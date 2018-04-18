"Uzayda hayat var mı bilmem ama hayatta uzay var." (Rize'de babasının dik yamaçtaki evinin damının üzerine iki ev daha inşa eden vatandaş haberinin ardından Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner'in yorumu)
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