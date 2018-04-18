Cumartesi akşamı atv'deki 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında mücadele eden Asel adındaki genç kız, son zamanlarda bilgi yarışmalarında izlediğim en tuhaf yarışmacıydı. Acayip konuşma şekli ve garip mimikleriyle yarışmacıdan çok mahalle dizilerindeki karikatürize karakterlerden biriymiş gibi görünen Asel, davranışlarıyla sunucu Murat Yıldırım'ı da zaman zaman zor durumlara düşürdü. Yıldırım, yarışmacıyı kontrol altında tutup yarışmanın rotasından çıkmamasını sağlamak için olağanüstü çaba harcamak zorunda kaldı. İşin en ilginç yanı ise ilk bir-iki soru dışında Asel, en ufak fikri bile olmadığı halde tamamen şansının yardımıyla doğru yanıtlara ulaşıp 125 bin liralık soruya kadar geldi. Ama 'ballı' yarışmacı bu şansını geri tepti. 60 bin lira ile yetineceği yerde, -şımarıklık mı desem, yoksa kendi şovunun rüzgarına kapıldığından mı bilemedim- yanlış yanıt verip 15 bin lirayla yetinmek zorunda kaldı. Bu arada belirtmekte yarar var; Asel, Arapçada bal demekmiş!