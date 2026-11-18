Kuzey Kıbrıs'a gezmeye giderseniz... Üç yere mutlaka uğramalısınız... Ahmet Erbaş dedi ki:

- Türkiye'den gelenlerin en çok ziyaret ettikleri yerler burası... Barbarlık Müzesi... Selimiye Camii... Ve Başbuğ Alparslan Türkeş'in evi. Barbarlık Müzesi'nden başlayalım.

Yıl 1963... 24-25 Aralık... Tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliam.

Rum silahlı gruplar, Kıbrıs Türk Alayı'nda görevli Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın evini bastılar.

Eşi Mürüvvet İlhan'ı... Banyoda saklanan çocukları Murat, Kutsi ve Hakan'ı kurşuna dizdiler.

Evin sahibi Feride Hasan Gudum'u da öldürdüler.

İşte o ev bugün Barbarlık Müzesi.

Gezen... Şehitlerin ruhlarına Fatihalar gönderen... Gözyaşı döken... KKTC'nin kanla yazılmış tarihiyle ilgili belgeleri okuyan... O kadar çok ki.

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SELİMİYE CAMİİ

Eski katedral... Temeli 1209'da atılmış... Gotik mimari tarzda inşa edilmiş... Yüzyıllara meydan okumuş tarihi yapı.

1750 metrekare ibadet alanı. 2 bin kişi namaz kılabiliyor. Minaresinde... Ay yıldızlı şanlı bayrak dalgalanıyor.

Yerli turist... Yabancı turist... Yüzlerce, binlerce ziyaretçi.

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VE... TÜRKEŞ'İN DOĞDUĞU EV

Ahmet Erbaş... MHP Kütahya Milletvekili... Akdeniz Karpaz Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı.

Yatırımcı... Lefkoşa ve Girne'de otelleri var... Pasha Otel.

Hayırsever... "Başın düşerse dara, Ahmet Erbaş'ı ara."

Öksüze, yetime, şehit ailesine, gaziye... İhtiyaç sahiplerine yardım ediyor... Hayır işleri yapıyor... "Sağ eliyle verdiğini sol eli görmüyor."

"Öğle yemeğini rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'in doğduğu evde yiyelim mi? Kuru fasulye ile pilav" dedi.

Böyle bir teklif/davet geri çevrilir mi?

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FİKİR VE SİYASET ADAMI

Evin girişinde... Avlunun duvarında... Mermerin üzerinde bir yazı: "Fikir ve siyaset adamı Alparslan Türkeş, bu evde doğdu."

Evin salonunda... Bir tablo... Müze hakkında bilgi:

Alparslan Türkeş, 25 Kasım 1917'de Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da doğdu.

Babası Tuzlalı Ahmet Hamdi Bey, Anadolu'dan göç eden bir Avşar aşiretine mensup.

Annesi Fatma Zehra Hanım ise Ada'nın yerli Türklerindendir.

Kendisi, 1933 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göçtüğü tarihe kadar yaşadığı bu evi 1992 yılında yeniden ziyaret etme fırsatını bulmuştur.

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DARBE VE DEMOKRASİ

Alparslan Türkeş... 27 Mayıs 1960 darbesinin güçlü albayı. Darbe heyeti Milli Birlik Komitesi üyesi.

Türkiye onun sesini ilk kez radyodan, "Dikkat dikkat" diye başlayan, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu açıklayan konuşmasıyla duydu.

Evin duvarında Türkeş'in sözleri... Kendi el yazısıyla... Çerçevelenmiş:

Ben, 27 Mayıs tecrübesini görüp geçirdikten sonra, o kanaate vardım ki ihtilal yoluyla bir memlekete hizmet etmek mümkün değildir.

Ne kadar eksik, ne kadar aksak tarafları olursa olsun, hukuk yoluyla bir memlekete, bir millete hizmet, en iyi yoldur.

İhtilal otoriteyi yıkar, anarşi başlar. Bu anarşiyi durdurmak, yeniden düzeni ve otoriteyi kurmak çok güç meseledir.

Ve memleket bundan zarar görür.

Bunun ben içinde bulundum, fiilen yaşadım.

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UZUN SOLUKLU MÜCADELE

Müze evin odalarında... Türkeş'in elbiseleri... Paltosu... Gittiği Türk cumhuriyetlerinde kendisine hediye edilen kaftanlar... Bastonu... Kalemi... Hepsi sergileniyor.

Ziyaretçiler... Fotoğraf çekiyorlar. Türkeş'in, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan bir yıl sonra Kıbrıs için söylediklerini okuyorlar.

"Milli bir dava... Siyaset üstü konu" başlıklı sözlerini:

Kıbrıs için yapılan mücadele bitmiş değildir. Uzun süreceği muhakkaktır.

Bizim umumi efkârımızda her şey bitmiş, zafer kazanılmış, sadece yapılacak iş olarak elde edilen toprakların iktisadi kalkınması kalmış gibi bir hava ve bir gevşeme temayülü görülüyor. Tehlikeli bir hatadır.

Türk milleti için yalnız orada yaşayan Türklerin varlığı dolayısıyla önemli bir konu değildir.

Bunun ötesinde Kıbrıs Adası'nın Türkiye'nin güvenliği, egemenliği, bağımsızlığı için taşıdığı jeopolitik önemi de bilmek gerekir.

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ERDOĞAN VE BAHÇELİ

Soruyorum... Türk siyaset ve devlet adamlarından kimler, bu müze evi ziyaret ettiler?

İki isim söylüyorlar: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

Kıbrıslı Türkler... "Yine bekliyoruz" diyorlar.

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HAYDARPAŞA

Türkeş'in doğduğu ev Haydarpaşa Mahallesi'nde.

Ramazan ayında mahalle sakinlerine paket dağıtılıyor... Ramazan paketi... İftar paketi.

Mahallenin garibanlarına ise... Yıl boyunca destek var... Gıda ve giyecek yardımı.

Ahmet Erbaş rica etti:

- Ne olur isim yazmayın... Ayıp olur... Günahtır... Allah'ın gücüne gider... Onlara sahip çıkmak vazifemiz.

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1938... ASTEĞMEN TÜRKEŞ

Duvarda bir başka tablo... Türkeş'in gençlik fotoğrafı... Üniformalı fotoğrafın altındaki yazı: Harp Okulu'ndan mezuniyet... 30 Ağustos 1938.

Ve... Alparslan Türkeş'in yazdığı satırlar:

Bizim asteğmenliğimizi Atatürk tasdik etti.

Onu taşıyorum... Hâlâ saklıyorum.

O'nun imzasıyla asteğmenliğe yükselişimizi belirten kararnameyi saklıyorum.

Yazı uzun... Türkeş, o günleri anlatıyor... Uzun uzun.

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ÖĞLE YEMEĞİ

Alparslan Türkeş'in evinin bahçesinde yemek masası... Kalabalığız. Bakan var... Milletvekili var... Bürokrat var... Kuzey Kıbrıs'ı gezmeye gelen var.

Dr. Faiz Sucuoğlu... Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı... Yemekte telefonu hiç durmuyor. Kimi yol istiyor... Kimi köprü... Kimi asfalt.

Girne Milletvekili Kutlu Evren... Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu... Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş... 25 kişiyiz... Adını yazamadıklarımız kusura bakmasınlar. Yemekte en çok konuşulan konu: 6 Aralık'ta, KKTC'de yapılacak seçimler... Milletvekili ve yerel yönetim seçimi.

Yarın... Seçim yazısı.