Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması kararını dün imzaladı.
Böylece dünyanın bu yılki, ülkemizin ise yakın tarihinin en önemli seçimi için süreç başladı.
Türkiye'mize hayırlı olsun.
Asrın büyük felaketinin yaralarını sarmakla meşgul iken gerçekleşecek bu seçimlerin önümüzdeki 64 günlük kısmı aslında bir maratonun son yüz metrelik koşusu.
Muhalefet 2019 yerel seçimlerinden bu yana hep erken seçimi konuştu.
Son 13 ay boyunca ise 6'lı Masa ve muhtemel adayını tartıştık.
Şimdi HDP'nin aday kararına baksak da 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminin en fazla oy alacak iki adayının Erdoğan ve Kılıçdaroğlu olduğunu biliyoruz.
Peki kim ilk tur veya ikinci turda yüzde 50 artı 1'i göğüsleyecek?
Adaylar müziksiz ve renksiz kampanyalar yapma niyetinde ise de öncesi polemiklerle ve sürprizlerle dolu bu koşunun son 64 gününün hayli yüksek tempo ile geçeceğine adım gibi eminim.
***
Masayı terk eden Akşener'i taşlayarak geri döndüren muhalefetin özgüveni yerinde.
Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu iddia eden anket propaganda mekanizmaları daha şimdiden el yükseltiyor.
HDP'nin aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi, ki bu yönde karar bekliyorum, durumunda CHP'li elit çevrelerin psikolojisi tümüyle seferber olacak.
Bu psikolojinin dalgasına kapılan 6'lı Masa'nın küçük partilerinin kendi misyon ve geçmişlerine yüz seksen derece zıt söylemleri akıllara ziyan seviyelere ulaşmaya başladı bile. Cumhur ve Millet ittifaklarının adayları belli olduğuna göre partiler hızla sahaya inecek ve seçmen seferberliğini güçlendirecek.
Bu seçimin kaderinin seçmen seferberliğini en etkili şekilde yapan ittifaktan yana olacağını düşünüyorum.
Bakmayın anket şirketlerinin söylediklerine, iki ittifak için de çantada keklik
durumu yok.
***
Cumhur İttifakı, en tercih edeceği aday olan Kılıçdaroğlu'na karşı yarışacak.
Ancak Kılıçdaroğlu, adaylığına karşı olan Akşener'i masaya kolunu kanadını kırarak geri çevirmeyi bildi.
Akşener öylesine yıprandı ki, İP, 14 Mayıs seçimlerinde oyu en fazla düşen parti olabilir.
Kılıçdaroğlu ise önümüzdeki günlerde HDP'nin de desteğini alarak muhalefet çevrelerinin hararetle arzuladığı "demokrasi ittifakına" ulaşmaya çok yakın.
Türk kamuoyu CHP ve HDP sözcülerinin açıklamalarına kulak verse de Kılıçdaroğlu'nun hangi gizli ya da açık pazarlıklarla HDP ile uzlaşacağını seçim sandığına kadar tartışacak.
Akşener ve arkadaşlarının Kılıçdaroğlu olmasın diye söylediklerini tekrar tekrar hatırlayacak. Bu, kampanya sürecinde Kılıçdaroğlu'nun en büyük sorunu seçmene güven verebilmek. Zira kendi sözlerini bile çiğnedi.
Genel başkanlar aday olmasın dedi, Akşener'i ofsayta iterken kendisi oldu.
Partisiz cumhurbaşkanı dedi, kazanırsa parlamenter sisteme geçene kadar CHP'nin başında kalacak.
***
HDP'nin Kılıçdaroğlu ile bakanlık pazarlığına girmesini beklemiyorum.
Türk seçmeni rahatsız edecek ideolojik söylemlerde bulunup bulunmayacaklarını ise 64 günlük koşu sırasında göreceğiz.
İttifaklara yeni katılımlar ve milletvekili listelerinin oluşturulması gibi konular öne çıksa da 14 Mayıs seçimlerinin büyük sorusu Türkiye'yi ikinci yüzyıla kimin taşıyacağı:
"Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?"
Seçim sürecinin bu yüksek tempo ile
geçecek olması ülkemizde siyasetin geldiği
kritik yeri göstermekte.
"Sistem değişimi" ve "yeniden inşa"
kavramları ile konuşulan bu seçimlerde
herkes biliyor ki siyasetçiler ülkemizin
geleceğini belirleyebilecek yerde.
Ve tek referans kaynağı sandıktır.
***
"Cumhur İttifakı kazanırsa ülkemiz Kuzey Kore olur" ya da "Türkiye baharı geliyor" diyenler ülkemizin gerçeklerinden uzakta, kendi öfkelerini kusuyorlar.
Seçmeni otoriterlik ile korkutanlar tabanlarının "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun masasında ne işiniz var?" sorusunu susturmaya çabalıyorlar.
64 günlük koşu yakın tarihimizin bütün sayfalarını gözden geçireceğimiz ve her şeyi yeni baştan muhasebe edeceğimiz bir tempoyla geçecek.