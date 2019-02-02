Washington'da "güvenli bölge" konusunda ciddi bir çekişme yaşanıyor.

Başkan Trump'ın çekilme kararına karşı çıkanlar şimdi de Türkiye ile çalışmaması için hummalı faaliyetler içinde.

Washington'daki düşünce kuruluşlarındaki birçok Suriye uzmanı YPG'nin korunması amacıyla Türkiye'nin tezlerine aykırı görüşler açıklıyor.

Savunma Bakanlığı bürokratları da aynı bahaneyle bastırıyor.

Trump'ın Türkiye'nin güvenlik kaygıları için önerdiği "güvenli bölgeyi" YPG'yi koruyacak bir tampon bölgeye çevirmenin uğraşındalar.

YPG kontrolündeki bölgeyi Ruslara- Esed'e bırakma, SDG Arap unsurlarına verme, Avrupalı güçlerden oluşan bir koalisyona bırakma seçeneklerini tartıştırıyorlar.

Dışişleri ekibi ise ağırlıklı Türkiye ile çalışma arzusunda.

Ancak Türkiye'nin terörle mücadelesi ve YPG'yi korumak gibi bir büyük zorlukla karşı karşıyalar.

Bu zorluğun temelinde ABD'nin hatalı DEAŞ ile mücadelesi yer alıyor.

Bir terör örgütünü (DEAŞ) yenmek için başka bir terör örgütünü (YPG) büyüttüler.

Şimdi de onu nasıl koruyacaklarının formülünü arıyorlar.

Dahası, YPG için nasıl bir statü oluşturabileceklerini tartışıyorlar.

Başkan Trump'ın PYD'nin Washington temsilcisini kabul etmesinin onun da kafasının karıştığını göstermekte.

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