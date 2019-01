Mehmet Kasapoğlu, ‘Spor Türkiye’ projesini SABAH’a anlattı

2019'un ilk röportajında 'Türk Sporu'nun 1 numarasını konuk etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Cumhuriyet tarihimizin en büyük projesinin müjdesini verdi: Mevcut elbise bize dar ve demode. Değişimin adı Spor Türkiye

"Yüzde 80 oranında ücretsiz spor yapılabilecek tesislerimiz var ama bizim yapma alışkanlığımız yok"

"Federasyon, spor kulübü hatta sporcu tanımlamalarımızı yeniden yapıp, stratejilerimizi yenileyeceğiz"

"Cumhuriyet tarihimizin en büyük projesine imza atacağız. Spor Türkiye ile radikal, büyük adımlar atacağız"



2019 Türkiye için Spor Yılı olacak… Gençlik ve Spor Bakanlığı yeni bir proje için kolları sıvamış durumda. SABAH SPOR olarak yeni yılın ilk röportajı için kapısını çaldığımız Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan, Cumhuriyet tarihimizin en büyük projesi olarak adlandırılan 'Spor Türkiye'nin müjdesini aldık. İşte Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarıyla Türk sporunda yaşanan sorunlar, sorunların teşhisi ve tedavi için uygulanacak yöntemler:



SPOR SADECE FUTBOL DEĞİL!

Son 16 yılda yapılan büyük tesisleşme hamlesi, federasyonlara ve kulüplere verilen destekle dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğumuzu rahatça söyleyebilirim. Buna karşın bilinçli ve düzenli spor yapma alışkanlığımız dünyanın gelişmiş spor ülkelerine göre ortalamanın çok altında. Üstelik dünya ortalamalarının çok üstünde yüzde 80 gibi ücretsiz spor yapabilecekleri tesislerimiz varken. Ülkemizde spor kulübü deyince aklımıza futbol takımları geliyor. Oysa spor kulübü adı üzerinde üyelerinin ve halkın spor yaptığı kulüplerdir. Federasyonlar asıl görev alanları dışına çıkmış, yüksek performans sporunu yönetmeye devam etmişlerdir.



RADİKAL ADIMLAR ATILACAK

Federasyon, spor kulübü hatta sporcu tanımlamalarımızı yeniden yapıp, planlamalarımızı, stratejilerimizi yenileyeceğiz. Türkiye için mevcut spor sistemi elbisesi çok dar ve demodedir. Çatıda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yeni yapılanması ve federasyonlar kanunu ile Cumhuriyet tarihimizin en büyük spor projesi olacak "Spor Türkiye" spor sistemimizin değişim sürecini hep birlikte başlatacağız. Sistemdeki değişiklikler tabii ki bunlar ile sınırlı kalmayacak. Amaç dünyanın gelişmiş spor ülkelerini her alanda yakalamak. Bunun için birçok radikal adım daha atacağız. Türkiye'nin insan kaynağı oldukça genç ancak maalesef spor özelinde, bu kaynağın verimlilik ve etkinliğinde bazı sıkıntılar yaşıyoruz.



R.MADRİD'DE ALTYAPIDAN 9, TOPLAMDA 17 İSPANYOL VAR

Avrupa'nın en başarılı kulüplerine bakarsak transferlerin yanında üretimin de önemli olduğunu gözlemleyebiliriz. Son 5 sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan takımlardan Real Madrid'in bu sezonki 27 kişilik kadrosunda altyapısından 9, toplamda 17 İspanyol futbolcusu var. Barcelona'da bu sayı 8… Futbolun ve sporun geldiği noktada iyi ve kaliteli üretim yapamayan kulüplerin finansal açmazları büyümeye devam edecek. O yüzden Bakanlık olarak Altınordu modelinin gelişmesi ve tüm ülkeye yayılmasını destekleyeceğiz. Büyük taraftar kitlelerine sahip kulüplerimizin de altyapıyı hatırlamalarını diliyorum. Bu toprakların çocuklarına inanıyor, güveniyoruz. Onların enerjileri bize güç veriyor. Spor Türkiye süreci başlayacak ve 2023'ün gençleri ve çocukları artık bu modern spor sistemi içinde büyüyecekler.



PAYDAŞLAR EL ELE VERECEK

"Spor Türkiye", Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile bütünleşerek devam edecek bir çalışmadır. Spor Türkiye projesinde; Türkiye çapında 05-12 yaş arasındaki çocuklarımız fiziki parametrelerini ve bedensel motor özelliklerini belirlemek suretiyle en yatkın olabilecekleri spor dallarına yönlendirilecektir. Sporun tüm paydaşlarının, sporcu gelişimi için yeniden koordinasyonunu sağlamayı, Ulusal Spor sistemini geliştirmeyi, Türk sporunda sürdürülebilir bir sistem oluşturmayı hedefliyoruz. Bu uygulama, objektif ve bilimsel veriler ışığında Türk sporunun gelişmesine büyük katkılar sunacak.



