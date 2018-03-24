Değerli meslektaşım Tansu Sarı, bu kez de 'Arka Sokaklar' dizisindeki bir maddi hatayı yakalamış:

"Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinde karanlık işler yapan 'Numan'; sağ kolu 'Cemil' (Şafak Tok) tarafından öldürülüyor.

Ancak 'Savcı Arzu' (Aslı Mavitan), olayla ilgili olarak 'Numan' demesi gerekirken, "Cemil, tanıdığı birinden beklemediği bir anda darbe yedi" diyor.

İşin garip yanı, bu dizide yer alan senaristler ve oyuncuların bu hatayı frak edememesi.

Anlaşılan o ki, senaristlere de senarist lazım."