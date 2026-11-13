MİDYAT

Adana, Mersin, Antalya, Mardin... Erdemli, Silifke, Ceyhan, Alanya... Diyarbakır, Şırnak, Batman... Çarşı... Semt pazarı... Sokak... Ve gözlem:

1. Terörsüz Türkiye... Genel kabul var... Beklenti: "Bu iş uzamasın."

2. Fon olayı... Herkes listeyi merak ediyor... "Acaba hangi sürpriz isimler var?"

3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kime ve nereye kadar uzanıyorsa üstüne gidilecek... Fon pisliğine bulaşan cezasını çekecek" sözü toplumda karşılık bulmuş... Erdoğan'a güveniliyor.

4. Klasik bir söz... Belki biraz yakışıksız... Ama, fon konusunda, "İlahlar kurban istiyor... Kamuoyu kelle istiyor... Hem de epeyce kelle."

5. Mustafa Sarıgül vakası... Konu işportaya düşmüş. Neler konuşuluyor neler, mercimekli köfteler.

6. Emekliler... Sokağın rutin gündemi. Herkes yılbaşını bekliyor.

7. Yeni Parti... CHP... Çok konuşuluyor... Fakat heyecan yaratmıyor.

8. Valiler kararnamesi. Merak edilen konulardan biri.

9. Siyasette etik... Belediyelerde etik... Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele... Köklü çözüm... Reform özlemi var.

10. Cumhurbaşkanlığı seçimi... Midyatlı telkâri ustası dedi ki: 'Erdoğan'dan başka aday mı var?'

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MİDYAT MODELİ

Midyat... 72 mahallesi var.

12'si... Süryani mahallesi.

6... Ezidi mahallesi.

Her mevsimde... Özellikle de ilkbahar-sonbahar arasında Amerika'dan, Avrupa'dan gelen Süryani çok.

Ata-dede-baba ocağına geliyorlar.

Bazıları Midyat merkezde ve köylerde konut sahibi... Birkaç milyon dolarlık villalar bile var.

Ezidiler... Çoğu Avrupa'da... Cenazelerini Midyat'a getiriyorlar.

Midyat... Çok dilli... Çok dinli... Barış, huzur, kardeşlik, yardımlaşma tam puan... Terörsüz Türkiye'nin model yerleşim yeri.

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ÜZÜM ÇOK OLUNCA

Kuzey Mezopotamya... Üzümü meşhur... Kimi pekmez yapıyor... Kimi de şarap.

Süryani şarabı... Midyat'ta 3 şarap fabrikası var.

Şarap çeşit çeşit... Marka marka. Alıcısı çok. Yerli turist... Yabancı turist.

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TURİZM

Mardin... Son dönemde, önemli turizm rotalarından. Mardin'e gelenlerin çoğu, mutlaka Midyat'a da uğruyor... Geziyor... Konaklıyor.

Mardin'in yatak sayısının yarısı Midyat'ta.

Kurban Bayramı... 9 gün tatil... Midyat'a tam 180 bin 556 araç girmiş.

2026... Yerli, yabancı... 5 milyonun üzerinde turist.

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DEVLET BABA

Başkan Abi... Başkan Baba... Veysi Şahin, bir Midyat markası.

Okulda öğrencilerin arasında... Çarşıda esnafla birlikte... Garibin, ihtiyaç sahibinin yanında.

Belediye yöneticiliği... Caka satmak, zengin olmak, halka tepeden bakmak, hısım/akrabayı koruyup kollamak için yapılmaz.

Belediyecilik... Gönül işidir... Hizmet işidir.

Veysi Şahin... Hizmet yolunda kalp krizi geçirdi... Toparlandı... Halkın arasında dolaşmaya devam ediyor.

Midyat... Gerçekten onunla gurur duyuyor.

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BİR BAŞKADIR BENİM MEMLEKETİM

Mardin'de... İl genelinde... 64 kilise var... 53'ü Midyat'ta.

