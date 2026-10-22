Asgari ücret desteğine yüzde 33.7 artış

2027 yılı bütçesinde asgari ücret için ayrılan vergi istisnası desteği miktarı yüzde 33.7 artırıldı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi asgari ücrete yapılacak artış için önemli bir ipucu geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2027 yılı bütçesini açıkladı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da bütçede asgari ücret ile ilgili de çok önemli bir bilgi yer aldı. Asgari ücret için ayrılan vergi istisnası desteği miktarı artırıldı. Peki bu ne anlama geliyor? İşte detaylar.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücret her yıl aralık ayında işçi işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı 15 kişilik komisyon tarafından belirleniyor. Komisyon özellikle geçim endeksi, işçi maliyeti ve enflasyon gibi verilere göre bir artış belirliyor. Bakılan en önemli verilerin başında enflasyon geliyor.

Bütçedeki asgari ücret desteği nedir?

Bilindiği gibi bir süredir asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmıyor. Bunun dışında tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısımdan da vergi alınmıyor. Yani çalışanlar eğer asgari ücret alıyorlar ise hiç damga ve gelir vergisi ödemiyorlar. Diğer çalışanların da maaşlarındaki asgari ücret kadar kısımdan vergi alınmıyor. Alınmayan bu vergi için bütçeye bir kaynak konularak ödemeler buradan karşılanıyor.

Bu yıl ayrılan kaynak ne kadar?

2027 yılı bütçesinde asgari ücret vergi istisnası desteği için ayrılan kaynak 1 trilyon 460 milyar lira olarak belirlendi. Bu rakam geçtiğimiz yıl 1 trilyon 92 milyar lira idi. Artış oranı böylece yüzde 33.7 olarak hesaplandı.

Bu artışın anlamı nedir?

Vergi istisnası desteği asgari ücrete göre hesaplanıyor. Dolayısıyla artış asgari ücrette yapılacak değişime göre tahmini olarak öngörülüyor. Bakıldığında ayrılan kaynağın artış oranının yüzde 33.70 olduğu görülüyor. Buradaki öngörü asgari ücretteki artışın da benzer oranda olacağı yönünde. Yıl sonu enflasyon tahmininin de yüzde 28-30 aralığında şekillendiği düşünülürse bununla da uyumlu bir artış görülüyor.

Geçmiş yıllarda ne olmuştu?

Asgari ücret vergi istisnası desteği 2024 yılı bütçesine göre 2025 yılı bütçesinde yüzde 25 artırılmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 yılı asgari ücretinin bunun 5 puan üzerinde yüzde 30 artırılmasına karar vermişti. 2025 yılında bütçeye konulan asgari ücret vergi istisnası desteği 853 milyar lira olmuştu. Bu rakam 2026 bütçesinde 1 trilyon 92 milyar liraya çıkarken yüzde 28.02 oranında bir artışa tekabül etmişti. Aralık ayında asgari ücrete yapılan zam oranı ise yüzde 27 olmuştu.

ARTIŞ YÜZDE 33.7 OLURSA NET ÜCRET 37.536 LİRAYA ÇIKAR



Oranın aynen uygulanması mümkün mü?

Bütçedeki oranların birebir uygulanması diye bir formül yok. Geçen sene ayrılan kaynaktan 1 puan düşük asgari ücret artışı belirlenmişti. 2025'de ise 5 puan fazla artış sağlandı. Ancak zaten asgari ücreti işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon belirliyor. Ancak bütçedeki bu oran artış oranının yüzde 30'lar civarında olabileceği tahminini gösteriyor. Ancak aynı oran uygulanırsa yüzde 33.7 artışla bu kez brüt asgari ücret 44.161,11 TL, net asgari ücret ise 37.536,94 TL olur.

BU YIL AYRILAN KAYNAK DAHA YÜKSEK



Bu yıl benzer bir formül uygulanabilir mi?

Bu yıl ayrılan kaynağın daha yüksek bir oranda olduğu görülüyor. Yüzde 33.70 oranına, 2025'de olduğu gibi uyumlu bir asgari ücret artışı düşünüldüğünde yüzde 30'lar civarında bir asgari ücret artışı gerçekleşebilir. Buna göre brüt asgari ücret 42.939 TL'ye çıkarken net asgari ücret 36.500 TL olur. Orta Vadeli programdaki yüzde 28.4 oranındaki enflasyon kadar artış yapıldığında ise brüt asgari ücret 42.410 TL, net asgari ücret 36 bin 49 TL olur.