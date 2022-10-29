Cumhurbaşkanı Erdoğan dün "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu paylaştı. Erdoğan Arena'ya gelmeden izletilen müzikler ve film dikkat çekiciydi. Türkiye'nin farklı renklerine ama özellikle gençlere seslenen görsel malzeme yeni bir başlangıç arayışının ve söyleminin yansımalarıydı: "Gelin, yüzümüzü hem doğuya, hem batıya ama asıl doğruya doğru dönelim." Erdoğan "Başlasın Türkiye Yüzyılı yarın değil, hemen şimdi" şarkısıyla sahneye geldiğinde katılımcıların coşkusu zirve yaptı. Beklendiği gibi Erdoğan'ın vizyon konuşması duygu, hizmet, ortak değerler ve gelecek hedefleri ile bezenmişti. Ayasofya'nın açılmasını küresel vesayete karşı çıkış olarak sunduğu noktada salonda alkışlar yükseldi. Konuşmasının ortasında Şakir Zümre'nin yarım kalan hayalinin tamamlandığını gösteren film de ayrı bir heyecan oluşturdu.

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Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonunuçağrısı olarak özetleyebilirim. Yine, bu vizyonu katkılara açık bırakması ve herkesi 29 Ekim 2023'e kadarçağırması dikkatimi çeken hususların başında geldi. Bu çağrıyı yaparkengibi önerileri kullanması önemliydi.

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Erdoğan'ın konuşmasındaki temel iddiaTürkiye Yüzyılı hayali için güçlü bir başlangıç yapma arzusudur. Ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmaktır. Akil, adil ve hâkim bir güç haline getirmektir.En büyük 10 devlet arasına yükseltmektir. Kritik eşikte olan Türkiye'nin üst ligin ön sıralarında yer almasını sağlamaktır.Cumhuriyetin yeni yüzyılını tanımlamak için Erdoğan'ın kullandığı temalar Arena'nın köşelerine de asılmıştı:

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Erdoğan'ın vizyon konuşması Selçuklu- Osmanlı-Cumhuriyet sürekliliğini kurmakla kalmıyor. Kullandığı sembol ve kavramlarla Türk modernleşmesini tamamlama niyetini izhar ediyor.Konuşmanın özü Cumhuriyetin ideallerini sahiplenerek yeni bir yükselme dönemine geçme amacıydı.Aslında Erdoğan, siyasi mücadelesini Mustafa Kemal Atatürk ile başlayan Cumhuriyet projesinin tam merkezinde görüyor. Türkiye'yi iç ve dış vesayetlerden kurtararak küresel bir aktöre dönüştürme vizyonu sunuyor. Bu yaklaşımın muhalefet için bir meydan okuma teşkil ettiğini söyleyebilirim.Erdoğan'ınolarak adlandırdığı Türkiye Yüzyılı vizyonu konuşmasında en iddialı bulduğum cümleyi tekrarlayarak bitireyim: