Türk halkının yanındadır."

Alkış... Alkış... Alkış.

Yılmaz'ın konuşması Türk medyasında... Rum medyasında... Geniş yer buldu.

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RUM MEDYASI... PANİKTE

Güney Kıbrıs Rum Kesimi... Gazeteler: Alpha News... Sigmalive... Omega... Kathimerini... Cyprus Times... Politis... Cyprus Mail.

Yazarlar: Yorgos Civas... Panikos Haralambus... Diğerleri... Örneğin 3 gün arka arkaya (12-13-14 Kasım) Antalya İklim Zirvesi'ni... Rum lider Nikos Hristodulidis'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanmamasını yazıyor.

Avrupa'ya da öfke büyük.

Fileleftheros yazısında, "Damarları boşalmış omurgasız bir Avrupa" diyor.

Rum medyası, COP31'e gelen liderlerin Türkiye'ye ve Erdoğan'a gösterdikleri ilgiden rahatsız.

15 Kasım Pazar... Dillere destan geçit töreni... Tanklar... Askeri birlikler... Jetler.

Rahatsızlık... Panik tavan yapmış.

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ERHÜRMAN... KIRMIZI ÇİZGİLİ CÜMLELER

Kürsüde KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman. "Masa varsa Kıbrıs Türkü oradadır... Siyasi eşitlikten vazgeçilmesi mümkün değildir... Kıbrıs Türk halkının hakları bütün platformlarda korunacaktır... Kıbrıs Türk halkının geleceğinin başkaları tarafından şekillendirilmesine asla izin vermeyeceğiz" sözleri..

Yeşil adada yankı yarattı... İki gündür herkesin dilinde.

Kıbrıs'taki Türk televizyonlarında... Türk gazetelerinde... Birinci haber... Manşet.

Rum televizyonları... Rum gazeteleri... Öfkeli ama... Erhürman'ın konuşmasını yayımlıyorlar... Uzun uzun.

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PAYLAŞMAZSAK OLMAZ

Güney Kıbrıs Rum Kesimi... Politis gazetesi... Yorgo Civas'ın yazısı... Rum Lider Nikos Hristodulidis'in Antalya'da, Erdoğan tarafında karşılanmaması konusunda diyor ki:

"Türkiye'den ne bekliyordunuz? Nikos Hristodulidis için Güney Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağıyla onur kıtası dizilmesini mi? Milli marşımızın çalınmasını mı? Bu işler olur mu hiç? Nezaketsizlikmiş... Hadi canım sen de."

Özetle... Rumlar... Batı'ya... Avrupa'ya ateş püskürüyorlar. Nikos Hristodulidis'e Antalya'da sahip çıkmadıkları için.

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YENİ PARTİ... CHP... LEFKOŞA HATTI

Utku Çakırözer... Yeni Parti Eskişehir Milletvekili... Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı... Gazeteci dostumuz... Geçen hafta aradı:

"Kurultaya bekliyoruz... Geleceksiniz değil mi?"

Mazeretimizi söyledik:

"Kuzey Kıbrıs'a gidiyoruz... Kurultayı televizyondan izleyeceğiz... Lefkoşa dönüşü, ziyaretinize geliriz.''

Yeni Parti... Kuzey Kıbrıs'ta oldukça aktif.

Mustafa Yörükçü... CHP'nin KKTC Temsilcisi idi... CHP'den istifa etmiş... Şimdi Yeni Parti'nin KKTC Temsilcisi.

Yeni Parti, büro kiralamış... Dereboyu Caddesi'nde... Lefkoşa'nın popüler bölgesi.

Lefkoşa... Girne... Çarşı... Meydan... Halkın arasına girdik... Kamuoyu yoklaması... Konu, Yeni Parti ve CHP.

Büyük Han... Lokmacı Sınır Kapısı... Lefkoşa'nın en kalabalık bölgesi... Halkla sohbet... Esnafın biri dedi ki: "Düne kadar yan yana oturuyorduk... Komşuluk, arkadaşlık yapıyorduk... Şimdi bölündük... Ben CHP'de kaldım, arkadaşım Yeni Parti'ye geçti... Kavga mı edeceğiz? Yakışır mı? Dostluk bağını sürdüreceğiz... Demokratik kültür bunu gerektiriyor."

Dinleyenlerin tepkisi: "Doğrusu da bu... CHP ve Yeni Parti arasında kavga, hakaret, kötü söz olmamalı."

Uzun sözün kısası... Gözlem:

KKTC'deki Yeni Partili ile CHP'li arasında, Türkiye'deki gibi yüksek gerilim yok.

Kavga, küfür, hakaret hiç yok.

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RUM KESİMİ'NDEN GELEN ÇOK

Dikkatimizi çekti... KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasında siyaseten hava bulanık... Ama...

Rum Kesimi'nden bizim tarafa günübirlik gelen çok.

Kimi... Gezmeye geliyor. Kimi... Yemeğe... Adana kebap... Lahmacun.

Çoğu da... Kumar oynamaya... Kumar oynamak için gelen Rum kadın sayısının hayli fazla olduğunu söylemeliyiz.

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KUMAR TURİZMİ

Otellerimiz... Saymakla bitmez... Beş yıldızlı.

Kumarhane... Otellerin neredeyse hepsinde var. Kumarhaneye gelen Türk sayısı... Fazla değil.

Avrupa ülkelerinden gelip kumar oynayan çok.

Ve bir ayrıntı: Avrupa'dan... Ve... Türkiye'den gelen bir kesim... Yüksek oynuyor... Büyük oynuyor.

Görmedik... Sorduk... Öğrendik.

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FON... VE ÖTESİ

Konuşuluyor... Hem de çok... Her yerde... Lefkoşa'da... Gazimağusa'da... Girne'de... Hatta köylerde bile.

Kuzey Kıbrıs'ta... Fon mağdurları var mı? Sordum... "Var" diyen çıkmadı. Ama... Çok kişiden şunları dinledik: "Fon soygununda milyon milyon para kazanan... Ve parasını KKTC'ye kaçıran çok."

İsim sorduk... Kimse isim vermedi.

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YARIN... TÜRKEŞ'İN EVİNDEN

Görüşmeler... Kamuoyu yoklamaları... Çarşı, pazar... Yorulduk.

Yemek zamanı... Çalışmaya yemek molası.

Ahmet Erbaş... MHP Kütahya Milletvekili... KKTC'de yatırımları var... Üniversite... Oteller... Dedi ki:

"Öğle yemeğini, rahmetli Başbuğ Alpaslan Türkeş'in doğduğu evde yiyelim mi?"

Böyle bir davete "Hayır" diyebilmek mümkün mü?

Yarın... Başbuğ'un evi... Yemek bahane, sohbet şahane.