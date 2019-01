FATİH DOĞAN

TFF Başkanı Yıldırım Demirören A Spor'daki son yayınında, "Bazı kulüpler bırakın ana parayı faizi borçlanmayla kapatmaya çalışıyorlar.

Bu tabloyla kulüpler artık bankaların kapısından içeri giremez" dedi.

Fenerbahçe başkanı Ali Koç gelinen süreç için "Bu böyle gitmez" şeklinde konuşuyor.

KBV ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da "Sadece Beşiktaş değil çoğu kulüp finansal olarak dönmekte sıkıntı yaşıyor. Futbol bütçelerini en az %30 azaltmalıyız" dedi.

Galatasaray, Fatih Terim'in rızası olmaksızın Ozan Kabak'ı 11 milyon Euro'ya satmak zorunda kalıyor. Aksi takdirde 5 aydır ödeyemediği maaşları ödemekte zorlanacak.

Özetle yıllardır süre gelen yönetimsel hatalar nedeniyle başta büyük kulüpler olmak üzere Türk futbolu adeta yangın yerine döndü. Şimdi devletin kapısına dayanmışlar; "Bizi bu yangından kurtarın, bir çıkış yolu gösterin" diye…Allah'tan devlet;

"Bırakın bu çınarlar yansın, kredi yapılandırması yapmayın" diyenler gibi acımasız değil! Şefkatli kollarını açmış milletin en önemli eğlencesi futbola yangını söndürecek can suyunu veriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Berat Albayrak'ın "Futboldaki yangını söndürün" talimatını verirken "Geçmiş yönetimlerin hatalarını tekrar etmeyecek denetim ve otokontrol sistemini getirin" şartını koyduğunu da Başkan Yıldırım Demirören'den biliyoruz.



GÜZEL GELİŞMELER

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ dün Futbol Denetim Kurulu'nu (TFDK) ilk kez telaffuz etti. Bunu Hüsnü Güreli'nin duymuşluğumuz var. Burada iki nokta gerçekten çok önemli:

1- TFDK'nın kimlerden oluşacağı ve transfer izinlerini verirken baskıyı kaldırıp kaldıramayacağı… 2- Yöneticilerin yaptıkları harcamalardan sorumlu tutulma sınırının ne olacağı.

Güzel gelişmeler oluyor. Umarız "Niyet hayır, akıbet hayır!"



SPONSORSUZ HAYAT

Türk Futbolu büyük bir krizde.

Sponsorlar ise kulüplerin can damarı. Bulunamadığında yokluğundan şikâyet ediyoruz ancak olanın da kıymetini bilmiyoruz.

ÜÇ ÇARPICI ÖRNEK

1- Fatih Terim, Galatasaray'ın oyuncuları Serdar Aziz ve Eren Derdiyok kararlarını son derece modern tarz, yeni nesil dijital yayıncılığın izlerini taşıyan bir şekilde sosyal medyadan paylaştı.

2- Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda hocası Ersun Yanal, benzer şekilde açıklamalarda bulundu.

3- Volkan Demirel, dönüş açıklamasını basın toplantısıyla yağmur yağdığı için altyapı tesislerinde bir masa bir sandalye ile yaptı.

Başta Fatih Terim olmak üzere, Ersun Yanal ve Volkan Demirel hem kendi camialarının hem de Türk futbolunun değerleri. Yaptıkları açıklamalar kulübü ve kurumsal kimliği bağlayan önemli açıklamalar.

Milyonlarca TV izleyicisi, sosyal medya takipçisi, gazete okuyucusu, taraflı tarafsız ne dediklerini bekledi ve takip etti. Problem şurada başlıyor:

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sponsorları nerede? Fatih Terim'in ardında bir Galatasaray bayrağı var ama sponsorlar yok. Şimdi sponsorlar açıp sorsa hatta ironiye bakın, Ali Koç'un şirketlerinden bir genel müdür, "Biz reklam veriyoruz, neden bizim logomuz bu önemli açıklamalar sırasında arka fonda yok?" diye sorsa bunun cevabını kim verebilir?

Sponsorları öldürmeyelim. Onları her fırsatta hocalarımız ve futbolcularımızın arkasına koyalım ki sonra sponsor yok diye hayıflanmayalım.



TÜRKİYE'NİN FERGUSON'U AVCI!

Türk futbol dilinin en önemli istikrar argümanıdır: "Alex Ferguson gibi uzun çalışmak." Dile kolay Manchester United'da tam 26.5 yıl… Dün Abdullah Avcı'nın 5 yıl daha sözleşmesinin uzatıldığı imza töreni için Başakşehir Kulübü'ndeydik. İki yıllık milli görevi de sayarsak 10+5'in imzası atıldı. Avcı, Türkiye'nin Ferguson'u olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Başkan Göksel Gümüşdağ ve tercihleri bize iki şey hatırlattı:

1- Futbolda başarı için istikrarın önemini.

2- Futbolda şirketleşmenin gerekliliği. Ayrıca şirket sahipleri gibi kulüp başkan ve yöneticilerinin artık harcadıklarından sorumlu olması gerektiğini… Gümüşdağ'ın sözlerinde borçsuz ve başarıyla yürütülen kulübün izlerini gördük.

Toplantıda CEO yapıldığı açıklanan Mustafa Eröğüt'ün 9 yıl önce okulu bitirdikten sonra başladığı kulüpteki başarı öyküsü, Başakşehir'in yükseliş felsefesidir.