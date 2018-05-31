Ramazan kolisi tazminatı artırır

İşçilere düzenli olarak verilen tüm nakdî ve aynı yardımlar kıdem tazminat hesabında kullanılıyor. Bunların arasında bir kültür haline gelen ramazan kolileri de var. Kıdem tazminatı giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanıyor

Çalışma hayatında en çok tartışılan konulardan birisi kıdem tazminatı. Yasalar çalışanlar için önemli bir güvence olarak bu sistemi kurmuş ama belli şartlar da koymuş. En önemlisi de en az 1 yıl çalışmış olmak ve kendi isteği dışında (belli şartlar hariç) işten ayrılmak gerekiyor. Peki kıdem tazminatı hesabı nasıl yapılıyor? Mevcut durumda kıdem tazminatı hesaplanırken şu formül uygulanıyor: Çalışılan süre X brüt maaş (Tavan: 5.001,76 TL)= Ödenecek tazminat. Burada ortaya çıkan miktardan damga vergisi dışında hiçbir kesinti yapılamıyor. Tazminatın kaç lira olacağını aslında çalışılan yıl kadar formüldeki 'brüt maaş' belirliyor. Brüt maaş bordronuzda yazan miktar olarak bilinse de bunu artırmak mümkün. Çünkü brüt maaş sadece maaşınızdan değil, size düzenli olarak yapılan tüm ödemelerden oluşuyor. Burada ödemelerin yadayardımların devamlılık arz etmesi, kesin olması, işyerinde kullanılmak üzere verilmemiş olması gerekiyor. Örneğin, işveren, her yıl düzenli olarak Ramazan kolisi veriyorsa; bu da kıdem tazminatına esas ücrete dahil edilir. Yine düzenli ödenen primler, telifler ikramiyeler hesaba katılır. Yapılan ödemeler eklenince alacağınız tazminat da yükseliyor. Bu yüzden hesaplama yapılırken bu ödemelerin de eklenip eklenmediğini mutlaka kontrol edin.



MAAŞA DAHİL EDİLENLER

Yemek yardımı, kasa tazminatı, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, konut yardımı, giyecek yardımı, erzak yardımı, sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli, unvan tazminatı, aile yardımı, çocuk zammı, temettü, havlu ve sabun yardımı, taşıt yardımı, yıpranma tazminatı, nitelik zammı, sağlık yardımı, mali sorumluluk tazminatı, bayram harçlığı



ÖRNEK HESAPLAMA

10 yıl çalışan bir işçinin kıdem tazminatı

Brüt ücret: 3.000 TL

Yılda iki maaş bayram ikramiyesi: 6.000 TL

Aylık yemek parası: 300 TL

Giydirilmiş ücret: 3.800 TL

Tazminat (DV hariç): 38.000 TL

Ek ödemesiz tazminat: 30.000 TL

Kazanç: 8.000 TL



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

1961 doğumluyum. 01.04.2006'da sigortalı oldum. 1890 günüm var. Osman DOĞAN

Sigortaya geç dahil olmuşsunuz. Buna göre 7 bin gün ve 60 yaş şartıyla emekli olursunuz.

1978 doğumluyum. 01.08.1996'da sigortalı oldum. 6700 günüm var. Ekrem KAYA

İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş, 5825 gün şartlarınız var. Prim tamam. Yıl ve yaş dolması gerekiyor.

1 yıl asteğmenlik yaptım. Şimdi SGK'lıyım. Emekliliğimi etkiler mi?

Yedek subaylıkta geçen süreler 4C li olarak prime yansıyor. Bu durum erken emeklilik sağlar. Tarihleri gönderin hesaplayalım.