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YÜKSEL AYTUĞ
07 Nisan 2018, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

Evde topuklu merakı

Okurumuz İsmail Kütlü, küçük ama önemli bir not iletiyor:
"Ben dizilerde yönetmen olsam, evde beş karış topuklu ayakkabı ile dolaştırmam.
Tamam anladık terlik olmasın ama evlerde giymek için yüzlerce çeşit ayakkabı var."

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