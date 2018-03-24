Okurumuz Elif Oral, 'İstanbullu Gelin' dizisinde rastladığı bir mantıksızlığı mercek altına almış:

"Merhabalar Yüksel Abi, izlediğim tek dizi olan 'İstanbullu Gelin'den bahsedeceğim.

Aklımın almadığı bir konu var. Dizideki 'Adem' karakteri, yıllardır annesi tarafından 'babasının istemediği oğlu' yalanı ile büyütülmüş. Asıl adı 'Fatih' iken, daha çocuk yaşta işlediği bir cinayet yüzünden hapiste yatmış ve çıktıktan sonra ismini ve soyadını değiştirmiş. Buraya kadar her şey normal ancak yıllar sonra ortaya çıkan, babasının annesine yazdığı mektuplarda 'Adem benim oğlum.

Onu nüfusuma geçirmek istiyorum' yazıyordu. Bu mektuplar belli ki 'Adem' daha küçükken yazılmış yani hapse girmeden önce. Demem o ki; karakterin asıl adı 'Adem' iken 'Fatih' mi olmuş, yoksa 'Fatih' iken 'Adem'e dönüştü de, senaristler mi bu detayı atladı; doğrusu anlamadım."