Son aylarda muhalefet gündem belirleme kapasitesin iyice kaybetti. Sosyal konut projesi, dar gelirlilere yönelik düzenlemeler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Savaşı sırasında yürüttüğü dış politika iktidarın yelkenlerini şişiriyor. "Belirsizliklerin arttığı dünyada Türkiye'yi taşıyacak lider olarak Erdoğan var" algısı muhalif çevrelerin bile seslendirdiği bir olguya dönüştü. "Putin'in karşısında oturamayacaklar" argümanı, Kılıçdaroğlu veya işaret edeceği başka isme zemin hazırlamak için kullanılsa da inkâr edilemeyecek bir gerçekliğe işaret ediyor. İktidar çevrelerinde ifade edilen argümanların muhalif çevrelerde kullanıma girmesi moralleri bozuyor. Rusya ve Ukrayna ile görüşebilen, normalleşme politikası ile yeni manevra alanları açan ve Türk dünyası ile yeni entegrasyon hamlelerine girişen Erdoğan'ın dış politika alanındaki üstünlüğü giderek daha sık konuşuluyor. Britanya ve Avrupa'da lider krizi yaşanması seçmenin dünyaya bakıp "İyi ki Erdoğan var" demesini beraberinde getiriyor.

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deme noktasındaadaylığını yükselten CHP GenelBaşkanı'nın siyasi gündemi elegeçirme hamleleri ise ters tepiyor.Başörtüsü yasa teklifi önerisive kendi taraftarlarınca bilebaşarısız bulunan ABD seyahati,Cumhur İttifakı'na yeni kampanyatemaları verdi. Başörtüsüneanayasal düzenleme yapma, gerekirsereferanduma gitme ve aileyevurgu gibi konular Erdoğan'ın siyasetyapma alanları olarak öne çıktı.Muhafazakârların kaygılarını teskinetmek için adım atan Kılıçdaroğlu,Erdoğan'a normalde pek de kullanamayacağıbir argüman alanınıaçtı.algısı güçlenirkenmuhalefetin adaylık tartışmasıgiderek enerjiyi ve özgüveniemen bir kara deliğe dönüşüyor.Çok sık adaylığını tartıştırmakKılıçdaroğlu'na Akşener ve 6'lımasa üzerinde bir dayatma imkânıveriyor. Ancak artık ortak adayolması durumunda isminin açıklanmasınında bir büyüsü kalmadı.Aksi durumda söylenecek çokşey birikti. Aday bile olmayı beceremeyeneleştirisi hemen sökün edecektir.Dahası, uzatılmış bu adayaçıklama süreci, muhalefetin ortakadayının açıklanması ile yeni birsiyasi atmosfer oluşturma ihtimalinide sıfırlıyor. Kılıçdaroğlu adayolarak açıklanırsa kamuoyu ağırlıklıolarakdiyecek. Kampanya sürecineüzerindençoktan başlayan Erdoğaniçin ortada hayli geniş bir malzemeolacak. Muhalefet çevrelerininKılıçdaroğlu aleyhinde ürettiği argümanlarbile yeterli.

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2023 seçimlerinin en önemli konusu kuşkusuz ekonominin gidişatı ve dar gelirlilerin durumu olacak. Ancak ekonominin yanı sıra iç siyasetin kritik kimlik konuları ve dış politika-güvenlik alanı da hayli belirleyici olacak.algısının diplomasideki başarı ve terörle mücadele performansı ile perçinlendiği aşikâr. Aslında iktidara geldiği 2002'den itibaren dış politika, AK Parti'nin Türkiye'yi dönüştürdüğü bir alan mahiyetinde. Erdoğan şimdi bu alanı yirmi yıllık tecrübe ile yönetiyor. Dış politikadaki başarılar tek başına seçim kazandırmayabilir ancak Erdoğan'ın siyasi ustalığı ile birleştiğinde ekonomiye de katkı veren bir çarpan etkisi oluşturur. Muhalif yorumcuların bozulan morallerinden, birbirlerine uyarılarından ve mevcut aday adaylarını eleştirme argümanlarından bu açıkça görünüyor.