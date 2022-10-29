Video Haber Burhanettin Duran | Türkiye Yüzyılı: Cumhuriyeti yükseltmek
Burhanettin Duran | Türkiye Yüzyılı: Cumhuriyeti yükseltmek

Burhanettin Duran | Türkiye Yüzyılı: Cumhuriyeti yükseltmek

29.10.2022 | 17:06

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Burhanettin Duran'ın 29.10.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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