Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesi cumartesi akşamı göreve başladı.

Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun.

Türkiye Yüzyılı'nın başladığı dönemin A Takımı olarak görülen kabine seçkin siyasetçi, bürokrat, teknokrat ve iş insanlarından oluşuyor.

Hepsi çok değerli isimlerden oluşan bu kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kamuoyunda öne çıkan isimler olarak görüldü.

Bakanların profilleri ve karşılık geldikleri yeri sevgili Okan Müderrisoğlu dün SABAH Gazetesi'ndeki köşesinde çok güzel bir şekilde açıkladığı için tekrar etmeyecek, daha genel bir değerlendirme yapacağım.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç siyaset, ekonomi, dış politika ve güvenlik alanlarında yürüttüğü bütüncül yönetimi önümüzdeki beş yılda hayata geçirmek için yüksek tempo ile çalışacak ekiptir.Cumhurbaşkanlığı sisteminin bu ikinci dönem kabinesi aynı zamanda sistemin de yerleştiğini göstermekte.Yirmi yıllık kesintisiz iktidarıyla Türkiye'nin altyapısını büyük ölçüde tamamlayan ve ciddi ölçekte kapasite gelişimini temin eden Erdoğan, böylece yeni kabinesi ile şahlanış dönemine adım atıyor.Önceki kabinesinden sadece (milletvekili olmayan) iki bakana yeniden görev veren Erdoğan, eski başarılı bakanlarının yerlerine onlarla yarışabilecek iddiada yenilerini getirdi.Sadece bu bile siyasi hayatımızdadiyebileceğimiz olgunun ne kadar güçlü olduğunu göstermekte.

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Erdoğan, İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı ve parti genel başkanlığı boyunca o kadar çok siyasetçi ve bürokrat yetiştirdi ve onlarla yol yürüdü ki, Meclis'te yüzde 70-80'e, kabinede yüzde 90'a varan bir yenilenme yapabildi.Yani Erdoğan eser ve hizmet siyaseti ile Türkiye'ye çok sayıda büyük proje kazandırmakla kalmadı, önümüzdeki onlu yıllarda ülkemizin yönetimine katkı verebilecek birçok değerli isim yetiştirdi.İsimleri saymakla bitmez.İşte bu, Erdoğan'ın siyasi hayatı bittikten sonra da devam edecek zengin bir(legacy) oluşturduğunu şimdiden göstermektedir.Bu çok yönlü bir çizgi, mirasÖncelikle Erdoğan, siyasetiolarak görmekte.Krizlerde zor kararlar alarak liderlik farkını sergilemekte.2007, 2008, 2013 ve 2016 tarihlerinin her birisi Erdoğan ve partisinin siyasetten tasfiye edilebileceği ancak Erdoğan'ın istisnai kriz yönetiminin başarılı olduğu tarihlere karşılık geliyor.

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Sürekli bir dinamizm, yenilenme, çalışkanlık, realizm ile idealizmin pragmatik sentezi Erdoğan siyasetinin özellikleri oldu.Siyasi ömrü vesayetle mücadeleyle, iç ve dış operasyon/ darbelere karşı çıkmayla, milli bağımsızlığı yüceltmeyle ve ülkemize büyük projeler kazandırmakla geçen Erdoğan hem çok şey yaptı hem de çok insan yetiştirdi.Malum, birlikte çalıştıklarından bazıları ile yolları ayrıldı.Siyasetin fırtınaları onları bir hayli savurdu.2023 seçimleri bir anlamıyla Erdoğan okulunun müdavimlerinin ülkemizi yönetmeye devam ettiği bir tecrübe oldu.Diğer anlamıyla da bu okulun kaçaklarının siyasetin ne zorlu bir iş olduğunu yakından hissettikleri bir seçim oldu.