Okurumuz İsmail Kütlü, küçük ama önemli bir not iletiyor:

"Ben dizilerde yönetmen olsam, evde beş karış topuklu ayakkabı ile dolaştırmam.

Tamam anladık terlik olmasın ama evlerde giymek için yüzlerce çeşit ayakkabı var."