Trump yönetimi çekilme ve yeni müdahale sinyallerini aynı anda veriyor. Suriye ve Afganistan'dan çekilme gündemde. Suriye'nin kuzeyindeki çekilmenin aylara yayıldığını biliyoruz. Doha'da görüşen ABD ve Taliban yetkililerinin geçici bir anlaşmaya vardığı bilgisi ajanslara düştü. Taliban ile anlaşmaya varılırsa Amerikan askerleri 18 ay içinde Afganistan'dan çekilecekmiş.

Bu çekilmelerin nasıl gerçekleşeceği hala muğlak ise de ekibi, Başkan Trump'ın hem Suriye hem de Afganistan'dan çekilme kararının kesin olduğunu söylüyor. Bir yandan çekilmeleri konuşulan ABD'nin öte yandan yeni müdahalelerin planlama ve uygulama aşamasına geçtiği görülüyor.

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