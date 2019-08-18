FATİH DOĞAN

Beşiktaş Sivas deplasmanında sezona başlarken 11 aritmetiğinde sıkıntılı bölgeleri vardı. Kalede Kairus, orta sahada Atiba ve hücumda Burak'ın eksikliği yetmezmiş gibi geçen seneden alarm veren bölgelerdeki hatalar sonuca direkt etki etti.

Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim.

Burak yoksa ya da onun yerini dolduracak kalite ve hazırlıkta bir golcü Beşiktaş büyük sıkıntı yaşar. Güven tam işlenmemiş elmas.

Çok tecrübesiz. Birinin arkasında olur.

Ama nerede duracağı, nasıl alan boşaltacağı konusunda çok tecrübesiz. Bu yükü tek başına kaldırmaya hazır değil.

Utku da güven vermiyor. O yüzden Kairus yedeklenmeli. Sol açıkta ilk yarı Boyd, genelde Quaresma denendi. Ancak verimli olamadı. Boyd'un hep sağda kalmasında fayda var. Orada iyi işler yaptı. Ama Caner, Quaresma çok kötüydü.

Beşiktaş'ta geçen seneden alarm veren bölge sadece sol bek değildi. Atiba'nın yokluğunda 6 numara ihtiyacı sürekli dile getirildi.

Medel dün de yaptığı hatalarla kendine güvenmeyenleri yine haklı çıkardı.

Bireysel hatalar yaparsanız rakip affetmez.

Sivas coşkulu oyununu birbirinden güzel gollerle süsledi. Mert Hakan başta Sivaslı bütün oyuncular çok net ve hak edilmiş bir galibiyet aldı.

Abdullah Avcı'nın Q7'i oyundan alıp Umut Nayır ve Oğuzhan'la yaptığı, Güven'i de sola çeken hamlesi çözüm olmadı.

Çünkü takım ikinci yarı daha arzulu olsa da kazanma felsefesinden uzaktı.

Beşiktaş'ta kötü başlangıca rağmen iki güzel mesaj vardı: Victor Ruiz ve Boyd.

İspanyol defans oyuncusu 3 gole rağmen sıfır pas hatasıyla oynadı. Vida'nın döküldüğü maçta ayakta kalan birkaç isimden biriydi. İyi transfer ve takıma çok şey katar. Beşiktaş kadrosundakileri kulanır, eksiklerini tamamlarsa bu kötü başlangıcı geride bırakabilir