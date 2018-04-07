"Bu kadının mutlaka bir sevgilisi vardır. Bu zamanda mesajlaşmadan ilişki sürdürebilmek mümkün mü? Onun telefonunu bir şekilde ele geçirmelisin. Bu devirde telefon, insanların kara kutusu oldu." (FOX'un 'Yasak Elma' dizisinden)
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