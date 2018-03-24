Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yüksel Aytuğ > Akıl alır gibi degil
YÜKSEL AYTUĞ
24 Mart 2018, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

Akıl alır gibi degil

Okurumuz Elif Oral, '' dizisinde rastladığı bir mantıksızlığı mercek altına almış:
"Merhabalar Yüksel Abi, izlediğim tek dizi olan 'İstanbullu Gelin'den bahsedeceğim.
Aklımın almadığı bir konu var. Dizideki '' karakteri, yıllardır annesi tarafından 'babasının istemediği oğlu' yalanı ile büyütülmüş. Asıl adı '' iken, daha çocuk yaşta işlediği bir cinayet yüzünden hapiste yatmış ve çıktıktan sonra ismini ve soyadını değiştirmiş. Buraya kadar her şey normal ancak yıllar sonra ortaya çıkan, babasının annesine yazdığı mektuplarda 'Adem benim oğlum.
Onu nüfusuma geçirmek istiyorum' yazıyordu. Bu mektuplar belli ki 'Adem' daha küçükken yazılmış yani hapse girmeden önce. Demem o ki; karakterin asıl adı 'Adem' iken 'Fatih' mi olmuş, yoksa 'Fatih' iken 'Adem'e dönüştü de, senaristler mi bu detayı atladı; doğrusu anlamadım."

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN