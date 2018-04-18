Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yüksel Aytuğ > Ne demiş?
YÜKSEL AYTUĞ
18 Nisan 2018, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

Ne demiş?

"da hayat var mı bilmem ama hayatta uzay var." ('de babasının dik yamaçtaki evinin damının üzerine iki ev daha inşa eden vatandaş haberinin ardından Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner'in yorumu)

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN