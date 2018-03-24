Okurlarımız sadece televizyonu ilgilendiren konulara eleştiri ve yorum getirmekle kalmıyor, neredeyse tüm sosyal sorunlara el atıp kendilerince çözüm önerileri de sunuyorlar.

Tıpkı, köşemizin müdavimlerinden Haluk Zırh'ın engelli asansörlerine getirdiği çözüm önerisi gibi:

"Günaydın Yüksel Bey; öncelikle köşenizin 'Yazara E-Posta gönder' seçeneği, ikazlarımız sonunda nihayet çok güzel oldu, artık sorunsuz yazabiliyoruz. Emeği geçenlerin ellerine sağlık.

Köşenize yakışır bir düzenleme oldu, teşekkür ederiz.

Yüksel Bey, haberlerde zaman zaman görüyoruz ve engelli kardeşlerimiz için yapılmış çeşitli yerlerdeki asansörlerin, 'vicdan engelli' insanlar tarafından kullanılarak, engellilerin mağdur edilmelerine üzüntüyle şahit oluyoruz. En son dün akşam, engelli arabası ile asansöre binmek isteyen bir kardeşimizi, birinin yer yok diye aşağı indirmek istediğini gördük. Şu akla, vicdana bak... Kendi sapasağlam; engellinin hakkı olan asansörden kendi inmiyor da, engelli kardeşimizi indiriyor. Anlaşılan biz bu haberleri daha çok izleyeceğiz, Aslında bir çözüm geliyor aklıma. Yetkililer; engelli kardeşlerimize muhtarlıklar, belediyeler veya kaymakamlıklar aracılığı ile Akbil gibi bir cihaz verse, bu cihaza sahip olan engelli kardeşlerimiz de cihazı okutarak asansörlerini kullanabilseler.

Sizin köşenizden yetkililere duyurulur... Teşekkür eder, iyi günler ve çalışmalar dilerim, kolay gelsin."