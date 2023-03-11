Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması kararını dün imzaladı.

Böylece dünyanın bu yılki, ülkemizin ise yakın tarihinin en önemli seçimi için süreç başladı.

Türkiye'mize hayırlı olsun.

Asrın büyük felaketinin yaralarını sarmakla meşgul iken gerçekleşecek bu seçimlerin önümüzdeki 64 günlük kısmı aslında bir maratonun son yüz metrelik koşusu.

Muhalefet 2019 yerel seçimlerinden bu yana hep erken seçimi konuştu.

Son 13 ay boyunca ise 6'lı Masa ve muhtemel adayını tartıştık.

Şimdi HDP'nin aday kararına baksak da 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminin en fazla oy alacak iki adayının Erdoğan ve Kılıçdaroğlu olduğunu biliyoruz.

Peki kim ilk tur veya ikinci turda yüzde 50 artı 1'i göğüsleyecek?

Adaylar müziksiz ve renksiz kampanyalar yapma niyetinde ise de öncesi polemiklerle ve sürprizlerle dolu bu koşunun son 64 gününün hayli yüksek tempo ile geçeceğine adım gibi eminim.

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Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu iddia eden anket propaganda mekanizmaları daha şimdiden el yükseltiyor.Bu psikolojinin dalgasına kapılan 6'lı Masa'nın küçük partilerinin kendi misyon ve geçmişlerine yüz seksen derece zıt söylemleri akıllara ziyan seviyelere ulaşmaya başladı bile. Cumhur ve Millet ittifaklarının adayları belli olduğuna göre partiler hızla sahaya inecek ve seçmen seferberliğini güçlendirecek.Bu seçimin kaderinin seçmen seferberliğini en etkili şekilde yapan ittifaktan yana olacağını düşünüyorum.Bakmayın anket şirketlerinin söylediklerine, iki ittifak için dedurumu yok.

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Cumhur İttifakı, en tercih edeceği aday olan Kılıçdaroğlu'na karşı yarışacak.Ancak Kılıçdaroğlu, adaylığına karşı olan Akşener'i masaya kolunu kanadını kırarak geri çevirmeyi bildi.Kılıçdaroğlu ise önümüzdeki günlerde HDP'nin de desteğini alarak muhalefet çevrelerinin hararetle arzuladığı "demokrasi ittifakına" ulaşmaya çok yakın.Türk kamuoyu CHP ve HDP sözcülerinin açıklamalarına kulak verse deAkşener ve arkadaşlarının Kılıçdaroğlu olmasın diye söylediklerini tekrar tekrar hatırlayacak. Bu, kampanya sürecinde Kılıçdaroğlu'nun en büyük sorunu seçmene güven verebilmek.Genel başkanlar aday olmasın dedi, Akşener'i ofsayta iterken kendisi oldu.Partisiz cumhurbaşkanı dedi, kazanırsa parlamenter sisteme geçene kadar CHP'nin başında kalacak.

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HDP'nin Kılıçdaroğlu ile bakanlık pazarlığına girmesini beklemiyorum.Türk seçmeni rahatsız edecek ideolojik söylemlerde bulunup bulunmayacaklarını ise 64 günlük koşu sırasında göreceğiz.İttifaklara yeni katılımlar ve milletvekili listelerinin oluşturulması gibi konular öne çıksa da 14 Mayıs seçimlerinin büyük sorusuSeçim sürecinin bu yüksek tempo ilegeçecek olması ülkemizde siyasetin geldiğikritik yeri göstermekte.kavramları ile konuşulan bu seçimlerdeherkes biliyor ki siyasetçiler ülkemizingeleceğini belirleyebilecek yerde.

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"Cumhur İttifakı kazanırsa ülkemiz Kuzey Kore olur" ya da "Türkiye baharı geliyor" diyenler ülkemizin gerçeklerinden uzakta, kendi öfkelerini kusuyorlar.Seçmeni otoriterlik ile korkutanlar tabanlarının "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun masasında ne işiniz var?" sorusunu susturmaya çabalıyorlar.64 günlük koşu yakın tarihimizin bütün sayfalarını gözden geçireceğimiz ve her şeyi yeni baştan muhasebe edeceğimiz bir tempoyla geçecek.