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FARUK ERDEM
08 Eylül 2018, Cumartesi FARUK ERDEM

Emeklinin zam hesabı

mı için ikinci 6 aylık veriler gelmeye başladı. Yüzde 2.86’yı bulan zamma eklenecek 4 oranla rakam ortaya çıkacak. Memur emeklileri ise kesin fark alacak

Haziranda Ramazan Bayramı'nda 1000 lira ikramiye alan emekliler temmuzda oluşan 6 aylık gereği yüzde 9.17'lik zamma kavuştu. Ağustosta ikinci kez bayram ikramisi alan emekliler şimdi yılın ikinci 6 ayında oluşacak enflasyonla belirlenecek zamları bekliyor. Çünkü yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı ocakta yeniden zamlanacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon ocak zammını, memur emeklilerinin de fark alıp almayacağını gösterecek. Ağustosta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2.3 arttı. Temmuz-Ağustostaki 2 aylık enflasyon 2.86 çıktı. Buna 4 ayın enflasyon verisi eklenecek ve emeklinin zam oranı belli olacak. Memur ve memur emeklisinin de fark alması için da enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyor.

İKİ FARKLI TAHMİN VAR
Enflasyon tahminleri de zam oranlarına ilişkin ipuçları veriyor. Merkez Bankası'nın tahminine göre ikinci yarıda enflasyon yüzde 3.87, beklenti anketine göre ise 6.67 olacak. İlk tahmin gerçekleşirse, emekliler yüzde 3.87 artıştan yararlanacak, memur ve memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 0.37 enflasyon farkıyla yüzde 4.37'ye ulaşacak. Beklenti anketindeki tahmin çıkarsa emeklilerin maaşındaki artış yüzde 6.67 olacak, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 3.17 enflasyon farkıyla yüzde 7.17 zam yansıtılacak. Kesin rakam 3 Ocak'ta belli olacak.

ZAMLAR NASIL BELİRLENİYOR?
SSK VE Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları 6 aylık enflasyon kadar oluyor. Ocak-haziran ve temmuz-aralık arasındaki endeks değişimleri yılda iki kez SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam olarak veriliyor. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen oranlarda yılda iki kez zam alıyor. 6 aylık enflasyon bu oranları geçerse fark maaşlara yansıtılıyor.

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