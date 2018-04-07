Köşemizin müdavimlerinden Nurdan Çopur'un köşemizde yer alan bir yoruma itirazı var:

"Sevgili Yüksel Aytuğ, yazılarınızı çok beğenerek okuyorum fakat şu konuda size hak veremedim: Geçenlerde Furkan Kızılay hakkında onun vefasız olduğunu yazmıştınız, 'Çocuklar Duymasın'a geri dönmeliydi' diye... Ama burada bence Furkan Bey çok haklı. Bu diziye girenler o rolden zor çıkıyorlar. Herkes ekmeğinin peşinde. Bakın Tamer Karadağlı'ya, 'Yağmur Zamanı'ndan başka dizide oynadı mı?

Hayır. Halbuki Türkiye'de jön yok denildiği zaman boştaydı.

Peki ya rahmetli Vatan Şaşmaz? Yapımcı ve senarist Birol Güven ona 'Bu dizide seni meşhur yapacağım, sonra dizi teklifleri yağacak' demiş ve o şekilde ikna etmişti.

Ama olmadı. Onu da hiçbir yerde göremedik.

'Şükrü', 'Hüseyin' ve diğerleri gibi..

Bu dizide rol insana yapışıyor ve işler karışıyor. Furkan eğer bir yerlere gelmek istiyorsa önce kendini düşünmeli.

İnanın, bu durumda Birol Güven olsaydı, o da aynısını yapardı -ki yapmıştı;

Pınar Altuğ'u diziden çıkartıp tekrar geri almıştı.

Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır benim yarım Türkçemle."