LEFKOŞA/KKTC

Mavi ile yeşilin kucaklaştığı yavru vatan... Akdeniz'in incisi... Beşparmak Dağları'nın eteklerindeki saklı cennet... Can Kuzey Kıbrıs.

Cumhuriyet Bayramın kutlu olsun.

İnsanlar coşkulu... Mutlu.

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele, Güzelyurt, Lefke... Kırmızı beyaz... Ay yıldız... Türk bayrağı... KKTC bayrağı.

Minarelerde bayrak dalgalanıyor.

Köyler... Mehmetçik... Akıncılar... Alsancak... Balıkesir... Yeşilyurt... Esentepe... Bayrak, bayrak, bayrak.

Okulda tören... Bir öğrenci şiir okuyor:

"Benim iki bayrağım var,

Biri ana biri kız,

Benim iki bayrağım var,

İkisinin de bağrında,

Namusudur ay yıldız."

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın "Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda hep vardı... Bugün vardır... Yarın da var olacaktır" sözleri, yavru vatan yeşil adada bayrak gibi dalgalandı.

Sadece Kıbrıs'ın kuzeyinde değil, adanın tamamında duymayan kalmadı.

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ANTALYA FIRSATI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kasım'ın ilk haftasında KKTC'de idi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.

Erhürman ile Fidan arasında... Kırmızı telefon misali sürekli diyalog var.

Cumhurbaşkanı Erhürman, "Zaman zaman görüşüyoruz" dedi.

Ve sözü COP31 zirvesine getirdi:

"Ama Antalya'da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmamız önemli bir fırsattı... Çok iyi oldu."

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GÜVEN OLMADAN ASLA

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Lideri Nikos Hristodulidis bir araya gelecekler.

Ne zaman?

Tufan Erhürman, "Takvimi henüz belli değil" dedi.

Bu görüşme için KKTC Cumhurbaşkanı'nın ajandasında neler var?...

Erhürman'ın olmazsa olmazları... Kırmızı çizgileri neler?

KKTC Cumhurbaşkanı, "4 madde" diyerek söze başladı:

■ Güven esasına dayanan dört madde... Önce güven.

■ Birinci madde... Siyasi eşitlik.

■ İki... İlkesel olarak daha önceki yakınlaşmaların korunması.

■ Üç... Zaman sınırlaması... Yani takvim.

■ Dört... Masa dağılırsa... Ki masayı dağıtan taraf biz olmayız... Masa dağılırsa bugünkü statüye dönülemez.

Bu konuyu konuşurken Tufan Erhürman birkaç kez "güven" sözcüğünü etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın olmazsa olmazı... Kalın çizgisi şu:

"Kıbrıs Türklerinin eşit ve güvenlik hakkı... Temel ilke bu."

Üçlü görüşmenin yapılacağı yer... Muhtemelen New York.

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COP31 RÜZGÂRI

Yavru vatan neşeli... İnsanlarda moral yüksek... Başlar dik.

Lefkoşa'da halkın nabzının attığı yerleri dolaştım... Dereboyu Caddesi... Lokmacı Sınır Kapısı... Atatürk Meydanı.

Gördüm ki... COP31... İklim zirvesi rüzgârı hala esiyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antalya'daydı... Zirvedeydi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştu.

Zirve... Erdoğan-Erhürman buluşması... Kuzey Kıbrıs'ta büyük hava yapmış... Televizyonlarda... Gazetelerde hala esinti devam ediyor.

Unutmadan;

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ise... Moraller bozuk...Antalya'daki iklim zirvesi nedeniyle.

Uzun hikâye... Yarın ayrıntısı ile anlatacağız.

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TAM İSTİŞARE

Anavatan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yavru vatan Cumhurbaşkanı Erhürman neler konuşuyorlar?

COP31 zirvesinde hangi konulara girdiler?

Tufan Erhürman, öyle bir söz söyledi ki... Her şeyin özeti:

"Tam istişare... Sadece bir konuda değil, her konuda istişare... Ve sürekli istişare."

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MERHABA... MERHABA

Antalya'daki zirvede Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum lideri Nikos Hristodulidis karşılaştılar.

Ayaküstü de olsa, konuştular.

Cumhurbaşkanı Erhürman'a sordum:

- Herhangi bir konuya girdiniz mi?

- Hayır... Hiçbir konuya girmedik... Selamlaştık... Merhaba... Merhaba... O kadar.

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GÜNEY KIBRIS... SIFIR MORAL

Devam edeceğiz... Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde hava, KKTC'nin tam tersi... Parçalı bulutlu.

Hani... Boksta, ters yumrukla sarsılmak derler ya... Antalya-COP31 iklim zirvesi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın GKRK Lideri Nikos Hristodulidis'i karşılamaması Rumlar'ın kimyasını bozmuş.

Güney Kıbrıs medyası, günlerdir bu konuya takılıp kalmışlar.

Yarın anlatacağız.

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DENKTAŞ'TAN ERHÜRMAN'A

Rauf Denktaş... Kurucu Cumhurbaşkanı... 21 yıl, 5 ay, 9 gün görev yaptı... 15 Kasım 1983-24 Nisan 2005.

Sonra... Bayrak yarışı... Mehmet Ali Talat... Derviş Eroğlu... Mustafa Akıncı... Ersin Tatar.

Ve... 19 Ekim 2025... Tufan Erhürman rekor oyla (yüzde 62.76) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin altıncı Cumhurbaşkanı.

Bayramlaşırken takıldım:

- 1983'te... Cumhuriyet ilan edilirken kaç yaşındaydınız?

Güldü:

- Okuldaydım... 13 yaşındaydım.

Sadece bayramlaşma ile kalmadık.

Tufan Erhürman'ı kutladım;

Göreve başladığı günden bugüne halktan kopmadığı için... Plevne Sokağı, Edirne Sokağı, Lozan Sokağı, İstanbul Sokağı... Büyük Han... Girne... Gazimağusa dolaştığı için.

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SATRANÇ VE SİYASET

Geçen defaki ziyaretimizde de dikkatimi çekmişti... Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın makam odasında satranç var.

Zekâ ve stratejinin önemli olduğu bir masa oyunu. Erhürman'a Garry Kasparov'dan söz ettim... 1985-2000... Aralıksız 15 yıl Dünya Şampiyonu olan Rus satranç oyuncusu.

Kendisi ile yapılan bir görüşmede birkaç hamle sonrasını düşündüğünü söylemişti:

"Ben ne yaparsam, rakibim hangi hamle ile yanıt verir? Rakibimin olası hamlesine karşı ben hangi hamlede bulunmalıyım?"

Erhürman... "Doğru" dedi:

Devam ettim:

- Satranç ile siyasetin benzerlikleri var... Siyasette de zekâ ve strateji çok önemli... Rakibin olası hamlelerini önceden okuyabilmek.

Sonra da sordum:

- Satrancı kaç yaşında iken öğrendiniz?

- 6 yaşında oynamaya başlamıştım.

- Ya Toprak... Oğlunuz... Ona da öğretiyor musunuz?

- Toprak henüz 5 yaşında... Yavaş yavaş... Öğrenecek elbette.