Sizleri bu akşam gerçekleşecek farklı bir konserden haberdar etmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda; Türkiye, Azerbaycan ve Yunanistan'ın müzik kültürlerini aynı sahnede buluşturacak Şahdeniz isimli projenin dünya prömiyeri, bu akşam saat 20.00'de gerçekleşecek. Proje kapsamında, dünyaca ünlü kadın vokaller Fargana Qasımova, Sofia Papazoglou ve Mehtap Demir aynı sahneyi paylaşacak. Türk, Azeri ve Yunan müziklerini aynı sahnede buluşturan Şahdeniz; kültürlerarası geçişte, Anadolu'nun kadim mirasını vurgulayan bir sahne projesi. Şahdeniz'de, genç yaşına rağmen Azerbaycan'ın emektar sanatçısı unvanını alan Fargana Qasımova, Yunanistan'ın ünlü folk şarkıcısı Sofia Papazoglou ve halk müziği yorumcusu Mehtap Demir solist olarak yer alacak. Dünyanın adım adım üçüncü dünya savaşına yaklaştığı şu günlerde, ulusları müziğin evrensel paydasında buluşurken görmek herkesin ruhuna iyi gelecektir diye düşünüyorum. NOT: Konser biletleri 110-80-50 ve 40 TL'den, İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu gişesi ve Biletix'ten temin edilebilir.