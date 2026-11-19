LEFKOŞA/KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gelecek ay seçim var... Milletvekili seçimi... Yerel seçim... 6 Aralık 2026 Pazar.

50 milletvekili seçilecek. Ve... 18 belediye başkanı... 220 belediye meclisi üyesi... 240 da muhtar. Seçim yarışı başladı... İlk gözlem: Yavru vatanda seçim kampanyası, anavatandan çok farklı.

Üslup sert değil... Hakaret yok... Yüz yüze bakmayı güçleştirecek sözler hiç yok.

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KAMPANYA

Gazeteci dostumuz Sefa Karahasan ile birlikte dolaştık... Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, İskele, Güzelyurt, Lefke... Ve köyler.

Partilerin seçim otobüsü yok.

Seçim minibüsleri var... Onlar da kiralık... Üstüne parti logoları... Aday fotoğrafları yapıştırılmış.

Büyük mitingler henüz yok... Gelecek hafta başlar.

Bölge gezileri... Bölge buluşmaları devam ediyor... Bazen meydanda... Bazen kahvede veya salonda... Yemekli toplantılar da yapılıyor.

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MEVCUT DURUM

Parti sayısı 11... Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen parti 4.

Ulusal Birlik Partisi... Genel Başkanı Ünal Üstel... Başbakan.

Cumhuriyetçi Türk Partisi... Ana muhalefet... Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman bu partinin milletvekiliydi... Şimdi Genel Başkan Sıla Usar İncirli.

Ve... Demokrat Parti ile Yeniden Doğuş Partisi.

Bir ayrıntı:

2022 seçimlerinde... UBP... 24 milletvekili çıkarmıştı. CTP... 18 milletvekili. DP ile YDP... 2'şer milletvekili. 2 de bağımsız.

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SANDIK

Gelecek ay... 6 Aralık akşamı... Sandıktan ne çıkacak?

Yarış... 2 parti arasında... Başbakan Ünal Üstel'in partisi UBP ile ana muhalefet Sıla Usar İncirli'nin partisi CTP arasında.

Gözlem: Sandıktan tek parti iktidarı da çıkabilir, koalisyon da.

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'TEK BAŞINA' İDDİASI

Başbakan Ünal Üstel, "Biz geleceğiz... Hükümeti tek başımıza biz kuracağız" diyor.

Ana muhalefet... Taze kan Sıla Usar İncirli... Hayli iddialı: "Sandıktan tek başına iktidar çıkacak... O da biz olacağız."

İşin en sevinilecek yönüne gelince... İkisinin de üslubu nazik, saygılı, ölçülü... Kötü söz sıfır.

Darısı... Anavatana.

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AFİŞLERİN DİLİ

Lefkoşa... Girne... Çarşı... Cadde... Duvarlar... Afişlerle dolu.

Parti afişleri... Lider afişleri... Aday afişler.

Televizyonlarda... Seçim çalışmalarıyla ilgili haberler.

Gazeteler... Yenidüzen... Kıbrıs... Vatan... Güneş... Diyalog... Diğerleri... Manşetler... Köşe yazıları... Seçim, seçim, seçim.

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KALIN KALEM

İktidardaki UBP... Başbakan Ünal Üstel de... Ana muhalefet CTP... Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de...

Kıbrıs sorunu konusunda... Türkiye ile aynı çizgide.

Çizgi... Hem de kalın kalemle kırmızı çizgi... Siyasi eşitlik.

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DÜN... VE 2 GAZETE

Yenidüzen Gazetesi... 18 Kasım Çarşamba... Manşet:

Sıla Usar İncirli: "28 milletvekili... CTP yüzde yüz hazır... Karanlığı dağıtacağız."

Güneş Gazetesi... Manşet:

Başbakan Ünal Üstel: "Hükümeti yine UBP kuracak."

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KKTC'DEKİ HATAY

Sefa Karahasan, "Bizimkileri dinlemek ister misiniz? Türkiye'den göç edenleri... Örneğin Hataylıları" dedi. KKTC'de Hataylı çok. Çoğu... 1974 Barış Harekâtı'ndan sonra gelenler. Bir kısmı da... 6 Şubat 2023... Asrın depremi yaşanınca Kuzey Kıbrıs'a, akrabalarının yanına yerleşenler.

Hatay kökenli KKTC vatandaşı sayısı... "30 bin" diyen de var... "50 bin" diyen de.

Dernekleri çok: Hataylılar Bütünleşme ve Yardımlaşma Derneği... Hataylılar Kültür Yardımlaşma Derneği... Girne Hataylılar Derneği... Hataylılar Kardeşlik, Dayanışma ve Kültür Derneği... Ve daha fazlası. Sohbet ettik... Dinledik... Gözlem:

Antalya... İklim Zirvesi... COP31... Rüzgârı hâlâ esiyor... Herkes sevinçli.

6 Aralık... Seçim... Oylar dağınık. Ünal Üstel diyen de var, Sıla Usar İncirli diyen de.

Kıbrıs... Siyasi eşitlik... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın işbirliği, aynı dili kullanmaları, siyasi eşitlik vurgulamaları herkesin dilinde... "Hataylı, iki cumhurbaşkanı ile de gurur duyuyor."

Sevindik... AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'a selam gönderdiler... Duvarda Yayman'ın fotoğrafı... Altında sözleri: "Kıbrıs davası Türkiye'nin davasıdır."

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ERHÜRMAN... TARAFSIZ

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile sohbet ederken, 6 Aralık... Seçim konusunu açtım.

İki elini birden havaya kaldırdı... Güldü... Sessizlik.

KKTC... Parlamenter sistem... Cumhurbaşkanı tarafsız... Partiler üstü.

Erhürman... Dolaşıyor...

Halkın arasına giriyor... Konuşuyor... Dert dinliyor.

Ama... Seçimden hiç söz etmiyor... Tek kelime bile.

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2027 KARŞILAMASI

Yeni yıla haftalar var... Ama KKTC'de yılbaşı hazırlıkları çoktan başlamış.

Oteller... Çoğu yılbaşında tamamen dolu olacak.

Havalimanı terminalinde... Girne, Lefkoşa, Gazimağusa'da... Sanatçı fotoğrafları.

Nükhet Duru... Yıldız Tilbe... O kadar çok sanatçı afişi var ki... "31 Aralık 2026 gecesi KKTC'de."

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PARALI ASKERLİK

Unutmadan... KKTC'de şu sıralar en çok konuşulan konulardan biri paralı askerlik.

Seçimden sonra KKTC Meclisi'nde... Paralı askerlik yasasının çıkacağı kesin.

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'YİNE BEKLERİZ'

Siyasetçiler... Gazeteciler... Hataylılar... Alparslan Türkeş'in evinde yemek yediğimiz dostlar... "Yine bekleriz" dediler.

"Seçimde gelecek misiniz?" diye soran da çok oldu.

Söz verdik... Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a da söyledik:

"KKTC'deki seçimden sonra... Yılbaşı öncesinde... Aralık ortasında... Yine yavru vatanda olacağız."