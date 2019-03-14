Evdeki bakıcının primi devletten

İlave istihdama getirilen teşviklerden evde gündelikçi ve bakıcı çalıştıranlar da yararlanıyor. Bir çalışan için 980 lirayı bulan primi devlet ödüyor.

Bu yıl başından itibaren özellikle ilave istihdama yani yeni işçi alana devlet hem prim hem de maaş desteği veriyor. Özellikle 1 Şubat ile 30 Nisan arasında işçi alındığında üç ay boyunca asgari ücret tutarında maaşı da devlet ödüyor. İlave istihdama getiriler teşviklerden iş yerleri kadar evde bakıcı ve gündelikçi çalıştıran aileler de yararlanıyor. Bunun için gündelikçinin ya da bakıcının 1 ayda 10 günden fazla çalıştırılması yeterli oluyor. Bu çalışanın ücreti alt sınırdan yani asgari ücretten gösterildiğinde 150 liralık asgari ücret desteğinden de yararlanılıyor. Ayrıca 30 gün için 5 puanlık indirimle birlikte ödenmesi gereken 831,48 liralık primi de hazine karşılıyor. Böylece bakıcı için ya da gündelikçi için yapılan masrafın önemli bir kısmı indirilmiş oluyor.

YABANCIYA YOK DİKKAT!

Teşvikten yararlanabilmek için ev hizmetlisinin işe başlamadan önceki son 3 ay içerisinde işsiz olması gerekiyor. Ev hizmetlisinin son 3 aydaki on güne kadar ki çalışmalar da teşvikten yararlanmayı engellemiyor. Teşvikten yararlanılması için ev hizmetlisinin emekli olmaması da gerekiyor. Emekli bir kişiyi ev hizmetlisi olarak çalıştıran kişiler teşvikten faydalanamıyor. Bunun dışında ev hizmetlisinin İŞKUR'a kayıtlı olması da teşvikten faydalanmak için şart. Teşvik yalnızca Türk vatandaşları için uygulanmıyor, yabancı bakıcılar da teşvikten faydalanabiliyor. Çalıştırdığınız kişi 18-29 yaş arasında genç ise ya da 18 yaşından büyük kadın ise uygulanan teşvik süresi 18 aya çıkıyor.

10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANA DA SİGORTA

10 günden az çalışan gündelikçi ve bakıcılar için SGK'ya bir SMS atarak bile sigorta işlemlerini başlatabiliyorsunuz. Yine e-devletten de bu işlemi kolayca yapabilirsiniz. Günlük olarak vereceğiniz çok küçük bir miktar ile çalışanınızı güvenceye almış olursunuz. Oluşabilecek bir kaza riskini de böylece karşılamış olursunuz.

İŞTE PRİM HESABI

*10 Günden az çalışan gündelikçi için ödenecek günlük prim 1,70 TL

*10 günden fazla çalışanlar için 30 günlük prim miktarı 959,25 TL

*Primlerini düzenli ödeyenlere yapılan 5 puanlık indirim ile aylık prim miktarı 831,35 TL.

*Her bir işçi için asgari ücret indirimi 150 TL