Okurumuz İsmail Kütlü, küçük ama önemli bir not iletiyor: "Ben dizilerde yönetmen olsam, evde beş karış topuklu ayakkabı ile dolaştırmam. Tamam anladık terlik olmasın ama evlerde giymek için yüzlerce çeşit ayakkabı var."
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