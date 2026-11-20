Adana... Mersin... Antalya... İstanbul... Bursa... Bolu... Adıyaman... Uşak... Belediyelere yolsuzluk operasyonu... Ve... 18 Kasım 2026... Çarşamba... Özgür Özel'in memleketi Manisa'da operasyon.

Geçen ay, Manisa Büyükşehir Belediyespor operasyonu oldu... 31 Ekim... Dört kişi gözaltına alındı.

İki kişi tutuklandı... Bir ev hapsi... Bir kişi de serbest kaldı.

Ev hapsindeki Emre Hasgör... Eski Belediyespor Başkanı... İtirafçı oldu... Etkin pişmanlık. 64 sayfa ifade verdi.

Emre Hasgör'ün itirafları üzerine, önceki sabah yeni bir operasyon daha... 9 gözaltı.

Gözaltına alınanlar 2024- 2025 arasında görev yapanlar... Merhum Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek döneminde.

Bir ayrıntı... Ferdi Zeyrek sonrası, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili olmuştu... Ve önceki gün gözaltına alınan kişilerden bazılarının görevlerine son vermişti.

Gözaltına alınanlar arasında... Eski Genel Sekreter Yardımcısı da var... Merhum Başkan Ferdi Zeyrek'in şoförü de.

İddia... Manisa'nın bazı ilçelerinde kurulacak güneş enerjisi santralleri projelerinde usulsüzlük... Ve santral kuracak kişilerden araç bağışı istenmesi.

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DUTLULU: BEN TEMİZİM

Manisa... Fokur fokur kaynıyor... Ağzı olan konuşuyor.

Sokakta... Büyükşehir Belediye Başkanvekili Besim Dutlulu'nun AK Parti'ye geçeceği söyleniyor.

Kimileri... Operasyonlar ile Besim Dutlulu arasında ilişki olduğunu söylüyor.

Besim Dutlulu dayanamadı... Patladı... Sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kelimesi kelimesine:

Son günlerde kötü niyetli kişiler tarafından "Besim Dutlulu'nun Akhisar ve Manisa dönemi ile ilgili çok dosyası var, korktuğu için AK Parti'ye geçecek" şeklinde yayılmaya çalışılan dedikodulara cevaben tekrar söylüyorum.

Hakkımda açılmış herhangi bir soruşturmam yoktur, bir dosyam olmadığı gibi yasalara aykırı herhangi bir iş de yapmadım.

Kaynağını açıklayamayacağım bir zenginleşme yaşamadım. Belediye evlerini üzerime geçirmedim.

Ülkemizde oluşan bilgi kirliliğinden zaman zaman bu hatırlatmayı yapmakta fayda görüyorum.

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SİYASETTE VEFA

Zeydan Karalar... Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı... Operasyon olmuş ve tutuklanmıştı... Görevden uzaklaştırılmıştı.

Şimdi serbest... Davası devam ediyor.

Bu girişten sonra, gelelim konumuza:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel... 17 Kasım Salı... Adana'ya gitti... Ziyaretlerde bulundu... Ve aynı gün döndü.

Zeydan Karalar... Karşılamadı... Uğurlamadı.

Özgür Özel üzüldü... Ve dedi ki:

Zeydan başkan, biz geldiğimizde karşılamadı... Uğurlamadı... Başka işler yaptı.

Kendince bir yol seçti... Bizi, vefanın sadece semt olduğuna inandırmaya çalıştı.

Tarih korkanları, teslim olanları ya da susanları, kıyıda kalanları da yazar.

Vefa gösterenleri de, vefasızlık edenleri de yazar.

19 Kasım Perşembe... Saat 12.00.

Zeydan Karalar ile konuştum.

Ve... Karşılama... Uğurlama... Özgür Özel'in sözleri konusunu açtım... Sonra da sordum:

- Özgür Bey'in sözleri için ne diyorsunuz?

- Ne diyeyim? Canı sağ olsun.

Ve devam etti:

- Beni tanıyorsunuz... Adana'da dokunmadığım aile kalmadı... Vefasız değilim.

