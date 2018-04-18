FOX muhabiri, sokaktaki vatandaşa sordu: "Altın ve döviz dışında bir şey daha var fiyatı sürekli artan, nedir o?" VATANDAŞ: Ev? MUHABİR: Hayır, bir harfi değişik. VATANDAŞ: At mı? MUHABİR: Hayır efendim et!
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