FOX muhabiri, sokaktaki vatandaşa sordu: "Altın ve döviz dışında bir şey daha var fiyatı sürekli artan, nedir o?" VATANDAŞ: Ev? MUHABİR: Hayır, bir harfi değişik. VATANDAŞ: At mı? MUHABİR: Hayır efendim et!