Okurumuz Sefine Büyükşalvarcı, önceki hafta Star TV'de yayınlanan 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisindeki bazı mantık hatalarını dile getirmiş, ben de bu sütunlarda görüşüne yer vermiştim.

Büyükşalvarcı, dizinin son bölümünden de benzer notlar almış. Paylaşıyorum:

"13 Mart akşamı yayınlanan 'Ufak Tefek Cinayetler' yine saçmalıklarla doluydu.

Öncelikle 'Merve', hâlâ Sarmaşık Sitesi'nin sahibi gibi davranıyor ve ben orada oturabilecek ekonomik gücteki insanların ondan neden çekindiklerini henüz anlamış değilim. Diğer bir saçmalık da, bir jinekoloğun muayene odasına merdivenle çıkılması. Hamile insanların o kadar merdiveni nasıl çıktıkları enteresan.

'Arzu'nun, 'Mehmet'in evlenmesine tepki vermesi kadar saçma bir şey de yok. Ayrıca 'Arzu', kendisine o kadar haksızlık yapan 'Burcu'yla 'Mehmet'in ilişkisini baştan beri bilen 'Pelin' ve 'Merve'ye kızmıyor ama sadece mesleğini yapan 'Arzu'ya kinleniyor. Bir entresan konu da; bir düğüne gidiyorsunuz, çok önemli bir konuyu konuşmak için sizi mutfak tarafına çağırıyorlar. Hiç sorgulamadan kaç kişi gider?

Artık senaristleri biraz mantığa davet ediyorum.

Teşekkürler..."