Anneye 1.015 lira kreş desteği

Çalışan anneler için sunulan kreş desteği son Torba Yasa ile yükseltildi. Buna göre çocuk başına 304 lira olan destek, asgari ücretin yarısına yani 1.015 liraya çıkartıldı. İşte yararlanma şartları...

Kadınların ve özellikle annelerin iş gücünde daha çok yer almalarını sağlayacak tedbirler alınmaya devam ediyor. Son olarak çalışan anneler için sağlanan kreş yardımlarıyla ilgili de düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 Sayılı Torba Yasa ile kadın çalışanlara yapılacak kreş yardımı gelir vergisinden istisna tutuldu. Bu tutar ardından Bakanlar Kurulu Kararı ile her bir çocuk için Asgari ücretin yüzde 15'inden asgari ücretin yüzde 50'sine çıkartıldı.

Böylece çocuk başına 304.35 liralık istisna tutarı 1.014.75 lira oldu. İşverenin kreş parası olarak çalışanlara ödediği miktar da vergi dışı bırakıldı.



ÖDEME KURUMA YAPILMALI

Kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin doğrudan işveren tarafından verilmesi durumunda, herhangi bir sınırlama getirilmiyor.

Hizmetin başkaları tarafından verilmesi durumunda ise bazı şartlar gerekiyor.

Öncelikle hizmetin özel sektör kuruluşundan alınması isteniyor. Ayrıca ödemenin işveren tarafından doğrudan ilgili kuruma yapılması gerekiyor.

Ödeme çalışana yapılırsa vergi indiriminden yararlanılamıyor.

Hizmet sağlayan kreş ya da bakımevine yapılan ödemelerde ise asgari ücretin yüzde 50'lik kısmı yani 1014.75 liralık bölüm vergiye tabi olmuyor.

Bunu aşan kısım ise vergiye tabi oluyor.



SAYIYA BAKILMIYOR

Burada çalışan annenin kaç çocuk için destekten yararlandığına bakılmıyor. Ayrıca istisna tutarları her bir çocuk için ayrı ayrı hesaplanıyor. Hesap yapılırken de geçerli brüt asgari ücret dikkate alınıyor.

Şu anda geçerli brüt asgari ücret 2.029.50 lira olarak uygulanıyor. Buna göre de gelir vergisi istisnası sonrası gelir vergisindeki düşüş çalışanın maaşına eklenecek ya da maaştan bu miktar kadar kesinti yapılmayacak.



ÖRNEK HESAP (1 çocuk için)



Brüt Asgari ücret: 2.029.50 TL

Brüt kreş ücreti: 1.500 TL

Toplam brüt ücret: 3.529.50 TL

SGK primleri: 529.42 TL

Gelir Vergisi Matrahı: 3.000.07 TL

İstisna edilen kreş yardımı: 1.014.75 TL

Yeni G.V. matrahı: 1.985.32 TL

Gelir Vergisi: 297.80 TL

Vergi kazancı: 152.21 TL



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?



1979 doğumluyum. 1996 sigorta girişliyim. Ne zaman emekli olabilirim? Halil GENÇ

25 yıl, 56 yaş ve 5.825 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 56 yaşınızı tamamlamanız gerekmektedir.



2003'te sigortalı oldum. Halen çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim? Meltem CUMA

İşe giriş tarihinize göre 58 yaş ve 7 bin gün prim şartlarınız var. Bunları tamamladıktan sonra emekli olabilirsiniz.



03.01.2006 tarihinde başlangıcım var. 06.01.2017'de işten ayrıldım. Nasıl emekli olabilirim? Ali PAÇACI

İşe giriş tarihinize göre 60 yaş ve 7 bin gün şartlarınız var. Daha çalışıp prim ödemeniz lazım.



EK GÖSTERGE SEVİNCİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün kamu çalışanlarına verdiği ek gösterge artışı müjdesi büyük bir sevinçle karşılandı. Özellikle yönetici sınıfından bahsetmesi şube müdürleri ve üniversite genel sekreterleri gibi kadrolardaki personeli mutlu etti. Altlarında çalışan personelden daha düşük ek göstergeye sahip yöneticiler mağdur olmuşlardı. Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri için de getirilen ek gösterge artışı ile mevcut maaşlarda da artış olacak. Ancak asıl artış emekli maaşında ve ikramiyelerde yaşanacak. Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 500 lira ikramiye ise 17 bin lira artacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 400 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek.