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YÜKSEL AYTUĞ
07 Nisan 2018, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

Ne demiş?

"Bu kadının mutlaka bir sevgilisi vardır. Bu zamanda mesajlaşmadan ilişki sürdürebilmek mümkün mü?
Onun telefonunu bir şekilde ele geçirmelisin. Bu devirde telefon, insanların kara kutusu oldu." (FOX'un 'Yasak Elma' dizisinden)

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