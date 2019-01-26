Başkan Trump bu defa Latin Amerika'daki bir krizle gündemde. Venezuela eski Meclis Başkanı J. Guaido'yu yasal geçişin meşru devlet başkanı olarak tanıdı. Mayıs 2018'de seçimi kazanan ve iki hafta önce yemin eden Devlet Başkanı Maduro'ya karşı protestoları da "özgürlük ve hukuk devletine sahip çıkmak" olarak niteledi. Washington, 1999'da Chavez'in iktidara gelmesinden bu yana Venezuela'nın gidişatından rahatsızdı. Trump da Venezuela'yı "işgal" seçeneğinden bahsedecek kadar Maduro yönetimine karşı sert bir tavra sahip. Guaido'nun 23 Ocak'ta kendisini başkan ilan etmesine hem ABD'nin hem de Meksika ve Bolivya hariç diğer Latin Amerika ülkelerinin destek vermesi şaşırtıcı olmadı.

Zira son günlerde Trump yönetiminin üst düzey isimleri (Pompeo ve Bolton) ile Senatör M. Rubio, muhalefetin lideri Guaido'yu meşru hükümet saydıklarını belirten tweet'ler atıyordu. Trump'ın açıklamasına Kanada, AB, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya ve Latin Amerika başkentleri hızlıca destek verdi. Meselenin altyapısı zaten hazırlanmıştı.

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ABD'nin Maduro aleyhtarı politikası açık bir şekilde Venezuela'da iç savaşa ve darbeye davetiye... Bu mesajı alan muhalefet lideri Guaido, askerlere darbe girişiminde bulunmaları halinde affedileceklerini ilan etti bile. Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Venezuela'nın petrol gelirlerinin Maduro'ya değil de Guaido'ya verileceğini açıklaması oldukça kritik... Gelirlerinin neredeyse tamamını petrolden sağlayan Venezuela'da zaten ciddi bir ekonomik kriz yaşanıyor. Petrol gelirlerinin kaybı yüksek enflasyon ile başı dertte olan Maduro yönetimini çok zora sokar. Zira 2017 protestolarının aksine bu defa hükümeti destekleyen fakir mahallelerde de hareketlilik var. Türkiye, Rusya, Çin, Meksika ve Yunanistan gibi ülkelerin Maduro'ya destek vermesi hükümet cenahının morallerini toparladıysa da ABD'nin işaretini verdiği ekonomik yaptırım Venezuela'yı iç savaşa sürükleyecek bir mahiyet taşıyor.Trump dönemi uluslararası sistemin gittikçe netleşen bir özelliği var. Güç mücadeleleri artık daha çıplak gerçekleşiyor. "ihlalinimaskelemek bilegerekmiyor. Trump,Washington'unMonroeDoktrini'nden (1823) bu yanaarka bahçesi gördüğü LatinAmerika'da yaptırdığı darbelerebir yenisini açıkça eklemektençekinmiyor. Tıpkı kendindenönceki başkanlarınGuatemala (1954) ve Şili'de(1973) yaptığı gibi. GerçiTrump, Venezuela'ya müdahaleederken "" bahsediyor. Ancak bu kelimeler George W. Bush'un Ortadoğu'daki müdahaleleri sırasında kullandığı "" söylemi kadar iddialı da değil.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbeye ilk karşı çıkan lider olması da kimseyi şaşırtmadı. Maduro'ya "" mesajınıveren Erdoğan'ın bu hızlı vehasbi desteğinin arkasındaMaduro'nun 15 Temmuz darbegirişimi sırasında Türkiye'ninyanında olmasına duyulan vefabulunuyor. Erdoğan'ın sandığaverdiği önem duruyor: "Türkiye'ninMaduro'ya desteğiniMaduro'nun hatalarını sayarakeleştirmek anlamlı değil. Trump ve müttefikleri uzlaşma ya da reform çağrısında bulunmuyor. İç savaş çıkaranlara ve darbecilere ümit veriyorlar.