1000 ANTRENÖR OKULLARDA ÇALIŞACAK

Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim okullarında görevli beden eğitimi öğretmenlerinin tamamına, "engelli sporları eğitim seti" (toplam 10 saatlik eğitim videoları ve interaktif kitap) dağıtacağız. Ayrıca, bakanlığımız bünyesinde çalışan bin antrenörün okullarda görevlendirilmesini sağlayacağız. 10 adet Spor Lisesi kurulmasına yönelik altyapı çalışmalarının tamamlanmasını en kısa sürede tamamlayacağız ve yine Milli Eğitim Bakanlığımız ile gerçekleştireceğimiz koordineli çalışmayla, 100 okul spor kulübü açılmasını sağlayacağız ve bu okullara malzeme yardımında bulunacağız. Ülkemiz, genç nüfusuyla ve enerjisiyle muazzam imkân ve fırsatlara sahip bir ülke konumunda. Biz, gençlerimizi ülkemizin en kıymetli varlığı olarak görüyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin mutluluğu, huzuru, güven duygusu bizim için her şeyden önemlidir. Onların geleceğe en iyi şekilde hazırlanması birinci vazifemizdir.



3.5 MİLYON GENCE ULAŞILACAK

Sporun okullarda yaygınlaştırılması ve çocuklarımız ve gençlerimizin spora yönlendirilmeleri konusunda söz konusu projelerimizi ve beklediğimiz sonuçları rakamsal olarak ortaya koymak gerekirse, "İkinci 100 Günlük Eylem Planı"mızda da yer aldığı üzere, sporun okullar başta olmak üzere her alanda yaygınlaştırılması kapsamında spor kulüplerine ve sporculara 33 milyon 600 bin TL destek vereceğiz ve böylelikle 1 milyon 735 bin gencimize ulaşacağız. Devlet koruması alt��nda olan 10 bin çocuğumuz ile birlikte, Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında 1 milyon 210 bin öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca, okul sporları faaliyetleri, Anadolu Yıldızlar Ligi ve Üniversiteler Ligi'ne toplam 424 bin 500 öğrencinin katılımının sağlanmasını hedefliyoruz.



1087 MADALYA KAZANILDI

İl Spor Merkezlerimizde, 5-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmak ve toplumda spor kültürünü yaygınlaştırmak amaçlanmıştır. Geçtiğimiz yıl bu merkezlerde toplam 1 milyon 500 bin çocuk ve gencimiz çeşitli spor branşlarında eğitim almışlardır. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) 21 ilde ve 20 branşta faaliyetlerini sürdürüyor. Bu merkezlerden hâlen toplam 983 sporcu yararlanıyor. Sporcularımız 2018 yılında; Dünya ve Avrupa şampiyonalarında, gençlik olimpiyatlarında ve çeşitli organizasyonlarda toplamda 1087 madalya kazanmışlardır.



GENÇLERİMİZ HİZMETTEN MEMNUN

Görev tanımında sadece 'Spor' değil 'Gençlik' de olan Bakan Kasapoğlu, yapılan çalışmaları şöyle anlattı: "Eski Türkiye ile bugünkü Türkiye arasındaki farkı görebilmek için Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğümüze bağlı herhangi bir yurdu ziyaret etmek yeterlidir. Gelinen noktada üniversite öğrencilerimizin birçoğu yurtlarda kalmak istiyor ve orada huzurlu bir öğrencilik hayatı geçiriyor. Yurtlarımızın kapasitelerine bakacak olursak; 2002 yılında 75 il ve 57 ilçede toplam 190 yurtta 182 bin 258 yatak sayısı ile öğrencilere hizmet veren Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, günümüzde 81 il, 239 ilçe ve KKTC'de olmak üzere toplam 781 yurtta 700 bine yakın yatak sayısına ulaştı. 2002 ile 2018'i kıyasladığınızda kapasite 182 binden yaklaşık 700 binli rakamlara geldi. Bu bir devrim. Bunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destekleri var. Yurtlarımızda sabah ve akşam açık büfe yemek servisi yapılıyor. Onlarca çeşit yemek yurtlarımızda her öğün mevcut... Öğrencilerimize, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği için aylık 375 lira beslenme katkısı sağlıyoruz. Gençlik Projeleri Destek Programı ile 2018 yılında, toplam 1445 projeye 51,5 milyon TL destek verdik. 2018 yılına kadar ise 1896 projeye 173 milyon TL destek sağlamış ve yaklaşık 1,5 milyon gencin bu faaliyetlerden yararlanmasını sağlamıştık.