Aynı zamanda son derece dikkatli bir televizyon izleyicisi ve eleştirel bakış açısına sahip bir magazin takipçisi olan spor yazarı dostum Tansu Sarı, bu kez de İvana Sert'i sobe'lemiş:

"6 Nisan Cuma günü vizyona giren 'Karımı Gördünüz mü?' ve 'Antep Fıstığı' filmlerinde başrolde İvana Sert yer alıyor. Peki İvana Sert'in iki farklı filmde başrolde oynaması ne derece doğru?

Başka bir deyişle; iki farklı filmde pişti olan oyuncuyu mundar eden yapımcı ve yönetmenlerin kafası çalışmıyor mu?

'Karımı Gördünüz mü?' filminin yönetmeni Bülent Pelit; 'Antep Fıstığı' filminin yönetmeni Oğuz Yalçın ile filmlerin aynı tarihte vizyona girmemesi konusunda anlaştıklarını; ancak Yalçın'ın sözünü tutmadığını söyledi.

'Karımı Gördünüz mü?' filmi; Peker Açıkalın'ın, İvana Sert'e çekimler sırasında tokat attığı iddialarıyla gündeme gelirken, ikili bu iddiayı yalanlamıştı.

Ancak İvana'ya asıl tokat; işini iyi yapamayan kamera arkası ekibinden geldi desek, abartmış olmayız sanıyorum."