Ezan sesi... Çan sesi... Papaz ile imamın arkadaşlığı, komşuluğu... Bir başkadır benim memleketim.

Süryaniler... Müslümanların bayramlarını kutluyor. Müslümanlar... Süryanilere kurban eti dağıtıyor.

Cevat Paşa Camii... Binbaşı Abdurrahman Efendi Camii... Ulu Cami... Hacı Altunkaya Camii... Veysel Karani Camii... Midyat merkezde ve köylerde 144 cami. Meryem Ana Kilisesi... Mor Gabriel Manastırı... Mor Yakup Kilisesi... Deyrulzafaran Manastırı... Mor İzozoel Kilisesi.

Cemaat mı dediniz? Var. Caminin de cemaati var, kilisenin de.

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SİYASET... İKİ PARTİLİ

Bölge gerçeği... Mardin, Batman, Diyarbakır, Şırnak gerçeği... Siyaset iki partili:

AK Parti... Ve DEM Parti.

Ülkemizdeki parti sayısı 200'e dayandı.

Bölgede dolaşırken arıyoruz, soruyoruz... "Öteki partiler... Nerelerdeler?"

AK Parti ve DEM Parti dışındakiler... Bölgeye uzaklar... Bölgeye gelen giden yok gibi.

Sadece siyasetçiler mi? Siyaset mühendisleri, siyaset bilimciler, aydınlar, sosyal medya/klavye kahramanları... Siyasete yön vermeye çalışanlar... Sorumuz ortaya: Ankara'nın Doğu'sunu ne kadar tanıyorsunuz?

Hakkâri'ye, Bitlis'e, Muş'a, Siirt'e, Batman'a hiç gittiniz mi? En son ne zaman ve nereye gittiniz?

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KÖKLER

Mardin merkezde doğmuş... Ya da ilçesinde... Midyat'ta, Savur'da, Derik'te, Ömerli'de... Veya kırsalda, köyde.

Batı'ya gitmiş... Ankara'ya... İstanbul'a... Avrupa'ya... Amerika'ya.

O kadar çok ki... Profesör... İş insanı... Mühendis... Fabrika sahibi... Kuyumcu... Vali... General... Hukukçu...

Doğdukları yerle bağlarını korumuşlar... Köklerine sadık kalmışlar... Topraklarının örf, adet, geleneklerinden... Kültüründen... Değerlerinden kopmamışlar.

Midyat... Vefalı... Kadir kıymet biliyor.

Prof. Aziz Sancar'ın adı müzede... Vali Kemal Nehrozoğlu'nun adı okulda... İş insanı Zeynel Abiden Erdem'in adı bulvarda... Müteahhit Mithat Yenigün'ün adı Anadolu Lisesi'nde.

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ERDOĞAN'A MEKTUP

Açılışı yapılacak yatırım çok... Midyat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor.

Eski askeri gazino, şimdi Recep Tayyip Erdoğan Sosyal Tesisleri... İki sinema... Kütüphane... Emekli lokali... Sanat galerisi... Kafeterya.

Midyatlılar'ın... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektupları var.

Kamışlı sınır kapısının açılmasını istiyorlar... Suriye kapısı.

Midyat-Nusaybin yolunda trafik yoğun... Bölünmüş yol şart.

Midyat-Hasankeyf yolu... Turistik hat... Talep, bölünmüş yol.

Mardin-Midyat yolu... İnşaat devam ediyor... Hızlanması lazım.

Şırnak Havalimanı ile Midyat arasındaki yolun trafik yükü ağır... Çare bölünmüş yol.

Midyatlı ısrar etti yazmamız için... Söz verdik... Yazdık.

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TELKÂRİ

Telkârinin müzesi bile var... 3 bin yıllık sanat... İnce işçilik... Yaşlı, aksakallı ustalar var.

Süryani din adamı... Kilise papazı... O da telkâri ustası.

Telkâri ekonomisi... Oldukça canlı... Müşteri, kadın ağırlıklı... Yerli turist, yabancı turist. Veda zamanı... Hoşça kal Midyat.