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KURULTAY

Partinin kuruluşundan sonraki ilk kurultay... Özgür Özel, kurucu genel başkan idi... Şimdi 1154 delegenin oyuyla seçilmiş genel başkan. Kutluyoruz... Hayırlı olsun.

Kurultayda... Parti Meclisi seçimi de yapıldı... 160 kişi.

Yeni Parti'nin 90 milletvekili var... 90 milletvekilinin 75'i Parti Meclisi üyesi oldu.

160 üyeli Parti Meclisi... Yarın... Seçim zamanı... Özgür Özel'in işi zor... Çok zor.

160 kişi, milletvekili olmanın hayalini kuracak... Parti Meclisi'ne girmeyen milletvekilleri de... Ayrıca milletvekili olmak isteyen il başkanları var... Eski milletvekilleri var... Belediye başkanları var... Yani var oğlu var.

Seçim kapıya dayanınca... Aday listesi yapmak kolay olmayacak... Küskünlükler, tepkiler kaçınılmaz.

Çare... Önseçim.

Ama... Önseçime rağmen sıkıntılı bir süreç yaşanacağı kesin.

Zira... Çok kişi... Önseçimsiz... Kontenjanla milletvekili olmak isteyecek.

Özetle... Bir kez daha tekrarlayalım... Özgür Özel'in işi hiç de kolay değil.

Unutmadan...

160 kişinin katılacağı Parti Meclisi toplantısı... Nerede yapılacak? Hangi salonda? Genel Merkez'de mi? Otelde mi? TBMM'de mi?

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FİDANLIK OLMADAN ASLA...

Gençlik kolları... Siyasi partiler için fidanlık gibidir.

Özgür Özel... CHP geleneğini... Partinin geçmişini... Fidanlığın önemini çok iyi bilir.

Şimdi... Genel başkan olduğu Yeni Parti'de... Fidanlık henüz yok... Ama fidanlıksız bir gelecek imkânsız sayılır.

Dünün yıldız isimlerinden birkaçı; Bülent Ecevit... Suphi Baykam... Alev Coşkun... Hikmet Çetin... Önder Sav... Süleyman Genç... Sabri Ergül... Ali Dinçer... Zeki Alçın... Prof. Semih Eryıldız... Hepsi de fidanlıktan yetişen isimler.

Son zamanlarda... CHP'de... Fidanlık kurumuştu.

Yeni Parti... Özgür Özel... Fidanlık konusunda neler düşünüyor? Neler yapacak acaba?

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'YENİ' DENİLİNCE

Özgür Özel ve arkadaşları... Kurdukları partiye Yeni Parti adını verince... Zaman tünelinde bir gezinti yaptık... Yeni üzerine.

1992... Deniz Baykal ve İsmail Cem bir kitap yazmışlardı... Yeni Sol.

1995... Deniz Baykal'ın seçim sloganı... "Dünyada yeni sol... Türkiye'de yeni sol."

2010... Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı olunca... Yeni bir ifade gündeme geldi... Y-CHP. Açılımı belli: Yeni CHP.

Y-CHP... Ulusalcılıktan ılımlı laikliğe geçiş politikası olarak düşünüldü... Daha önce ulaşılamayan kesimlere açılmak.

Adalet ve Kalkınma Partisi, 2002'den bu yana iktidarda olduğuna göre... Y-CHP modelinin tutmadığı ortada.

Bakalım... "Yeni" Parti ne yapacak?

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ÖCAL... HINCAL'IN YANINA GİTTİ

Hıncal Uluç... 4 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı... 20 Kasım 2022... Rahmetle anıyorum.

Öcal Uluç... Ağabeyi... Hıncal öldükten sonra bir türlü kendine gelemedi... İzmir-Urla'daki evinde inzivaya çekildi.

İzmir'e... Ya da Manisa'ya her gidişimde buluşurduk.

Görünmez kaza... Kalça kemiği kırıldı... Bir türlü toparlanamadı.

Ve... Dün... İzmir Eşrefpaşa Hastanesi'nde... Sizlere ömür... Canı kadar sevdiği kardeşi Hıncal'ın yanına gitti. Allah, rahmet eylesin.