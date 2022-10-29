Cumhurbaşkanı Erdoğan dün "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu paylaştı. Erdoğan Arena'ya gelmeden izletilen müzikler ve film dikkat çekiciydi. Türkiye'nin farklı renklerine ama özellikle gençlere seslenen görsel malzeme yeni bir başlangıç arayışının ve söyleminin yansımalarıydı: "Gelin, yüzümüzü hem doğuya, hem batıya ama asıl doğruya doğru dönelim." Erdoğan "Başlasın Türkiye Yüzyılı yarın değil, hemen şimdi" şarkısıyla sahneye geldiğinde katılımcıların coşkusu zirve yaptı. Beklendiği gibi Erdoğan'ın vizyon konuşması duygu, hizmet, ortak değerler ve gelecek hedefleri ile bezenmişti. Ayasofya'nın açılmasını küresel vesayete karşı çıkış olarak sunduğu noktada salonda alkışlar yükseldi. Konuşmasının ortasında Şakir Zümre'nin yarım kalan hayalinin tamamlandığını gösteren film de ayrı bir heyecan oluşturdu.
***Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonunu "büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını hep birlikte tamamlama" çağrısı olarak özetleyebilirim. Yine, bu vizyonu katkılara açık bırakması ve herkesi 29 Ekim 2023'e kadar "konuşmaya, tartışmaya ve tekliflere" çağırması dikkatimi çeken hususların başında geldi. Bu çağrıyı yaparken "birlikte inşa etme, yeni bir milli mutabakat zemini oluşturma, katılımcı demokratik Cumhuriyet kimliğiyle taçlandırma, siyasetin eksenini emek ve eser üzerine yeniden kurma, pozitif özgürlük, yükseliş dönemini başlatmak, farklılıklarla zenginleşmek ve yankı odalarından çıkmak" gibi önerileri kullanması önemliydi.
***Erdoğan'ın konuşmasındaki temel iddia "20 yılda Cumhuriyetimizin ilk asrının eksikliklerini giderme ve ikinci asrın hazırlıklarını tamamlamaktır." Türkiye Yüzyılı hayali için güçlü bir başlangıç yapma arzusudur. Ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmaktır. Akil, adil ve hâkim bir güç haline getirmektir.
***Erdoğan'ın vizyon konuşması Selçuklu- Osmanlı-Cumhuriyet sürekliliğini kurmakla kalmıyor. Kullandığı sembol ve kavramlarla Türk modernleşmesini tamamlama niyetini izhar ediyor.